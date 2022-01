3 actions solaires devraient briller le plus en 2022

Les actions solaires, pour la plupart, ont terminé 2021 sur une note faible. De nombreux investisseurs ont décidé de retirer de l’argent de la table à la suite des gains importants enregistrés dans les noms des énergies alternatives. Par exemple, l’indice Dow Jones US Renewable Energy Equipment Total Stock Market a baissé de 24,0 % en 2021.

Pourtant, malgré la volatilité des cours des actions solaires, l’adoption de cette source d’énergie alternative gagne en popularité. Selon un rapport de la Solar Energy Industries Association (SEIA), les installations solaires au troisième trimestre ont bondi de 33% en glissement annuel (YOY), le meilleur T3 jamais enregistré. À l’heure actuelle, « un propriétaire américain sur 600 installe désormais des panneaux solaires chaque trimestre ».

Néanmoins, les perspectives pour 2022 ont été abaissées en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement ainsi que des augmentations de prix mondiales. De plus, le secteur solaire américain a récemment été mis sous pression. Premièrement, le département américain du Commerce a refusé d’enquêter sur les allégations de dumping chinois déloyal.

En outre, « un juge américain supervisant les questions commerciales a annulé mardi une décision du président de l’époque, Donald Trump, d’autoriser la réimposition de droits de douane sur certains panneaux solaires importés. La décision … est une défaite pour certains fabricants nationaux.

Enfin, Wall Street se demande si le plan Build Back Better du président Joe Biden peut encore être ressuscité. Les lecteurs d’InvestorPlace.com se souviendront peut-être que le sénateur Joe Manchin a refusé de soutenir le plan de dépenses sociales. Le projet de loi comprend 300 milliards de dollars d’incitations fiscales liées à l’énergie propre et pourrait permettre aux installations solaires de croître de 31 % jusqu’en 2026.

Quels que soient les défis à court terme, les actions des énergies renouvelables devraient plaire aux lecteurs qui souhaitent investir pour les beaux jours à venir. Avec ces informations, voici trois actions solaires qui pourraient gagner du terrain en 2022 :

Premier solaire (NASDAQ :FSLR)

Sunnova Energy International (NYSE :NOVA)

SunPower (NASDAQ :SPWR)

Stocks solaires : premier solaire (FSLR)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 67,71 $ – 123,13 $

First Solar fournit des panneaux et modules photovoltaïques (PV) et est particulièrement connue pour sa technologie à couche mince. La société basée en Arizona possède des lignes de production en Ohio, en Inde, au Vietnam et en Malaisie. Wall Street tient à l’expansion de la fabrication, en particulier en Inde.

First Solar a publié ses résultats du troisième trimestre début novembre. Le chiffre d’affaires de 584 millions de dollars impliquait une baisse de 37 % en glissement annuel. Le bénéfice net s’est établi à 45 millions de dollars, ou 42 cents par action diluée, contre 155 millions de dollars, ou 1,45 $ par action diluée au trimestre de l’année précédente. La trésorerie et les équivalents ont terminé le trimestre à 1,9 milliard de dollars. Les flux de trésorerie disponibles se sont élevés à 140,7 millions de dollars, en hausse de 39,1 millions de dollars par rapport à la même période de l’année précédente.

« Sur le plan commercial, nous avons connu un bon trimestre, portant notre record de réservations depuis le début de l’année à 10,5 GWdc », a cité le PDG Mark Widmar à propos des résultats.

La direction a récemment signé des contrats pluriannuels avec Source de lumière pb et le géant de l’énergie PA (NYSE :PA) pour ses modules solaires photovoltaïques à couche mince. En outre, la Société américaine de financement du développement international (DFC) a approuvé un prêt de 500 millions de dollars pour l’usine de fabrication de panneaux de nouvelle génération en Inde.

L’action FSLR se négocie actuellement à environ 84 $, loin de son sommet pluriannuel de 123,12 $ atteint le 1er novembre. Au cours de la dernière année, l’action a baissé d’environ 12%. Pourtant, la prévision de prix médian sur 12 mois pour First Solar est de 115 $.

Les actions se négocient à environ 22,92 fois les ventes de fuite. Les investisseurs à long terme qui peuvent tolérer un certain instabilité pourraient envisager d’investir environ 85 $.

Sunnova Energy International (NOVA)

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 22,07 $ à 55,55 $

Basée à Houston, au Texas, Sunnova est un fournisseur de services résidentiels de stockage d’énergie solaire et d’énergie aux États-Unis. Fin novembre, la direction a annoncé un partenariat avec Point de charge (NYSE :CHPT), qui fournit des équipements de recharge pour véhicules électriques (VE). Lorsqu’un client effectue un achat, il dispose d’une installation pour la recharge des véhicules électriques et l’énergie solaire.

La direction a publié les mesures du troisième trimestre à la fin octobre. Le chiffre d’affaires a augmenté de 37,3 % en glissement annuel pour atteindre 68,9 milliards de dollars. La perte nette de 25,9 millions de dollars s’est traduite par une perte de 25 cents par action diluée. Au cours du trimestre de l’année précédente, la perte nette et la perte par action s’élevaient respectivement à 73,3 millions de dollars et 73 cents. La société a terminé le trimestre avec 951 millions de dollars de liquidités et de liquidités disponibles.

Suite à l’annonce, le PDG William J. Berger a déclaré : « Notre vision est d’être un fournisseur d’électricité sans fil et notre objectif est d’électrifier la maison de nos clients afin qu’ils aient la liberté de vivre leur vie sans interruption.

Pour l’avenir, la direction a donné ses perspectives pour 2022, qui comprenaient des ajouts de clients de 83 000 à 87 000 et des revenus de 134 à 154 millions de dollars.

L’action Sunnova a atteint un niveau record il y a environ un an, le 7 janvier 2021. Elle est actuellement d’environ 23,91 $, en baisse de plus de 44% depuis le début de l’année (YTD). Le ratio cours/ventes (P/S) s’élève à 13,63x, et la prévision de prix médian sur 12 mois pour les actions NOVA est de 56 $.

Les analystes s’accordent à dire que la croissance constante de l’énergie solaire est presque imparable, surtout compte tenu de l’objectif d’énergie sans carbone du président Joe Biden pour 2030. Les investisseurs intéressés pourraient envisager de garder les actions NOVA sur leur radar pour acheter les baisses.

Stocks solaires : SunPower (SPWR)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 18,55 $ à 57,52 $

SunPower, basée en Californie, fournit des solutions entièrement intégrées d’énergie solaire, de stockage et d’énergie domestique en Amérique du Nord. Malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les vents contraires de la concurrence dans le secteur, la direction prend des mesures vers une croissance solide. Par exemple, la récente acquisition de Blue Raven Solar a permis à l’entreprise de se développer dans les régions du nord-ouest et du centre de l’Atlantique.

De plus, avec le lancement de SunPower Financial, le groupe propose désormais divers produits financiers pour rendre plus facile et potentiellement plus abordable l’installation d’installations solaires résidentielles. Les résultats financiers du troisième trimestre de SunPower publiés début novembre ont montré une forte croissance de la demande résidentielle avec une génération de leads record.

Le chiffre d’affaires s’est amélioré de 17,8% en glissement annuel pour atteindre 323,6 millions de dollars. Le bénéfice net non-GAAP s’est élevé à 9,8 millions de dollars, ou 6 cents par action diluée. Il y a un an, la perte nette non conforme aux PCGR était de 6,5 millions de dollars et de 4 cents de perte par action diluée. La société a terminé le trimestre avec des liquidités de 268,6 millions de dollars, en baisse de 56,1 millions de dollars en glissement annuel.

Concernant les mesures, le PDG Peter Faricy a déclaré : « Le moment est venu pour les propriétaires d’adopter l’énergie solaire et le stockage, avec des options de financement flexibles et des incitations favorables à l’énergie propre actuellement envisagées par le Congrès qui permettent aux consommateurs de lutter plus facilement contre l’impact croissant. du changement climatique.

Mais la California Public Utilities Commission a récemment proposé de réduire les incitations accordées pour l’excès de puissance des panneaux solaires sur le toit dans le réseau. S’ils sont acceptés, ces changements pourraient signifier des vents contraires pour l’entreprise.

L’action SPWR oscille actuellement autour de 20 $, environ 64 % en dessous de ses sommets de fin janvier 2021 et en baisse de 18,6 % au cours des 52 dernières semaines. Les actions se négocient à 13,07 fois les ventes de fuite. La prévision de prix médian sur 12 mois pour SunPower est de 27 $. Les investisseurs intéressés pourraient envisager d’acheter autour de ces niveaux.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tezcan Gecgil, Ph.D., a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également réussi les trois niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.