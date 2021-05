3 actions spatiales à vendre qui ne réussiront tout simplement pas à décoller

«L’espace… la dernière frontière.» Le dicton pourrait provenir de la série fictive Star Trek, mais il est toujours révélateur du vaste potentiel de l’industrie spatiale mondiale. Voler et conquérir l’espace est un pari pour de nombreuses entreprises, la NASA et le gouvernement américain également. Mais tous les stocks spatiaux ne sont pas identiques.

Avant d’investir dans des actions spatiales, sachez qu’il existe deux catégories principales: les entreprises à revenus et les entreprises à revenus zéro. Sans surprise, toutes ces entreprises ne sont pas rentables; l’exploration spatiale nécessite des dépenses en capital très intenses.

Morgan Stanley (NYSE:MME) a récemment publié un rapport de recherche intitulé «Space: Investing in the Final Frontier». Dans ce rapport, les analystes ont déclaré: «Les revenus générés par l’industrie spatiale mondiale pourraient atteindre plus de 1 billion de dollars d’ici 2040.»

Certains des catalyseurs de cette industrie spatiale en plein essor pourraient être «la baisse des coûts de lancement, les progrès technologiques et l’exploration spatiale croissante des positions d’intérêt du secteur public».

Et malgré les effets négatifs de la pandémie, l’industrie spatiale pourrait rebondir avec des développements commerciaux tels que de nouvelles constellations de satellites devant entrer en orbite terrestre basse dans les années à venir, et des investissements importants dans l’Internet par satellite et les voyages spatiaux.

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense, aux côtés des communications par satellite, sont probablement les secteurs qui retiendront le plus l’attention des investissements dans l’industrie spatiale.

Dans cet esprit, jetons un coup d’œil à 3 stocks spatiaux à éviter.

Il existe de nombreux risques graves, beaucoup d’incertitude et une concurrence intense au sein de l’industrie spatiale. Il vaut mieux éviter les stocks spatiaux dont nous parlerons ci-dessous pour le moment, car leur performance financière ne laisse presque aucune place à l’excitation.

Stocks spatiaux à vendre: Virgin Galactic (SPCE)

Si vous pouvez dépenser 250000 $ en voyage pour vous détendre et vous détendre en orbite, Virgin Galactic est l’agence de voyage à avoir sur appel. Mais l’action SPCE est une toute autre histoire. Oui, le tourisme spatial semble maintenant attirer les millionnaires et les milliardaires. Mais les choses ne semblent pas si chaudes pour ce stock spatial à vendre.

À la mi-novembre 2020, la société a annoncé qu’elle devait reporter un vol d’essai hors de son port spatial basé au Nouveau-Mexique en raison de la pandémie de coronavirus. Des tests retardés signifient des vols retardés pour l’envoi de clients Virgin Galactic dans l’espace.

Certes, l’action SPCE vole haut en ce moment, avec un prix astronomique de 23,51 dollars par action et une capitalisation boursière de 5,571 milliards de dollars. Et cette entreprise a connu des difficultés l’année dernière.

La société a déclaré des revenus de 2,85 millions de dollars en 2018, 3,75 millions de dollars en 2019 et une chute de ses revenus en 2020 à 238000 dollars. Il a d’énormes pertes nettes, qui se sont élargies à 273,04 millions de dollars en 2020 contre des pertes de 210,94 millions de dollars en 2019. Les flux de trésorerie disponibles sont également négatifs; il est évident que cette entreprise brûle de l’argent et de l’argent à la vitesse de l’éclair.

Virgin Galactic aura finalement beaucoup de clients riches, car visiter l’espace est un rêve pour beaucoup de gens. Mais à moins qu’il ne trouve un moyen de commencer à faire des bénéfices rapidement, les pertes vont se creuser. Et cela rend le stock SPCE trop risqué.

Personne ne sait si la tendance du tourisme spatial persistera ou se dégonflera. Mais pour l’instant, la logique dicte d’éviter le stock à moins que vous n’aimiez spéculer.

Viasat (VSAT)

ViaSat fournit des technologies et des services de communication. Et l’espace est un segment important de son activité, car cette société exploite des services par satellite, des réseaux commerciaux et des systèmes gouvernementaux. Le principal problème est qu’il opère dans un secteur où la concurrence est rude, les services à large bande à haut débit par satellite.

Compte tenu de la tendance des revenus sur cinq ans, vous pourriez être pardonné d’être surexcité. Les revenus ont augmenté pour chacune des quatre dernières années consécutives. Mais il y a deux points clés sur lesquels les investisseurs devraient s’inquiéter.

Premièrement, les services par satellite dans le dernier dépôt 10-Q Sec représentaient 38,36% des revenus totaux pour les trois mois terminés le 31 décembre 2020. Les revenus des services par satellite étaient de 220 789 $ comparativement à des revenus totaux de 575 559 $ de tous les segments.

Comparez cela aux trois mois terminés le 31 décembre 2019, lorsque les revenus des services par satellite s’élevaient à 211700 USD, soit 35,98% des revenus totaux de 588224 USD. Les revenus totaux ont donc diminué d’une année à l’autre, mais la contribution des services par satellite aux revenus totaux a augmenté. En parcourant les chiffres financiers, vous remarquerez que l’entreprise n’a pas été rentable au cours des trois dernières années.

Les pertes de 67,62 millions de dollars en 2019 ont diminué de près de 100% en 2020, la société ayant déclaré des pertes de seulement 212000 dollars. Mais cela crée des problèmes financiers, car Viasat a enregistré des flux de trésorerie disponibles négatifs au cours des cinq dernières années consécutives.

Cette société brûle des liquidités et est clairement en détresse en raison de sa faible solidité financière. VSAT a un Altman Z-Score de 1,3 selon Gurufocus, ce qui implique la possibilité d’une faillite dans les deux prochaines années.

AST SpaceMobile (ASTS)

AST SpaceMobile exploite un réseau haut débit cellulaire basé dans l’espace pour les téléphones mobiles, avec son réseau SpaceMobile conçu pour fournir une connectivité à des vitesses 4G / 5G sur terre, en mer et en vol également.

Cette société est devenue publique début avril 2021 via une fusion SPAC avec New Providence Acquisition Corp., une société de chèques en blanc. «AST SpaceMobile a reçu un produit brut de 462 millions de dollars de la transaction, composé d’environ 232 millions de dollars de trésorerie en fiducie de New Providence et d’environ 230 millions de dollars d’un investissement PIPE», plus il n’avait aucune dette sur le bilan à la clôture.

Pourquoi alors suis-je pessimiste à propos des actions ASTS? Données de Yahoo! Les finances indiquent que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,96 millions de dollars pour 2020. Le bénéfice d’exploitation était de – 24,35 millions de dollars et le bénéfice net était de – 32,35 millions de dollars. Les flux de trésorerie disponibles déclarés de -53,21 millions et les dépenses en capital de -30,41 millions de dollars constituent pratiquement mon argument pour moi. Mais encore, mon cas contre l’action ASTS est le suivant.

La société devra investir massivement, ce qui conduira probablement à plusieurs années de non-rentabilité tout en brûlant de l’argent. Malheureusement, ce n’est tout simplement pas durable. Je ne dis pas que c’est le seul chemin disponible pour AST SpaceMobile, mais c’est le plus probable.

Face aux coûts réglementaires liés au statut de société publique et à la nécessité de trouver un fossé économique sur le marché très concurrentiel des services haut débit par satellite, ainsi qu’à l’absence d’historique de performances financières, l’action ASTS semble très risquée.

Ces trois stocks spatiaux sont la définition d’entreprises instables. Avec des risques élevés et des fondamentaux peu intéressants, ainsi que des valorisations élevées, soyez conscient de ces risques dès maintenant. La frontière finale sera toujours intéressante, mais en ce qui concerne ces stocks spatiaux, leur prix est loin d’être attrayant.

