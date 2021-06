3 actions survendues les plus court-circuitées que les traders peuvent acheter

Les rideaux sont tombés cette semaine pour les taureaux dans de nombreux shorts de marque les plus populaires du marché. Mais à Wall Street et où le spectacle doit toujours se poursuivre, les graphiques suivants des cours des actions survendus et les plus shorts semblent prêts à être exploités pour des rôles de meilleurs tickers de soutien pour se rallier.

AMC (NYSE :AMC). GameStop (NYSE :GME). Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY). Les marques bien connues et les actions fortement shortées étaient à l’honneur pour la foule de Reddit au cours des deux dernières semaines avec des flambées de prix semblables à des suites rendant hommage au spectacle de courte durée de janvier.

Prenant le devant de la scène, les actions de la chaîne de cinéma AMC ont bondi de 500% pour atteindre des sommets historiques. Cela a mis sa valorisation au nord de 30 milliards de dollars et supérieure à la moitié de la S&P 500. Cette semaine, cependant, et tout comme le script original, il n’y a pas eu de fin heureuse pour les traders haussiers tard dans l’émission et surpris à payer des prix d’entrée gonflés.

L’action GME a été abattue d’environ 16% pour la semaine lors de la séance de vendredi. AMC est hué de 10%. Et BBBY s’accroche à un fil à une performance plate, mais montrant un glissement et une chute dignes d’une salle de bain de 30% par rapport au sommet de la semaine dernière.

QuantumScape (NYSE :QS)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE)

HUYA (NYSE :HUYA)

Appelez l’action baissière un retour au mème. Mais si on leur laisse le temps de panser leurs plaies, peut-être qu’une trilogie haussière fera à nouveau la une des journaux ? Peut-être. La semaine prochaine cependant, les trois actions les plus courtes suivantes offrent des graphiques de prix survendus qui pourraient être nominés pour des performances similaires qui plaisent à la foule. N’oubliez pas d’utiliser la sortie avant la fin du spectacle.

Les actions les plus vendues à court-circuit à acheter : QuantumScape (QS)

Source : Graphiques par TradingView

Les premières de nos actions les plus vendues à découvert à acheter sont des actions de QuantumScape. L’action QS conserve un intérêt à découvert d’environ 22%. L’armée des mécréants est dirigée par le vendeur à découvert Scorpion Capital qui a qualifié la tenue d’escroquerie à la pompe et au vidage.

Mais le jeu de batterie à semi-conducteurs multicouches de nouvelle génération a également des partisans influents. Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) et celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) Bill Gates est d’importants bailleurs de fonds avec des investissements dans Quantumscape totalisant des centaines de millions de dollars.

On estime que les résultats de laboratoire prometteurs de QS peuvent être intégrés au véhicule électrique de votre entrée dans quelques années. Mais il n’y arrivera peut-être jamais non plus. Et la bataille dans ce stock le plus court-circuité est celle que les ours gagnent sur le graphique des prix depuis la fin de l’année dernière. Pourtant, une résurrection du stock QS est peut-être déjà en marche.

Techniquement, les actions se reposent près du prix du signal de confirmation bas du doji de la semaine dernière de 27,74 $. Est-ce “le fond?” Il n’y a aucune garantie. Mais étant donné l’hémorragie de 80% des actions et le modèle de croisement stochastique de survente favorable d’aujourd’hui, j’aime les chances.

Pour aller long sur les actions QS, un collier qui peut profiter de la volatilité de cette action la plus courte avec une tendance haussière semble être de mise. Un véhicule préféré de ce type est une combinaison de 35 $ / 45 $ d’août.

Blockchain anti-émeute (RIOT)

Source : Graphiques par TradingView

Riot Blockchain est la prochaine de nos actions survendues et les plus courtes à acheter. Le jeu de minage de crypto abrite une population d’ours résidents de près de 29%. Mais le groupe de shorts soi-disant sophistiqués de RIOT semble menacé de dépasser leur accueil.

Après un cycle correctif important en Bitcoin (CCC :BTC-USD) et le sentiment universel de risque qui a affligé les actions de croissance de haut vol en 2021, notre position est qu’il existe une opportunité pour les taureaux d’acheter l’histoire de la croissance de RIOT avec une décote technique importante et bien soutenue.

Le graphique des prix hebdomadaire révèle que l’action RIOT est sur le point d’achever quatre semaines de consolidation en chandeliers. Formé dans le cadre du défi de type marteau de ce titre le plus courtisé de 76% de support et d’alignement stochastique haussier en territoire de survente, un achat au-dessus du plus haut du marteau de 33,40 $ semble en ordre.

Pour se préparer à une tendance haussière émergente et éviter tout autre effort d’extraction de la part des ours de RIOT, je recommanderais d’acheter des actions dans le cadre d’une combinaison de colliers 30 $/55 $ en septembre.

Les actions les plus vendues à court-circuit à acheter : HUYA (HUYA)

Source : Graphiques par TradingView

La dernière de nos actions les plus courtes à acheter est HUYA, basée en Chine. La plate-forme de diffusion en direct pour les joueurs et autres contenus de divertissement a été sous pression avec des ours totalisant 30% du flotteur contrôlant l’action cette année.

Blâmer la faiblesse des actions sur des inquiétudes de radiation plus larges pour les entreprises chinoises et peut-être des inquiétudes concernant les abonnés de HUYA passant plus de temps à l’extérieur que devant un écran après Covid 19. Aujourd’hui cependant, les craintes de conduire l’action HUYA à une baisse de 20% en 2021 ont placé actions dans une position qui change la donne pour les taureaux.

Techniquement, le graphique des prix hebdomadaires de cette action la plus courte révèle un troisième défi plus lâche de support à vie proche de 15 $. Avec un modèle de fond doji confirmé en place, un volume supérieur et supérieur à la moyenne et une configuration stochastique haussière survendue, l’action HUYA est prête à acheter aujourd’hui.

Pour que le jeu d’investissement penche en votre faveur, le collier d’octobre à 15 $ / 25 $ semble être un moyen plus intelligent de jouer ce stock le plus court-circuité.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions dans Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.