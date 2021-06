3 actions technologiques à acheter alors que le Nasdaq vise un nouveau sommet

le S&P 500 officiellement fermé à un nouveau record jeudi, et le Nasdaq est sûr de suivre. Nous avons vu les actions technologiques se redresser tranquillement ce mois-ci. Et, les caractéristiques techniques du secteur et de l’indice composite Nasdaq plus large se réchauffent définitivement. Pour célébrer le retour des acheteurs et essayer de mettre en banque des pièces, nous mettons en lumière trois actions technologiques à acheter.

En cherchant les meilleures idées commerciales, je me suis concentré sur les modèles de cassure et de retracement. En plus, je voulais des tickers avec le vent dans le dos. L’élan au niveau de l’indice a été lent, en particulier avec le S&P 500. Il semble que le marasme de l’été soit à nos portes. La volatilité est morte et les actions attendent un catalyseur pour les réveiller. Avec cela en toile de fond, je me suis concentré sur des choix qui montraient des signes de vie – une force relative, en d’autres termes.

Cela dit, voici trois pièces liées à la technologie qui nécessitent votre attention :

Amazon (NASDAQ :AMZN)

Pay Pal (NASDAQ :PYPL)

Roblox (NYSE :RBLX)

Nous suivrons la progression habituelle dans notre discussion ci-dessous. Graphique d’abord ; idée commerciale deuxième.

Stocks technologiques à acheter : Amazon (AMZN)

C’est assez incroyable combien de temps Amazon a été de l’argent mort. Le géant du commerce électronique a touché pour la première fois 3 200 $ en juillet dernier et, malgré beaucoup de pressions et de tractions, n’a pas bougé depuis. La fourchette a été suffisamment longue pour neutraliser toutes les principales moyennes mobiles. Même la moyenne mobile à 200 jours pointe sur le côté.

Et pourtant, je trouve le réveil de cette semaine intrigant et potentiellement digne d’un commerce. Le rallye de jeudi a poussé les prix au-dessus de la résistance à court terme et de la moyenne mobile à 50 jours. Le volume a augmenté pour confirmer une augmentation de l’intérêt d’achat. Si la cassure persiste, nous pourrions voir une course vers le haut de la fourchette près de 3 500 $. Considérez que la cible.

Pour une action aussi riche que AMZN et dont les prix d’exercice sont plus éloignés, j’aime les papillons d’appel OTM. Celui-ci sera une mouche à aile cassée pour réduire encore le coût.

L’échange: Achetez un call d’août à 3 400 $, vendez deux call d’août à 3 500 $ et achetez un call à 3 550 $.

Cela crée un papillon d’appel d’aile cassée de 3 400/3 500/3 550 pour un débit net d’environ 23 $. Bien sûr, si la structure du commerce est trop complexe, alors les actions longues sont toujours une alternative plus simple.

Paypal (PYPL)

Depuis que Paypal a creusé un double fond pour mettre fin à sa correction d’avril-mai, l’action des prix a suivi la ligne haussière. La dernière victoire est survenue hier lorsque l’action PYPL a traversé la résistance et complété un récent modèle de base haute. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont également en hausse pour confirmer la domination des acheteurs sur les tendances à court et à moyen terme.

Considérez 277 $ la prochaine cible à la hausse. Au-delà, 300 $ devient une véritable possibilité.

La volatilité implicite est dans les décharges au plus bas niveau de l’année écoulée. Étant donné que le paiement pour les spreads de vente est si faible, nous allons ici avec un long premium play.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier de 270 $/280 $ d’août pour 4,60 $.

Actions technologiques à acheter : Roblox (RBLX)

Roblox complète la sélection actuelle d’actions technologiques à acheter avec un modèle de retracement haussier tentant. Le retrait fait suite à ce qui a été une percée épique de sa gamme post-IPO. Je trouve les modèles de volume particulièrement convaincants. Les acheteurs se sont précipités le mois dernier après le premier rapport sur les bénéfices de l’entreprise, et la bousculade s’est poursuivie sur l’évasion. La participation pendant la retraite a été moyenne en comparaison.

Jusqu’à présent, la moyenne mobile à 20 jours reste une nouvelle zone de support potentielle. Mais même si nous devions le casser, le plafond de l’ancienne fourchette proche de 80 $ se profile comme le prochain plancher potentiel.

Les spreads de vente haussiers offrent des rendements attrayants si vous recherchez un jeu à haute probabilité.

L’échange: Vendez l’option haussière de juillet à 75 $/70 $ pour 70 cents.

