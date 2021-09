3 actions technologiques à grande capitalisation à vendre

Nous sommes en septembre et une période où réduire l’exposition du portefeuille ou prendre une ou deux positions courtes baissières s’est historiquement avéré être une stratégie décente. Et si vous vous demandez si cette tradition pourrait persister en 2021, voici trois actions technologiques à grande capitalisation avec des graphiques de prix insistant sur le fait que l’histoire peut se répéter.

Si vous êtes investi en bourse, le dernier trimestre vous a probablement fait sourire. Eh bien, si cette répartition des risques est liée à celle mesurée en milliers de milliards de milliards de dollars dans les entreprises en lesquelles nous avons confiance et sur lesquelles nous comptons pour tous nos biens et services essentiels et non essentiels et quel que soit le nouveau coronavirus.

Vous savez de qui je parle. Pomme (NASDAQ :AAPL). Amazon (NASDAQ :AMZN). Tesla (NASDAQ :TSLA) et une foule d’autres influenceurs technologiques à grande capitalisation.

Et mené par le rendement de près de 11% du Nasdaq pour la période avec bon nombre de ces mêmes actions technologiques à grande capitalisation constitutives aidant à propulser l’indice à des sommets records – le marché a continué à offrir aux investisseurs une période de rendements positifs excessifs depuis le creux de mars 2020 .

Shopify (NYSE :MAGASIN)

Nvidia (NASDAQ :NVDA)

Alibaba (NYSE :BABA)

Au milieu des festivités des années folles qui se déroulent encore largement aujourd’hui, il y a des signes que quelque chose d’autre se prépare.

Examinons les graphiques des prix de trois actions technologiques à grande capitalisation de premier plan, avertissant qu’une correction saisonnière assez courante pourrait se cacher à proximité et mériter une protection contre aujourd’hui.

Actions technologiques à grande capitalisation à vendre : Shopify (SHOP)

Source : Graphiques par TradingView

Les premières de nos actions technologiques à grande capitalisation à vendre sont des actions de Shopify. La plate-forme de commerce électronique marchand a été un chouchou de Wall Street, mais cela semble être un bon moment à la fois hors et sur le tableau des prix pour sortir.

Des éléments tels que SHOP vendant des actions aux investisseurs sur sa valorisation de 181 milliards de dollars, un multiple de prix à terme de 278 et un ratio de vente de près de 49x le prix du marché de Shopify sont la preuve certaine que le moment est venu de réduire l’exposition à cette action technologique à grande capitalisation.

Il y a également un modèle de sommet après un rallye de plus de 330% depuis le creux du marché baissier de Covid en mars qui a attiré notre attention.

Techniquement, cette action technologique à grande capitalisation à vendre a mis en place une cassure mensuelle de la coupe en juin et juillet. Mais la base classique n’a pas été à la hauteur de sa réputation haussière. Au lieu de cela, les actions se sont retirées dans une bougie de décision doji formée autour du plus haut de la coupe.

Pire et aujourd’hui, les actions fléchissent davantage. Au cours du premier semestre de septembre, l’action SHOP a formé un chandelier intérieur faible.

Avec des stochastiques à l’aube d’un croisement baissier en territoire neutre, une correction et peut-être un cycle de marché baissier plus important vers la ligne de tendance ou le support de Fibonacci semblent de plus en plus probables pour cette action technologique à grande capitalisation de se vendre.

Nvidia (NVDA)

Source : Graphiques par TradingView

La prochaine de nos actions technologiques à grande capitalisation à vendre est Nvidia. Le géant des semi-conducteurs est une vache sacrée à Wall Street ces jours-ci, mais il est grand temps de réduire la graisse, de verrouiller les bénéfices ou même de vendre les actions NVDA.

Semblable à Shopify, la valorisation de NVDA supérieure à 550 milliards de dollars combinée à un P/E à terme assez rigide de 55 et un prix du marché atteignant 25 fois les ventes sont des caractéristiques mettant en garde contre un trop grand nombre de chefs haussiers dans la cuisine.

Le graphique hebdomadaire fourni montre une configuration confirmée d’inversion à deux chandeliers sur les talons d’une cassure de base de tasse qui a également effacé la résistance du canal. C’est la bonne nouvelle. Il en va de même du fait que ces investisseurs haussiers sont toujours dans l’argent. Mais ne soyez pas avare.

Également détaillés, le volume et la stochastique n’ont pas réussi à soutenir l’action haussière des prix et, avec la tarification princière de NVDA, le conseil de vendre lorsque les autres sont gourmands est logique.

En fin de compte, la NVDA d’aujourd’hui ressemble à une action technologique à grande capitalisation susceptible de donner aux investisseurs plus qu’une simple raison de faire une pause pour quelques chandeliers quotidiens ou hebdomadaires.

Actions technologiques à grande capitalisation à vendre : Alibaba (BABA)

Source : Graphiques par TradingView

Les dernières actions technologiques à grande capitalisation à vendre sont des actions d’Alibaba. Ce n’est un secret pour personne, la version chinoise d’Amazon a été sous pression cette année.

Les investisseurs de BABA ont été confrontés aux inquiétudes liées à la radiation des États-Unis, ainsi qu’à la chasse aux sorcières en cours des régulateurs chinois contre les entreprises technologiques perçues comme des menaces pour la sécurité nationale. OK, alors quoi de neuf, non ?

Dans l’affaire contre BABA et contribuant à la sous-performance relative et absolue de l’action, il y a aussi le dialogue franc et irrespectueux du fondateur Jack Ma contre les autorités.

Aujourd’hui et même si nous aimerions faire preuve de clémence pour la vente de cette action à grande capitalisation, ce serait sans respecter le graphique des prix baissier de l’action BABA.

Malgré une perte significative de 33% depuis le début de l’année et l’apparition d’une valeur fondamentale, un échec du support de la ligne de tendance à vie, plusieurs couches de Fibonacci et le bas du marché baissier de Covid de BABA, avertissent que cette action technologique à grande capitalisation est toujours à vendre.

Actuellement, les actions d’Alibaba ont formé un chandelier intérieur en septembre placé au-dessus du niveau de 62 % de l’action à vie.

Pour le positionnement, je jouerais cette action technologique à grande capitalisation avec une entrée courte sous 152,80 $, utiliserais un stop-loss suiveur de 13% et commencerais à prendre des bénéfices si un objectif baissier de 100 $ à 120 $ entre en jeu en premier au cours des prochaines à plusieurs mois.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.