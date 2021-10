3 actions technologiques internationales à acheter dès maintenant

Le marché a connu une volatilité accrue au cours des dernières semaines. Les investisseurs sont toujours nerveux à propos du COVID et de l’inflation, ainsi que de nouveaux problèmes, notamment le débat sur le plafond de la dette et la possibilité d’un défaut d’Evergrande en Chine. Dans des moments comme ceux-ci, les investisseurs peuvent chercher à réduire leur profil de risque.

Une façon de le faire est d’investir dans des actions à faible risque, mais une autre option consiste à réduire le risque en diversifiant votre portefeuille en général. Une excellente façon de le faire est d’investir dans des actions de l’extérieur des États-Unis. Bien qu’il existe un certain chevauchement des performances entre les actions nationales et internationales, elles ne sont pas totalement corrélées.

Par exemple, j’ai mesuré la corrélation entre le FNB SPDR S&P 500 (NYSEARCA :ESPIONNER) et le ETF iShares MSCI EAFE (NYSEARCA :AGE), qui mesure le marché boursier international. EFA est corrélé à 85% à SPY. Mais si vous choisissez des actions individuelles, cette corrélation diminue encore plus.

Si nous allons plus loin, les actions technologiques internationales offrent encore plus de diversification. J’ai donc passé un écran dans notre système d’évaluation POWR pour trouver des actions technologiques internationales cotées en achat.

Voici 3 actions technologiques internationales à acheter :

Nokia (NYSE :NOK)

Technologie de mouvement au silicium (NASDAQ :SIMO)

SAP SE (NYSE :SÈVE)

Ces trois valeurs ont un potentiel sérieux pour le dernier trimestre 2021.

Actions technologiques internationales à acheter : Nokia (NOK)

Source : rafapress / Shutterstock.com

La société finlandaise NOK est l’un des principaux fournisseurs de l’industrie des équipements de télécommunications. L’activité réseau de la société tire ses revenus de la vente de matériel, de logiciels et de services sans fil et fixes. De plus, son segment technologique concède sous licence son portefeuille de brevets aux fabricants de téléphones portables et perçoit des redevances sur les téléphones portables de marque Nokia.

L’entreprise est sur le point de bénéficier de la demande accrue de connectivité de nouvelle génération. NOK a jusqu’à présent progressé dans son parcours en trois phases de création de valeur. Cela inclut « Réinitialiser », qui est l’objectif de cette année, ainsi que « Accélérer » et « Mettre à l’échelle » pour l’année prochaine et au-delà. Il se concentre désormais sur l’allocation du capital et le leadership technologique, car ces facteurs contribueront à la croissance cette année. Les choses se passent bien alors que la direction a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année 2021.

NOK cherche également à accélérer ses feuilles de route de produits et sa compétitivité des coûts en augmentant les investissements dans la 5G. La société a actuellement 180 accords commerciaux 5G avec des fournisseurs de services de communication dans le monde entier, ainsi que plus de 240 engagements 5G avec des opérateurs (y compris des essais payants).

Son portefeuille 5G gagne du terrain parmi les entreprises, représentant plus de 12% du total des transactions 5G. De plus, NOK connaît un élan dans les logiciels et les entreprises, ce qui est de bon augure pour son activité de licence. L’entreprise a une note globale de « B », ce qui se traduit par une note « Acheter » dans mon système d’évaluation POWR. NOK a une note de valeur de « B », ce qui est certainement logique compte tenu de son P/E à terme de 13,59.

La société a également une note de sentiment de «A», ce qui signifie qu’elle est appréciée des analystes. Sept analystes sur dix attribuent à l’action un « Acheter » avec un objectif de cours moyen de 7,30 $. A son prix actuel, cela représente un potentiel de hausse de 33,7%. Nous fournissons également des notes pour la croissance, la dynamique, la stabilité et la qualité, que vous pouvez trouver ici.

NOK est classé n°14 dans l’industrie de la technologie-communication/réseau classée B. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie hautement cotée, cliquez ici.

Technologie Silicon Motion (SIMO)

Source : Shutterstock

Basée à Taïwan, SIMO est l’un des principaux développeurs de circuits intégrés de microcontrôleurs pour les périphériques de stockage flash NAND. La société se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de contrôleurs pour la gestion de la mémoire flash NAND utilisée dans les applications de stockage embarqué, telles que la mémoire embarquée eMMC. Les produits de SIMO sont utilisés dans l’informatique personnelle, les smartphones, les tablettes, les clés USB et les centres de données et d’entreprise.

L’entreprise a bénéficié d’une forte demande pour ses contrôleurs de disques à semi-conducteurs (SSD) et ses contrôleurs eMMC et UFS. Cela a entraîné une augmentation des revenus et des ventes d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre. La société est l’un des principaux fournisseurs marchands de contrôleurs SSD clients pour les fabricants de modules. La direction pense que le marché sera bientôt dominé par les SSD utilisant le flash TLC.

Cela devrait renforcer leur utilisation dans les PC, déplaçant les disques durs mécaniques. Le SSD offre des performances supérieures et un avantage concurrentiel par rapport aux disques durs, c’est pourquoi les PC les adoptent de plus en plus. De plus, la société pense que son contrôleur SSD sera utilisé pour gérer le flash 3D à l’avenir et ses contrôleurs eMMC montrent des signes de rebond.

L’entreprise a une note globale de « A » et une note « Achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. SIMO a une note de croissance de « B », car ses revenus ont augmenté de 26,3 % au cours de la dernière année. De plus, son EBITDA devrait augmenter de 30% au cours de la prochaine année. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices montent en flèche de 110,5% d’une année sur l’autre au cours du trimestre en cours. SIMO a également une note de qualité de « B », indiquant un bilan solide.

À la fin du dernier trimestre, la société avait un solde de trésorerie de 357 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation par rapport au trimestre précédent et se compare avantageusement à son passif à court terme. Pour le reste des notes de SIMO (Valeur, Momentum, Stabilité et Sentiment), cliquez ici.

SIMO est classé n ° 9 dans l’industrie des semi-conducteurs et des puces sans fil classées B. Pour plus d’actions les mieux classées dans cette industrie, cliquez ici.

SAP SE (SAP)

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Fondée en 1972 par d’anciens employés d’IBM, la société allemande SAP est l’un des plus grands éditeurs de logiciels indépendants au monde. Il fournit une technologie de base de données et un logiciel de planification des ressources d’entreprise aux entreprises du monde entier. La société propose des technologies d’apprentissage automatique, d’Internet des objets et d’analyse avancées qui aident les clients à obtenir des informations et à prendre des décisions.

La société bénéficie de la force de son activité cloud, en particulier de sa dernière solution Rise with SAP. La direction s’est concentrée sur l’expansion de son activité cloud pour devenir un acteur de premier plan dans l’espace. Son carnet de commandes cloud actuel a augmenté de 17 % au deuxième trimestre. Ceci est majeur, car un carnet de commandes est un indicateur clair du succès du marché dans le domaine du cloud.

SAP a déjà établi sa domination dans trois domaines cruciaux de la demande des clients : un engagement client efficace, la gestion de l’expérience humaine et un réseau commercial interconnecté. Cela aide à soutenir la croissance. La société constate également une forte adoption de son S/4HANA et une solide dynamique dans les offres Ariba et Fieldglass.

De plus, la forte demande pour le commerce électronique et la chaîne d’approvisionnement numérique est de bon augure pour le long terme. SAP a une note globale de « B », ce qui se traduit par une note « Acheter » dans notre système d’évaluation POWR. L’entreprise a une note de valeur de « B », ce qui n’est pas surprenant avec un rapport prix/ventes de 5. Cela se compare favorablement à la moyenne de l’industrie de 9,9. Son prix à la réservation est également bien inférieur à la moyenne du secteur.

SAP a également une note de qualité « B », car sa situation de liquidité semble saine. Au dernier trimestre, la société disposait de 10,1 milliards de dollars de liquidités par rapport à aucune dette à court terme. De plus, son ratio d’endettement de 0,5 est faible. Pour accéder à toutes les notes de SAP (Croissance, Momentum, Stabilité et Sentiment), cliquez ici.

SAP est classé n ° 6 dans le secteur des logiciels – applications. Pour plus d’actions les mieux classées dans cette industrie, cliquez ici.

A la date de publication, David Cohne n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant fournissant des recherches et du contenu d’investissement sous-traités à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.