3 actions végétales prometteuses pour un portefeuille en croissance

Les actions d’origine végétale ont suscité un vif intérêt chez les investisseurs au cours de la dernière année.

Les données publiées par le Good Food Institute révèlent que 3,1 milliards de dollars de capital d’investissement ont été investis dans des protéines alternatives dans le monde en 2020. Ce montant était trois fois le capital levé en 2019.

En outre, Meticulous Research suggère que le marché des plantes augmentera à un taux de croissance annuel composé de 11,9% au cours des six prochaines années, dépassant les 74 milliards de dollars d’ici 2027.

En raison de la croissance de la demande, de nombreuses entreprises du secteur des protéines alternatives révisent leurs stratégies pour augmenter leurs opérations. Par conséquent, investir dans des actions à base de plantes se transforme en une opportunité de forte croissance que Wall Street ne peut se permettre de négliger.

Par exemple, Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND), qui est en baisse d’environ 20 % au cours de la dernière année, est sur le radar des investisseurs depuis son introduction en bourse en mai 2019 à un prix d’ouverture de 46 $. En juillet de la même année, l’action BYND a atteint un niveau record de 239,71 $. Maintenant, les actions sont d’environ 85 $. La Rue attend aussi Aliments impossibles de devenir public dans un proche avenir. Par conséquent, la concurrence risque de s’intensifier davantage.

Les entreprises émergentes d’aliments à base de plantes qui attirent particulièrement les jeunes consommateurs sont sur le point de perturber les tendances établies dans l’industrie alimentaire. Recherche par Aramark (NYSE :ARMK), qui fournit de la nourriture et des installations à de nombreuses industries, suggère que les consommateurs soucieux de leur santé modifient leurs habitudes alimentaires en faveur d’aliments plus « avant-gardistes ».

En conséquence, les membres de la génération Z, ou la génération née entre 1997-2012, trouvent une alimentation avant-gardiste attrayante, tandis que plus des trois quarts pourraient se passer de viande, jusqu’à plusieurs fois par semaine. Par conséquent, il n’est pas surprenant que le rapport Foresight 2021 ait sélectionné des protéines alternatives parmi ses choix d’innovations technologiques qui devraient avoir l’impact le plus important sur les marchés mondiaux au cours de la prochaine décennie.

De nombreux facteurs critiques pourraient stimuler la performance des actions à base de plantes, notamment les tendances alimentaires saines, les préoccupations croissantes pour l’environnement, ainsi que les innovations technologiques. Avec ces informations, voici une liste de trois actions à base de plantes qui semblent destinées à gagner du terrain en 2022 et au-delà :

Producteurs de Calavo (NASDAQ :CVGW)

Ingrédion (NYSE :INGR)

Aliments naturels unis (NYSE :UNFI)

Stocks à base de plantes : producteurs de Calavo (CVGW)

Plage de 52 semaines : 33,25 $ – 85,40 $

Rendement du dividende : 2,7%

Calavo Growers, basé à Santa Paola, en Californie, est l’un des plus grands producteurs d’avocats en Amérique du Nord. L’entreprise vend des avocats aux chaînes de supermarchés, aux grossistes, aux prestataires de services alimentaires ainsi qu’à d’autres distributeurs.

Calavo Growers a annoncé ses résultats du troisième trimestre début septembre. Les revenus ont augmenté de 5 % en glissement annuel par rapport à il y a un an pour atteindre 285 millions de dollars. La perte nette ajustée s’est élevée à 3 millions de dollars, ou 17 cents par action diluée, contre un bénéfice net ajusté de 12,9 millions de dollars, ou 73 cents par action, au trimestre de l’année précédente. La trésorerie et les équivalents ont clôturé la période à 1,3 million de dollars.

Concernant les résultats, le PDG Steven Hollister a déclaré : « Nos résultats pour le troisième trimestre de cette année ont été affectés par les pressions inflationnistes sur la main-d’œuvre, les matières premières et le fret, qui se sont toutes accélérées au fur et à mesure que le troisième trimestre avançait.

La demande mondiale d’avocats devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5,6% entre 2020 et 2026. Comme il faut plus de 10 ans pour faire pousser un nouvel avocatier, Calavo est positionné pour une croissance à long terme. En outre, le producteur a étendu ses produits aux fruits et légumes frais coupés, répondant ainsi à la demande croissante d’aliments sains.

Cela devrait marquer la dixième année consécutive d’augmentation des dividendes. L’action CVGW offre actuellement un rendement de dividende de 2,7%.

Malgré ses fondamentaux solides, les actions ont baissé de 50 % depuis leur plus haut de début mars. L’action est proche de 42 $, en baisse de 39% jusqu’à présent cette année. Le recul des six derniers mois offre une opportunité d’acheter des actions CVGW à un prix avantageux. Il se négocie à 33x les bénéfices à terme et à 0,75x les ventes glissantes.

Ingrédion (INGR)

Plage de 52 semaines : 70,69 $ – 99,21 $

Rendement du dividende : 2,6%

Ingredion, basée à Westchester, dans l’Illinois, est un producteur d’ingrédients pour les industries de l’alimentation, des boissons et des soins personnels. L’entreprise est spécialisée dans les amidons et les édulcorants, tels que la fécule de pomme de terre et le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Les amidons représentent environ 45 % du chiffre d’affaires d’INGR, suivis des édulcorants avec 35 %.

Ingredion a annoncé ses résultats du troisième trimestre le 2 novembre. Le chiffre d’affaires a grimpé de 17% par rapport à il y a un an pour atteindre 1,76 milliard de dollars. Le bénéfice net s’est établi à 118 millions de dollars, ou 1,75 $ par action diluée, contre 92 millions de dollars, ou 1,36 $ par action diluée, au trimestre de l’année précédente. La trésorerie et les équivalents ont clôturé la période à 434 millions de dollars.

Après l’annonce, le PDG Jim Zallie a déclaré : « Nous avons réalisé une performance exceptionnelle de 17 % des ventes nettes au cours du trimestre, grâce à une exécution des ventes bien gérée pour répondre à la forte demande des clients. »

L’entreprise devrait bénéficier des tendances de consommation à long terme pour les viandes alternatives à base de plantes et les boissons non sucrées caloriquement. Ces ingrédients de spécialité représentent actuellement un tiers des ventes totales. Son acquisition de PureCircle a permis à INGR de se positionner sur ces catégories à plus forte croissance.

L’action INGR offre un rendement de dividende de 2,6 %. Une augmentation des paiements cette année devrait marquer la 11e année d’une séquence de hausses de dividendes.

Les actions ont atteint un sommet de 99 $ en 52 semaines le 8 novembre. Il est en hausse de 25% en 2021. Bien qu’il soit actuellement proche de sa valeur maximale, l’action INGR a une valorisation raisonnable par rapport à ses pairs. Il se négocie à 13,3x les bénéfices à terme et 1x les ventes glissantes. Les prochains trimestres pourraient voir la société créer davantage de valeur pour les actionnaires.

Stocks à base de plantes : United Natural Foods (UNFI)

Plage de 52 semaines : 14,55 $ – 52,35 $

United Natural Foods, basé à Rhode Island, est un distributeur en gros d’aliments naturels, biologiques et de spécialité à travers l’Amérique du Nord. La gamme de produits comprend des catégories telles que l’épicerie et les marchandises générales, les produits frais, les denrées périssables et les aliments surgelés.

United Natural a publié ses résultats du quatrième trimestre fin septembre. Les revenus ont chuté de 0,5 % par rapport à il y a un an pour atteindre 6,74 milliards de dollars, mais ils ont augmenté de près de 8 % par rapport à il y a deux ans. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 s’est élevé à 27 milliards de dollars, en hausse de 26 % par rapport à l’exercice 2019. Le bénéfice ajusté par action au cours du trimestre a augmenté de 11 % à 1,18 $, dépassant le consensus des analystes à 80 cents. La trésorerie et les équivalents ont clôturé la période à 41 millions de dollars.

Concernant les indicateurs, le PDG Sandy Douglas a déclaré : « Je vois une opportunité significative d’accélérer la valeur que nous créons avec et pour nos clients, ainsi que l’opportunité de rendre nos opérations plus efficaces et efficientes, conduisant à une croissance rentable continue dans nos 140 milliards de dollars estimés. marché adressable.

La flambée des ventes de produits alimentaires induite par la pandémie s’est atténuée au cours des derniers mois. Mais la croissance du chiffre d’affaires maintient toujours son élan. La direction prévoit une croissance de 4 % du bénéfice ajusté par action de 3,90 $ à 4,20 $.

L’action UNFI se négocie à un peu plus de 51 $ et a gagné 215% jusqu’à présent cette année. Mais les actions ont l’air bon marché, se négociant à seulement 12,3 fois les bénéfices à terme et 0,1 fois les ventes glissantes.

