3 adultes sur 4 pensent que Facebook aggrave la société

Les Américains considèrent Facebook comme négatif 0:50

. – Un nouveau sondage CNN réalisé par SSRS révèle qu’environ les trois quarts des adultes interrogés pensent que Facebook aggrave la société américaine, et environ la moitié disent connaître quelqu’un qui a été persuadé de croire à une théorie du complot à cause du contenu du site. .

Les Américains disent, 76 % à 11 %, que Facebook rend la société pire, pas meilleure, selon l’enquête. 13% déclarent que cela n’a aucun effet. Cette évaluation largement négative est valable quel que soit le sexe, l’âge et la race. Même les utilisateurs fréquents de Facebook – ceux qui déclarent utiliser le site au moins plusieurs fois par semaine – disent, entre 70 % et 14 %, que le réseau social nuit plutôt qu’il n’aide la société américaine.

Bien que la plupart des partis disent que Facebook fait plus de mal que de bien, ce sentiment grandit parmi les républicains (82%).

Cependant, parmi la grande majorité qui pense que Facebook aggrave la société, il y a moins de consensus quant à savoir si la plateforme elle-même est le principal coupable ou non : 55% disent que c’est la façon dont certaines personnes utilisent Facebook, et les 45% disent que c’est dû plus à la façon dont Facebook fonctionne.

Globalement, environ un tiers du public, dont 44% de républicains et 27% de démocrates, déclare que Facebook aggrave la société américaine et que Facebook est plus à blâmer que ses utilisateurs.

Environ la moitié des Américains, 49%, disent connaître quelqu’un qui, selon eux, a été persuadé de croire à une théorie du complot à cause du contenu de Facebook. Ce nombre est le plus élevé chez les jeunes Américains : 61% des adultes de moins de 35 ans disent connaître quelqu’un qui a adopté une théorie du complot basée sur le contenu de Facebook, contre seulement 35% des plus de 35.65 ans.

Facebook fait face à une nouvelle vague d’examens à la suite des Facebook Papers, un ensemble de documents internes à l’entreprise qui mettent en lumière la culture de l’entreprise, la diffusion de contenus controversés et sa lutte pour gérer les incidents de désinformation et d’extrémisme qui sont développés sur le site. Frances Haugen, la dénonciatrice qui a publié les documents, a témoigné devant le Sénat le mois dernier, exhortant le Congrès à renforcer la réglementation de la plate-forme. Plus tard en octobre, Facebook a annoncé que le nom de l’entreprise serait changé en Meta.

Les graves conséquences auxquelles Facebook serait confronté 3:35

Un peu plus de la moitié des Américains, 53%, disent actuellement que le gouvernement fédéral devrait augmenter la réglementation de Facebook, 11% disent que le gouvernement devrait réduire la réglementation de la plate-forme et 35% disent que cela ne devrait pas changer.

Une majorité de 55% de démocrates est favorable à une plus grande réglementation de Facebook, et 48% des républicains disent la même chose. Environ 44% des personnes qui utilisent Facebook plusieurs fois par semaine déclarent que le gouvernement devrait renforcer la réglementation du site, contre 66% parmi ceux qui utilisent moins fréquemment la plate-forme de médias sociaux.

Parmi les Américains qui utilisent Facebook plusieurs fois par mois, une majorité de 54 % déclarent que Facebook leur a suggéré des publications qu’ils trouvent répréhensibles. Soixante-cinq pour cent des utilisateurs réguliers de Facebook de moins de 35 ans déclarent avoir vu du contenu répréhensible recommandé par le site.

Plus généralement, les Américains expriment également peu de confiance dans les bonnes intentions des grandes entreprises technologiques, et 38% déclarent qu’ils ne font pas du tout confiance aux entreprises comme Google, Facebook ou Amazon pour faire ce qui est le mieux pour leurs utilisateurs, contre 29% qui étaient interrogés en mars 2019. Seuls 34% des Américains disent qu’ils font même un peu confiance aux grandes entreprises technologiques, une baisse modeste par rapport à 40% il y a deux ans.

La majorité dans les deux partis déclare avoir peu ou pas confiance dans les grandes entreprises technologiques pour agir dans le meilleur intérêt de leurs utilisateurs, bien que ce sentiment soit plus répandu au sein du Parti républicain : 71% des républicains adoptent cette position, contre 58% des démocrates. C’est un écart partisan plus important qu’il y a deux ans, lorsque les républicains n’étaient que 5 points de pourcentage plus susceptibles que les démocrates d’exprimer leur méfiance à l’égard de ces entreprises.

Le sondage CNN a été mené par SSRS du 1er au 4 novembre auprès d’un échantillon national aléatoire de 1 004 adultes interrogés en ligne après avoir été recrutés à l’aide de méthodes probabilistes. Les résultats de l’échantillon complet ont une marge d’erreur d’échantillonnage de plus ou moins 4,0 points de pourcentage.