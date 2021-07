3 alternatives Dogecoin à acheter alors que les crypto-monnaies entrent dans un marché baissier

Alors qu’Elon Musk continue de jouer avec Dogecoin (CCC :DOGE-USD), les investisseurs continuent de perdre de l’argent.

En baisse de 14% au cours des sept derniers jours, il est clair que les crypto-monnaies, y compris DOGE-USD, sont dans un sacré marché baissier.

Quand cela se finira-t-il? Qui sait.

Pour ceux qui veulent simplement gagner de l’argent avec leurs investissements, voici trois actions à acheter dont les capitalisations boursières sont à peu près les mêmes que la valorisation de 26 milliards de dollars de Dogecoin :

ViacomCBS (NASDAQ :VIAC)

Courtiers interactifs (NASDAQ :IBKR)

Meilleur achat (NYSE :BBY)

Ces alternatives Dogecoin sont le type de substitution dont votre portefeuille vous remerciera.

ViacomCBS (VIAC)

Source : Jer123 / Shutterstock.com

Alors que Dogecoin continue de prendre de l’eau, les investisseurs sacrifient d’importantes opportunités économiques pour rechercher des richesses en crypto-monnaie. Comme l’a souligné David Jagielski de The Motley Fool le 13 juillet, par rapport au mois de juin précédent, le S&P 500 a surperformé Dogecoin de 36% sur une base relative.

Comment a ViacomCBS (NASDAQ :VIAC) fait au cours du dernier mois? Il n’a pas fait aussi bien que l’indice, essentiellement stable au cours des 30 derniers jours. Cependant, au cours de la dernière année, il a enregistré un rendement total de 83,6 %, soit environ le double de l’indice.

Mark Hake d’InvestorPlace a récemment suggéré que ViacomCBS augmenterait considérablement à mesure que son flux de trésorerie disponible (FCF) continue de croître.

Et en ce qui me concerne, il est à 100% sur l’argent.

ViacomCBS a actuellement un FCF sur 12 mois glissants (TTM) de 3,33 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière actuelle de 27,6 milliards de dollars a un rendement FCF de 12%. Je considère que tout ce qui dépasse 8% est un territoire de valeur.

Cependant, comme le suggère Hake, s’il atteint un FCF 2021 de 6,36 milliards de dollars, nous parlons d’un rendement FCF hors normes de 23%.

Les spéculations récentes selon lesquelles la société pourrait être une cible de rachat semblent se développer. Le spin-off de WarnerMedia par AT&T (NYSE :T) et sa fusion ultérieure avec Découverte (NASDAQ :DISCA, NASDAQ :DISQUE) souligne à quel point le jeu de la consolidation reste bien vivant.

En conséquence, le pari à la baisse sur VIAC est beaucoup plus sûr que DOGE-USD.

Courtiers Interactifs (IBKR)

Source : Shutterstock

Ce courtier en ligne a récemment fait des vagues lorsqu’il a annoncé qu’il supprimerait ses frais d’inactivité mensuels de 20 $ pour les clients qui n’avaient pas 2 000 $ sur leur compte de trading ou qui généraient moins de 20 $ de commissions. Déjà l’un des courtiers en ligne les moins chers, la baisse de ces frais fait Courtiers interactifs (NASDAQ :IBKR) ultra-compétitif.

Je suis attiré par l’entreprise pour plusieurs raisons.

Premièrement, IBKR est une entreprise dirigée par son fondateur. Thomas Peterffy, actuellement Président, a fondé la société en 1993. Il détient actuellement 70 % des actions de la société. Il ne reçoit aucune prime en espèces ni ne reçoit d’incitations en actions à long terme. Il pense que sa position de propriétaire est une motivation suffisante.

À la fin du premier trimestre, Interactive Brokers disposait d’une trésorerie nette de 2,4 milliards de dollars et sa situation financière dépassait de 6,7 milliards de dollars les exigences réglementaires. Les services de la société offrent aux investisseurs un accès à 135 marchés dans 33 pays et 25 devises.

Fin mars, IBKR comptait 1,33 million de comptes clients d’une valeur de 331 milliards de dollars. Cela tient en grande partie au fait qu’il offre aux investisseurs certains des meilleurs frais et taux de marge du secteur.

De plus, sur la base d’un TTM FCF de 6,54 milliards de dollars et d’une capitalisation boursière de 26,8 milliards de dollars, Interactive Brokers a un rendement FCF de 24,4%.

Meilleur achat (BBY)

Source : BobNoah / Shutterstock.com

L’analyste de Raymond James, Bobby Griffin, a noté fin juin que Meilleur achat (NYSE :BBY) n’offrait pas à ses clients des remises aussi intéressantes qu’un an plus tôt (pendant la pandémie). C’est un signe que ce détaillant d’électronique ne fait pas de mal aux affaires.

Fin mai, Best Buy a annoncé de solides résultats, notamment une augmentation de 36 % des ventes et un bénéfice par action de 2,23 $, 60 % de plus que les estimations des analystes de 1,39 $.

Les ventes à magasins comparables, un indicateur de performance clé, ont augmenté de 37,2 % au cours du trimestre, bien avant l’estimation consensuelle de 22,4 %.

À la suite d’un premier trimestre solide, la société a relevé ses prévisions de croissance des ventes à magasins comparables pour l’année, passant d’une baisse de 0,5 % à une augmentation de 4,5 % au milieu de ses prévisions.

Pour les 12 derniers mois, Best Buy avait un FCF de 3,51 milliards de dollars. Cela donne un rendement FCF de 12,7% sur la base d’une capitalisation boursière de 27,6 milliards de dollars.

Au cours des cinq dernières années, BBY a généré un rendement total annualisé de 30,6 %, soit près du double de l’ensemble du marché américain. Contrairement à Dogecoin, posséder Best Buy vous permettra de dormir la nuit.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.