3 amis tués dans une fusillade dans un bar du Wisconsin identifiés ⋆ .

Trois hommes de Kenosha ont été abattus dans l’une des dernières fusillades de masse qui ont secoué le pays dimanche.

Ces hommes ont été identifiés par le département du shérif du comté de Kenosha comme étant âgés de 22 ans. Kevin T. Donaldson, 24 ans Cédric D. Gastonet 26 ans Atkeem D. Stevenson. Dans un communiqué de presse lundi, la police de Kenosha a également identifié le suspect comme étant âgé de 24 ans. Rakayo A. Vinson.

La fusillade a eu lieu peu après minuit le 18 avril au restaurant Somer’s House Tavern. Selon les rapports de police, la fusillade faisait suite à une altercation physique entre Vinson et les trois jeunes hommes alors qu’ils se trouvaient dans le restaurant bondé. Après avoir été emmené à l’extérieur par le propriétaire de la taverne, Vinson est rentré à l’intérieur et a tiré sur la foule. Au final, six personnes ont été abattues: trois d’entre elles étant les victimes décédées et trois patrons ont été blessés.

Cedric Gaston, Kevin Donaldson et Atkeen Stevenson (Crédit: Facebook)

Shérif du comté de Kenosha David Beth a également déclaré lors d’une conférence de presse dimanche que la police pensait que le suspect «savait qui il ciblait».

“Il s’agissait littéralement d’un très petit différend qui se déroule dans un bar très fréquenté à travers le pays chaque soir où les gens sont en train de célébrer ou de socialiser”, a déclaré le procureur du district du comté de Kenosha. Michael Graveley tel que rapporté par le Milwaukee Journal Sentinel. Lundi, la police de Kenosha a arrêté Vinson qui fait maintenant face à des accusations d’homicide au premier degré et est détenu à la prison du comté de Kenosha. Sa caution est fixée à 4 millions de dollars.

Rakayo Vinson (Crédit: DÉPARTEMENT DU SHERIFF DU COMTÉ DE KENOSHA)

Alors que la famille et les amis pleurent, plus de détails apparaissent sur la courte vie des trois amis et indigènes de Kenosha tués sur les lieux. Donaldson était un artiste de rap connu sous le nom de GBG KEVO. Ceux qui se souviennent de lui sur les réseaux sociaux ont décrit Donaldson comme un dévouement à son art et à son talent brut.

Lee Campbell, un ami de Stevenson a déclaré à Kenosha News qu’il était «l’étincelle de tout le monde» et qu’il «riait toujours, faisait toujours des blagues et tout le monde l’aimait». Gaston était le père d’un jeune fils qui a récemment commencé un nouvel emploi.

Un GoFundMe a été mis en place pour payer les frais funéraires.

Depuis les horribles fusillades au spa d’Atlanta qui ont eu lieu le 16 mars, les États-Unis ont été témoins de 50 fusillades de masse à ce jour, selon les rapports de CNN et l’analyse des données des Gun Violence Archive (GVA). Depuis des semaines, les Américains sont sous le choc de tragédies similaires à travers le pays. En Californie, quatre personnes, dont un enfant, ont été tuées début avril alors qu’elles se trouvaient à l’intérieur d’un immeuble de bureaux du comté d’Orange.

Huit personnes ont été tuées dans une installation FedEx à Indianapolis le 15 avril. Une personne a été tuée et cinq autres ont été blessées à la suite d’une fusillade devant un Columbus, Ohio Dollar General le 17 avril. Dans un autre incident le même jour, neuf enfants ont également été abattus. une fête d’anniversaire de 12 ans à La Place, en Louisiane.

Mardi, une autre fusillade a été signalée à West Hempstead, New York, après qu’un suspect ait ouvert le feu dans le bureau d’un directeur d’une épicerie Shop and Stop, revendiquant la vie d’au moins une personne. Kenosha et d’autres se joignent à une longue liste de villes avec des enquêtes sur de telles fusillades en cours.

