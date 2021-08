3 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

La remontée des prix du bitcoin s’est effondrée légèrement au-dessus de 42 000 $ en raison des inquiétudes concernant la taxe crypto aux États-Unis. Le prix du Dogecoin risque une nouvelle chute à 0,16 $ suite à la consolidation en cours.

Les crypto-monnaies sont aux prises avec une pression aérienne accrue, ce qui rend difficile pour les taureaux de maintenir la séquence de victoires enregistrée au cours des deux dernières semaines. Initialement, Bitcoin a tiré l’ensemble du marché vers le haut, passant de niveaux inférieurs à 30 000 $ à des sommets supérieurs à 40 000 $. Cependant, la correction de la crypto-monnaie phare de 42 000 $ semble avoir déclenché des pertes à tous les niveaux.

Bitcoin : –

La crypto-monnaie phare oscille à 38 750 $ après avoir corrigé les sommets du week-end de 42 500 $. Alors que les ordres de vente augmentaient, les chances de se maintenir au-dessus de 40 000 $ se sont rétrécies. En outre, la moyenne mobile simple (SMA) de 200 contribue actuellement à la pression aérienne.

Pendant ce temps, l’objectif principal est d’obtenir un soutien plus élevé, de préférence supérieur à 38 000 $. Ici, les taureaux planifieront la prochaine mission d’attaque au-dessus de 40 000 $.

Cependant, les traders doivent être conscients du signal de vente de l’indicateur de moyenne mobile (MACD) sur le graphique de quatre heures. Cela implique que les perspectives haussières s’estompent et que les vendeurs prennent le contrôle. Si le MACD comble l’écart par rapport à la ligne moyenne, Bitcoin pourrait ne pas s’arrêter à 38 000 $ mais pourrait étirer la jambe baissière à 35 000 $.

Graphique BTC/USD sur 12 heures

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

Dogecoin : –

Dogecoin avait envisagé de clôturer le mois de juillet à près de 0,3 $, mais leurs désirs ont été maîtrisés par la consolidation. La pièce meme continue de s’échanger légèrement au-dessus de 0,2 $ tandis que le 100 SMA plafonne sa hausse immédiate sur le graphique de 12 heures.

Les bandes de Bollinger mettent l’accent sur le commerce latéral, suggérant que Dogecoin se trouve dans une zone de non-échange. Notez qu’à mesure que les bandes se resserrent, DOGE s’approche d’une évasion. Cependant, les bandes de Bollinger n’indiquent pas la direction de la cassure. Les traders peuvent surveiller la clôture au-dessus de la bande supérieure pour valider une hausse et en dessous de la bande inférieure pour s’assurer d’une baisse de prix.

Graphique DOGE/USD sur quatre heures

Graphique des prix DOGE/USD par Tradingview

Au moment de la rédaction de cet article, Dogecoin se négociait en dessous de la limite médiane, d’où la possibilité d’une reprise de la tendance à la baisse. De plus, le RSI vient de glisser sous la ligne moyenne, soulignant les perspectives baissières agressives. Sachez que clôturer la journée en dessous de 0,2 $ pourrait déclencher plus de pertes à 0,16 $.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige