3 aristocrates de dividendes augmentant leurs paiements: PG, SHW, GWW

La clé pour les aristocrates du dividende est de disposer d’avantages concurrentiels importants qui attirent les clients vers les produits ou services d’une entreprise, quelles que soient les conditions économiques. Avoir une position dominante dans un secteur permet aux entreprises d’augmenter leurs revenus et leurs bénéfices pendant de longues périodes.

Cette croissance constante, à son tour, permet aux entreprises de restituer du capital aux actionnaires sous forme de dividendes.

Cet article examinera trois entreprises qui ont le positionnement de marché nécessaire pour augmenter les dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Les trois noms ont également récemment augmenté leurs dividendes.

Les aristocrates du dividende ont un modèle commercial solide et la capacité d’offrir des produits et services dont les clients ont besoin même pendant les récessions.

Ces trois sociétés font partie des aristocrates des dividendes avec des dividendes sûrs et une forte croissance des dividendes.

Procter & Gamble (NYSE:PG)

Sherwin-Williams (NYSE:SHW)

WW Grainger (NYSE:GWW)

Dividende Aristocrates: Procter & Gamble (PG)

Source: rblfmr / ShutterStock.com

Procter & Gamble est l’une des plus grandes entreprises de produits de consommation au monde. Le portefeuille de produits de la société répond à un large éventail de besoins des consommateurs, des couches au détergent à lessive en passant par le dentifrice. Les plus grandes marques comprennent Tide, Bounty, Gillette et Pampers.

Procter & Gamble a subi une transformation considérable au cours des dernières années, la société ayant cédé des marques non essentielles. Il y a quelques années, la société comptait environ 170 marques différentes, mais a depuis réduit ce chiffre à 65. Cela a permis à Procter & Gamble de se concentrer sur ses marques les plus importantes. Cette série de désinvestissements a contribué à réduire les coûts et à augmenter les marges bénéficiaires.

Les marques restantes, dont plusieurs réalisent des ventes de plus de 1 milliard de dollars chaque année, occupent largement la première ou la deuxième position de leurs catégories. Un Procter & Gamble plus ciblé est en mesure de maintenir ces positions de leader grâce à la publicité, ce qui permet des gains de parts de marché.

Les consommateurs font également confiance aux produits de l’entreprise et sont donc plus disposés à payer un montant plus élevé pour eux. Ces pouvoirs de tarification aident également l’entreprise à survivre aux récessions. Pendant la Grande Récession, où de nombreuses entreprises signalaient des baisses drastiques de rentabilité, le bénéfice par action de Procter & Gamble a en fait augmenté de près de 18%.

La croissance en période de récession n’est qu’une des raisons pour lesquelles Procter & Gamble a augmenté son dividende pendant plus de six décennies. Après plusieurs années d’augmentations faibles à moyennes à un chiffre, la société a augmenté son dividende de 10% pour la prochaine distribution du 17 mai. Le dividende de la société a connu un taux de croissance annuel composé d’un peu plus de 4% au cours de la dernière décennie, de sorte que l’augmentation la plus récente est considérablement plus élevée que ce qui était la norme. Cette augmentation du dividende marque 65 années consécutives de croissance du dividende pour Procter & Gamble, l’une des plus longues séries de croissance du marché. Cela qualifie l’action PG en tant que roi des dividendes.

Mieux encore, l’augmentation la plus récente n’a pas entraîné une surchauffe du ratio de distribution des dividendes. Avec un dividende annualisé de 3,48 $ et un BPA prévu de 5,70 $ pour l’exercice en cours, Procter & Gamble a un ratio de distribution de seulement 61%. Pour le contexte, le ratio de distribution moyen de l’entreprise au cours de la dernière décennie est de 56%.

Compte tenu du ratio de distribution raisonnable et de la domination de son industrie, l’action PG devrait continuer à augmenter son dividende pour les années à venir.

Compagnie Sherwin-Williams (SHW)

Source: Ken Wolter / Shutterstock.com

Sherwin-Williams est le plus grand fabricant national et le deuxième plus grand fabricant de peintures et de manteaux au monde. La société possède un portefeuille enviable de produits populaires tels que Dutch Boy, Minwax, Thompson’s Waterseal et Valspar.

L’entreprise exploite un vaste réseau de plus de 5 000 magasins et vend également ses produits en gros. Sherwin-Williams bénéficie également d’un contrat d’exclusivité pour vendre certaines marques via le géant de la rénovation domiciliaire Les entreprises de Lowe (NYSE:FAIBLE). Cela donne à l’entreprise une portée encore plus grande au niveau national.

Sherwin-Williams s’est également développée grâce à des acquisitions, dont la plus récente a été l’achat de Valspar par la société en 2017. Cet achat a élargi la présence de l’entreprise sur les marchés de la rénovation domiciliaire et de la nouvelle construction.

Sherwin-Williams a été un grand gagnant grâce à la vigueur continue du marché du logement. Un marché du logement résilient et en croissance signifie que la valeur des maisons augmente. Pour en profiter, les consommateurs sont susceptibles de faire des mises à jour de base telles qu’une nouvelle peinture. De plus, bien que Sherwin-Williams ait la meilleure facturation aux États-Unis, les activités de la société peuvent encore faire des percées sur les marchés internationaux. Un domaine en particulier est la région Asie-Pacifique.

Les activités de Sherwin-Williams ont été particulièrement touchées lors de la dernière récession, la valeur des maisons ayant chuté de façon drastique. Le BPA a chuté de près de 20% de 2007 à 2009, mais la société est rapidement revenue à la croissance et a établi un nouveau record pour le BPA en 2011.

L’action SHW a été beaucoup plus une action de croissance au fil des ans, mais la séquence de croissance des dividendes de la société compte maintenant 43 ans après une augmentation de 23,1% pour le paiement du 12 mars. Le dividende de la société avait un TCAC de près de 14% de 2011 à 2020. Les actionnaires devraient recevoir 2,20 $ de dividendes par action cette année. La société s’attendant à gagner 8,95 $ par action en 2021, le ratio de distribution projeté est de 25%, ce qui correspond au ratio de distribution moyen à long terme.

L’action SHW a fourni un dividende moyen de l’ordre à deux chiffres au cours des 10 dernières années et le ratio de distribution a à peine bougé au cours de cette période. Avec un faible taux de distribution et de multiples vents favorables à la croissance de l’entreprise, Sherwin-Williams est susceptible de continuer à augmenter son dividende dans le futur, tout comme pendant plus de quatre décennies.

Aristocrates de dividendes: WW Grainger Inc. (GWW)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Grainger est l’un des principaux fournisseurs de produits d’entretien, d’exploitation et de réparation. Les produits de la société comprennent des gants de sécurité, des échelles, des instruments de test et des outils électriques.

Le principal avantage concurrentiel de Grainger est que ses produits sont essentiels pour ses clients, qui comprennent des marchés finaux tels que la construction, la fabrication et même le gouvernement. L’entreprise est l’un des plus grands noms de son secteur. Cela permet un large accès au marché que de nombreux pairs ne peuvent tout simplement pas reproduire.

De plus, l’industrie dans son ensemble est très fragmentée. Le marché interentreprises est estimé à plus de 1 billion de dollars. Grainger, leader dans ce domaine, occupe une part de marché moyenne à un chiffre. Cela laisse encore beaucoup d’affaires à saisir.

Une des façons dont l’entreprise espère améliorer sa part de marché consiste à utiliser le commerce électronique. Les investissements dans les capacités numériques ont permis à Grainger d’atteindre plus de clients sur ses marchés clés.

Le vaste éventail d’industries dépendant des produits fournis par Grainger rend largement l’entreprise à l’abri des effets d’une récession. Bien que la société ait vu une baisse de 14% du BPA de 2008 à 2009, dans l’ensemble, les résultats financiers de Grainger ont augmenté de plus de 6% au cours de la dernière récession. Un signe de la force de l’entreprise a été l’augmentation de 30% du BPA en 2010.

L’action GWW a augmenté son dividende de 5,9% pour la prochaine date de paiement du 1er juin. Le dividende a un TCAC de 6,6% depuis 2011. Cette dernière augmentation est remarquable en ce qu’elle donne à la société 50 années consécutives de croissance du dividende. Il n’y a que 31 autres entreprises sur l’ensemble du marché qui ont au moins cinq décennies de croissance de leurs dividendes. Le dividende annualisé de la société de 6,48 $ ne consommerait que 33% des 19,75 $ que Grainger s’attend à gagner par action en 2021.

Grainger a démontré depuis longtemps qu’elle est une entreprise de qualité. Avec de multiples avantages concurrentiels à sa disposition, il est très probable que les actionnaires continueront de voir une croissance de leurs dividendes.

A la date de publication, Bob Ciura ne détenait (ni directement ni indirectement) de positions sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste indépendant en actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.