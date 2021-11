3 AUTRES ALTHLETES DE SOCCER S’EFFONDENT SUR LE TERRAIN

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :

L’OR FERME DE 2,70$ A 1787,35$// L’ARGENT FERME DE 36 CENTS A 23,11$//LA TONNAGE D’OR DU COMEX AUGMENTE A 8,07 TONNES EN NOVEMBRE // L’OZ ARGENT AUGMENTE A 8,074 MILLIONS D’OZ ///MISE A JOUR COVID//MISE A JOUR VACCIN LA GRANDE HISTOIRE DU JOUR EST LA DIFFUSION DE LA NOUVELLE VARIANTE « NU » MAINTENANT NOMMÉ OMICRON // FERMETURE DU TRAFIC DES COMPAGNIES AÉRIENNES À L’ENTRÉE ET À L’EXTÉRIEUR DES PAYS TOUCHÉS ///3 PLUS D’ALTHLETS DE FOOTBALL S’EFFONDENT SUR LE TERRAIN // LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE A UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE COMME LES CITOYENS REJETENT LES NOUVELLES MESURES DU MANDAT COVID // LA RÉVOLTE DES CITOYENS DES ÎLES SALOMON // LA CHINE CONTINENTALE COUP DE FORT CONTRE DIX CENT ET DIDI ALORS QUE LE CPP DEVIENT TRÈS ANTIBUSINESS // GOLDMAN SACHS DÉMONTRE MAINTENANT LE MEME TRANSITOIRE // SWAMP STORIES POUR VOUS CE SOIR

OR : 1787,35 $ UP 2,70 $ La cotation est le prix au comptant de Londres

Argent : 23,11 $ EN BAISSE DE 36 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)

Or 1792,60 $

argent : 23,13 $