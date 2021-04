3 autres officiers en attente de jugement après le verdict de culpabilité de Chauvin ⋆ .

La conclusion de la Derek Chauvin Le procès a captivé la nation alors qu’un jury a déclaré l’ancien policier de Minneapolis coupable des trois chefs d’accusation de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd. Maintenant, les procureurs se préparent à porter plainte contre trois anciens officiers sur les lieux ce jour-là –Alexander Kueng, Thomas Lane, et Tou Thao.

«Cela montre la solidité du dossier de l’accusation contre un jury composé de ses pairs au-delà de tout doute raisonnable. Dans l’ensemble, c’est une mauvaise nouvelle pour les autres codéfendeurs », analyste juridique et avocat de la défense pénale Danny Cevallos a déclaré à NBC News.

Lire la suite: Pour Black America, le verdict de Derek Chauvin frappe au niveau spirituel

Anciens policiers Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao. (Crédit: Bureau du shérif du comté de Hennepin via AP)

Le jour de l’arrestation et du meurtre de Floyd en mai dernier, les anciens officiers Kueng et Lane sont arrivés à Cup Foods après avoir reçu un appel au sujet d’un client ayant de la monnaie contrefaite. Après que Lane ait ordonné à Floyd de sortir de son véhicule et l’ait menotté, Lane, 38 ans, et Kueng, 27 ans, ont tenté de le faire monter à l’arrière d’une voiture de police. Après que Floyd ait dit aux officiers qu’il ne résistait pas mais qu’il était claustrophobe, Kueng, Lane et Chauvin, qui étaient arrivés plus tard, l’ont immobilisé au sol.

Kueng, Lane et Thao ont tous été capturés sur la vidéo prise par Darnella Frazier, 17 ans, qui a été témoin du meurtre de Floyd le 25 mai 2020. Ils font actuellement face à des accusations de complicité de meurtre et d’homicide involontaire coupable.

Thao, licencié du département de police de Minneapolis en 2009 et réintégré en 2012, est le seul policier impliqué qui n’a pas eu de contact physique direct avec Floyd. Cependant, les procureurs peuvent faire valoir que le fait d’ignorer les appels de la foule et l’incapacité de Thao à intervenir a contribué à la mort de Floyd.

Lire la suite: Le frère de George Floyd remercie les Raiders pour un tweet controversé

Anciens officiers du MPD, Derek Chauvin et Tou Thao, qui ont participé à l’assaut qui a entraîné la mort de George Floyd (Crédit: capture d’écran)

Interrogé par le FBI et le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension sur tout ce qu’il aurait pu faire différemment, Thao a déclaré qu ‘«il serait plus attentif envers Floyd», rapporte le KSTP.

Pendant la retenue de Floyd, Lane a demandé à Chauvin, qui était avec le département de police de Minneapolis depuis plus de 18 ans, «Devrions-nous le rouler sur le côté?», Ce à quoi Chauvin a répondu: «Non, en restant là où nous l’avons eu.

Avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, Kueng a vérifié le pouls de Floyd à plusieurs reprises et n’a pas obtenu de réponse. Tous les agents impliqués ont été renvoyés du département de police de Minneapolis et de Kueng, Lane, et Thao a été libéré de prison l’été dernier après avoir payé une caution de 750 000 $.

Les essais devraient commencer en août. Le ministère de la Justice a également annoncé mercredi qu’il avait ouvert une enquête civile sur le département de police de Minneapolis pour déterminer s’il existe des schémas de force excessive et de discrimination.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager