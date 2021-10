3 AUTRES trucs et astuces pour rationaliser votre processus InDesign

Nous avons récemment partagé quelques conseils et astuces utiles pour accélérer votre processus InDesign. InDesign regorge de raccourcis intelligents, c’est donc une série qui pourrait vraiment durer éternellement… mais nous ne le ferons pas. Au lieu de cela, nous présenterons simplement la deuxième partie : quelques autres de nos favoris éprouvés.

Chez Curve, nous aimons travailler sur la conception de magazines, de programmes et de brochures. Lorsque vous travaillez sur un document de plusieurs pages, nous voulons qu’il soit aussi simple que possible d’assurer la cohérence entre les pages, afin que nous sachions que nos créations sont propres et organisées, et afin que nous ne nous trouvions pas, ni nos clients, à regarder à des marges inégales, des règles de ponctuation contradictoires ou des en-têtes et pieds de page décalés. Ci-dessous, nous partagerons certaines des façons dont nous procédons.

1. Personnalisez votre espace de travail

Une fois que vous commencez à vous familiariser avec InDesign, vous commencez à remarquer certaines préférences et modèles en termes d’outils que vous recherchez toujours, il est donc très utile de les avoir tous à portée de main. Heureusement, InDesign facilite les choses.

Par exemple, lors de la conception d’un magazine pour un client, je sais que je veux toujours accéder au panneau Pages, ainsi qu’aux calques, aux styles de paragraphe et de paragraphe, aux styles de caractère et de caractère, au contour, aux effets, à l’habillage de texte et aux nuanciers.

Ce ne sont pas les outils par défaut fournis par InDesign, je dois donc créer un espace de travail personnalisé afin que chaque fois que j’ouvre le programme, je puisse les extraire rapidement. Voici comment:

a) Tout d’abord, allez en haut de l’écran et cliquez sur Fenêtre. Sélectionnez chacun des outils que vous souhaitez intégrer à votre espace de travail personnalisé. Cela semblera assez désordonné au début, mais ne vous inquiétez pas – vous êtes sur le point de nettoyer cela.

b) Maintenant, vous devez les organiser. Faites simplement glisser les panneaux de fenêtre un à la fois vers la barre latérale à droite de votre écran InDesign, complètement vers la droite jusqu’à ce qu’une ligne verticale bleue apparaisse, puis relâchez-la à cet endroit. Faites glisser chaque panneau de cette manière, dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils apparaissent. Vous pouvez cliquer sur les doubles flèches tout en haut à droite de cette barre latérale pour basculer entre une vue réduite et une vue agrandie des panneaux d’outils.

c) Notez que vous pouvez mettre plusieurs panneaux dans la même boîte, comme je l’ai fait avec les styles de paragraphe et les styles de caractère ; ou Stroke, Text Wrap et Effects, car ce sont des outils que j’ai tendance à utiliser en même temps, donc ils pourraient aussi bien être stockés au même endroit.

d) Une fois que vous avez configuré votre espace de travail comme vous le souhaitez, cliquez sur « Essentials » en haut à droite de votre fenêtre InDesign. Faites défiler jusqu’à « Nouvel espace de travail » et nommez-le comme vous le souhaitez. La prochaine fois que vous ouvrirez InDesign, vous pourrez choisir votre espace de travail personnalisé et gagner du temps en n’ayant pas à chercher les outils que vous aimez utiliser !

2. Utilisez les pages maîtres

Lorsque vous travaillez sur un document de plusieurs pages comme un magazine ou peut-être un programme d’événement, il y a certains éléments de conception que vous voudrez appliquer systématiquement à chaque page. Des choses comme les numéros de page, les en-têtes et les pieds de page, les marges et les guides, les logos et autres éléments graphiques, le texte ou les zones graphiques, etc. Gagnez du temps en les configurant dans les pages maîtres, afin qu’elles s’appliquent automatiquement aux pages individuelles que vous créez et, surtout, qu’elles ne bougent pas ! Voici comment procéder :

a) Vous pouvez facilement double-cliquer sur « Page maître » dans le panneau Pages pour commencer. Ou, si vous créez plusieurs pages maîtres, vous pouvez choisir « Nouveau maître » dans le panneau Pages. Choisissez un nom (c.-à-d. « En-tête de section ») et un préfixe facilement identifiable (c.-à-d. « SH ») pour la page maître.

b) Ensuite, configurez les éléments que vous souhaitez voir apparaître à chaque fois que vous devez créer ce type de page. Dans l’exemple ci-dessous, j’ai créé un modèle principal qui comprend des directives, une zone d’image, une zone de texte, un en-tête contenant un logo et un numéro de page qui sera automatiquement mis à jour pour plus de précision (plus d’informations à ce sujet dans le conseil n°3).

c) Maintenant, chaque fois que vous souhaitez appliquer cette mise en page maître à une page individuelle de votre document (par exemple, pour créer une page d’en-tête de section réelle), vous ferez simplement glisser cette icône de page maître (dans cet exemple, celle marquée « SH » ) sur la page à laquelle vous souhaitez l’appliquer.

Cela placera tous les cadres de texte, cadres d’image et guides directement sur cette page, et vous pouvez être sûr que le placement sera cohérent chaque fois que vous utiliserez cette mise en page principale. Vous pouvez maintenant remplir les pages individuelles avec le contenu pertinent.

d) Notez que si vous souhaitez supprimer une configuration de page maître entière d’une page, vous pouvez simplement faire glisser l’icône de maître marquée « Aucun » sur la page individuelle et cela remplacera le maître précédemment appliqué et supprimera tous les paramètres maîtres sur cette page. Si vous avez besoin de supprimer un seul élément du modèle principal, par exemple, si vous ne souhaitez pas qu’un numéro de page apparaisse sur une page particulière, mais que vous souhaitez que le reste du modèle principal s’applique, choisissez simplement « Maj + Cmd », cliquez sur la case contenant le numéro de page et appuyez sur « supprimer ».

3. Appliquer les numéros de page dans la page maître

Lors de la conception d’un document de plusieurs pages, ces pages finissent parfois par se déplacer une fois le gros de la conception terminé. Ne pas avoir à penser à renuméroter les pages n’est que l’un des avantages de l’utilisation de la fonction d’espace réservé « Numéro de page actuelle » sur votre (vos) page(s) maître(s). Voici comment insérer cet espace réservé pour que vous n’ayez même pas à y penser à nouveau.

a) Dans votre panneau Pages, ouvrez la page maître et dessinez une zone de texte où vous souhaitez que les numéros de page apparaissent.

b) Avec votre curseur à l’intérieur de cette zone de texte, cliquez sur « Type » > « Insérer un caractère spécial » > « Marqueurs » > « Numéro de page actuel. »

c) Vous pouvez maintenant formater le style du numéro de page comme vous le feriez avec n’importe quel autre texte : modifiez la police, la taille, la couleur, l’alignement des paragraphes, etc. pour l’adapter au style du reste de votre document, et sachez que sur toutes les pages avec ce maître appliqué, le numéro de page sera renseigné avec précision et tout le formatage sera appliqué de manière cohérente.