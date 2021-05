3 banques sud-coréennes disent qu’elles ne traiteront pas les échanges cryptographiques “ risqués ”

Compartir

Source: Adobe / Cavan

Trois des cinq plus grandes banques de Corée du Sud, Woori , Kookmin (Ko) et KEB Hana , ont déclaré ne pas vouloir travailler avec des échanges cryptographiques, affirmant que le secteur était “trop ​​risqué”, une décision qui pourrait bien mettre en péril l’avenir même des principaux échanges du pays.

Cryptonews.com a contacté diverses bourses sud-coréennes pour obtenir des commentaires, mais les plates-formes de négociation du pays semblaient réticentes à parler de la question. Cependant, un responsable de l’échange, qui a demandé que sa plate-forme ne soit pas nommée, a déclaré:

«Nous sommes toujours en pourparlers avec certaines banques, ce n’est pas pour l’ensemble du secteur. Ou du moins pas encore. “

Comme indiqué la semaine dernière, les banques se sont effectivement vu confier le rôle de juge, de jury et de bourreau dans le secteur des changes en Corée du Sud, le gouvernement leur disant de procéder à leurs propres contrôles d’évaluation des risques sur les marchés. Cela a incité les chefs de banque à créer leur propre liste de contrôle de près de 90 articles.

Les échanges sans contrat bancaire seront forcés de fermer ou de faire face à une procédure judiciaire en vertu des règles édictées le mois dernier, avec une période de grâce se terminant le 24 septembre.

Mais selon l’agence de presse Yonhap, Woori, Hana et KB (dont aucun ne travaille actuellement avec des partenaires d’échange de crypto-monnaie) ont décidé que travailler avec des échanges serait beaucoup plus problématique qu’il n’en vaut la peine, en particulier, peut-être, puisque la scène réglementaire semble donc. modifiable en Corée du Sud.

Le média a cité un haut responsable de la KB qui aurait déclaré:

«Nous pouvons choisir de travailler avec [intercambios de cifrado] un jour. Mais pour l’instant, puisqu’il y a un risque d’être impliqué dans des crimes comme le blanchiment d’argent, il devient difficile pour nous de nous impliquer. Nous n’envisageons pas actuellement [trabajar con intercambios] “.

Pendant ce temps, Woori a déclaré à la même agence de presse que “d’autres institutions financières pourraient avoir des pensées similaires”, ajoutant que le risque de “piratage et de blanchiment d’argent” l’emportait sur l’attrait des bénéfices que la banque pourrait réaliser si elle était associée à une crypto-monnaie. plate-forme commerciale.

Rivaux Nonghyup Oui Shinhan ils n’ont pas encore défini clairement leur position: le premier travaille actuellement avec des partenaires d’échange. Il n’y avait pas non plus de nouvelles de K-Bank , la néobanque qui s’est associée à l’échange Upbit.

