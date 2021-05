3 belles actions de rupture définies pour les commerçants à acheter

Source: Christian Chan / Shutterstock.com

Ne laissez pas l’action des prix endormis de cette semaine S&P 500 vous tromper. Les taureaux pressaient beaucoup leurs paris avant le week-end férié. Parfois, leurs pitreries sont pleinement exposées lorsque vous regardez le S&P; d’autres fois, il faut creuser un peu plus. Dans l’article d’aujourd’hui sur les actions en cas de rupture à acheter, je mettrai en évidence les domaines qui ont connu des afflux cette semaine et qui attirent mon attention. Ensuite, je divulguerai trois de mes actions préférées à échanger.

Les semi-conducteurs ont été l’un des moteurs de croissance du secteur technologique au cours de l’année écoulée. Les retombées de la croissance les ont mis dans les cordes, mais ils ont fait un retour cette semaine qui a aidé le Nasdaq revenir à une tendance haussière. Les petites capitalisations se sont également réveillées. L’indice Russell 2000 a surperformé le S&P 500 et se situe désormais solidement au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Enfin, les actions de momentum commencent à renaître de leurs cendres.

Ensemble, ces évolutions indiquent une amélioration de la santé du marché et devraient donner aux acheteurs la confiance nécessaire pour accroître leur exposition. Voici trois actions à considérer:

Logiciel interactif Take-Two (NASDAQ:TTWO)

Flocon de neige (NYSE:NEIGE)

Exploitation minière de Newmont (NYSE:NEM)

Examinons de plus près chaque configuration.

Breakout Stocks to Buy: Take-Two Interactive Software (TTWO)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Il y a deux semaines, je n’aurais pas touché à TTWO. Son tableau des prix était en train de s’effondrer et de meilleures configurations se présentaient Activision Blizzard (NASDAQ:VTT) et Arts électroniques (NASDAQ:EA). Mais la réponse à son rapport trimestriel a tout changé. Et, il mène la liste des actions de rupture à acheter.

Les prix et le volume ont bondi, poussant TTWO de l’extrémité inférieure à l’extrémité supérieure de sa fourchette de négociation de trois mois en une seule limite.

Depuis lors, nous avons taillé une formation de base propre et élevée. Jour après jour, nous grignotons les frais généraux tout en digérant les gains importants. Dans le même temps, les pressions de surachat s’atténuent.

Recherchez une cassure au-dessus de 188,50 $ pour signaler le début de la prochaine étape. Ensuite, appuyez sur la gâchette sur les transactions haussières. Avec une volatilité implicite dans le réservoir après les bénéfices, j’aime acheter des options d’achat ici.

L’échange: Achetez l’écart d’achat haussier de 190 $/200 $ d’août pour 3,00 $

Vous risquez 3 $ pour gagner 7 $.

Flocon de neige (NEIGE)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le graphique des prix de Snowflake a été résolument baissier tout au long de l’année – jusqu’à maintenant. Avec la force de cette semaine, la société de logiciels autrefois de haut vol est maintenant au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Je n’ai pas trouvé l’annonce de ses résultats très intéressante. Mais le marché a parlé, et c’est un message que je ne peux pas ignorer.

Le rallye à fort volume d’hier a englouti les cinq séances de négociation précédentes. Il a également traversé une zone de résistance impénétrable pendant plus de deux mois. Il s’agit en fait de la première violation d’un plafond que nous ayons vu depuis que le stock de NEIGE a dépassé le sommet de décembre dernier. Je soupçonne que de nombreux ours ont peur, étant donné le changement de caractère.

Étant donné que l’inversion de tendance en est encore à ses débuts, je préfère les transactions de flux de trésorerie à probabilité plus élevée que de viser la lune avec un pari agressif. Si vous pensez que NEIGE peut rester au-dessus de 200 $ le mois prochain, saisissez le spread suivant.

L’échange: Vendez l’option haussière de juillet 200 $/195 $ pour 65 cents.

Vous risquez 4,35 $ pour gagner 65 cents. Cependant, la perte sera bien moindre si vous sortez sur une pause de 200 $.

Actions en rupture à acheter : Newmont Mining (NEM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

La dernière entrée dans nos actions de cassure se situe dans un domaine qui n’est pas étranger à la force cette année – les actions aurifères. Les craintes d’inflation portent les métaux précieux à la hausse et les mineurs d’or en ont été les grands bénéficiaires. Après avoir atteint un nouveau sommet de 52 semaines, NEM s’est enroulé tranquillement dans une plage étroite. Le volume reste modéré. Cela indique que nous assistons à des prises de bénéfices pour les variétés de jardin et non à un exode massif. La pause permet à la moyenne mobile sur 20 jours de réduire les pressions de rattrapage et de surachat.

Il est maintenant temps de préparer les transactions pour la prochaine cassure. J’aime utiliser 75 $ comme point de déclenchement.

L’échange: Achetez l’appel vertical d’août à 75 $ / 80 $ pour environ 1,40 $.

Le coût du spread sera légèrement plus élevé si vous attendez que NEM élimine d’abord la résistance.

À la date de publication, Tyler Craig ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

