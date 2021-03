3 bouleversements à choisir au premier tour du tournoi NCAA 2021

Cela pourrait être le jeu le plus divertissant du tournoi. Colgate et Arkansas aiment tous deux monter et descendre et monter 3s. Vous pensez peut-être que le rythme plus rapide profiterait aux favoris, mais Colgate est à son meilleur dans une compétition sur piste grâce au garde en chef Jordan Burns et à un grand nombre de tireurs. Les Razorbacks doivent forcer les chiffres d’affaires à vraiment démarrer, mais les Raiders ont terminé avec le cinquième meilleur taux de rotation du pays. Ils protégeront le ballon et feront leurs 3. C’est une recette parfaite pour un bouleversement.