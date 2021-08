3 buts, 2 passes décisives ; Une étoile de 5,5 millions de livres sterling brille peu après la sortie de Liverpool

in

Alors que de nombreux supporters de Tottenham Hotspur ont réagi avec un haussement d’épaules indifférent à la terne défaite 1-0 à Pacos de Ferreira la nuit dernière, la distraction d’un homme est le rêve d’un autre.

Les Spurs, bien sûr, étaient finalistes de la Ligue des champions il y a à peine deux ans. Il est compréhensible que certains dans le nord de Londres ne déterrent pas frénétiquement leur passeport avant des voyages potentiels en milieu de semaine à Qarabag, Tallinn ou Czestochowa.

Mais alors que l’implication de Tottenham dans la campagne inaugurale de l’UEFA Conference League semble être le reflet de la chute du club, l’Union Berlin considère la compétition déjà décriée comme un sommet plutôt qu’un creux.

En 2019, Union a obtenu une promotion en Bundesliga pour la première fois de son histoire.

Deux ans plus tard, grâce à une remarquable septième place que personne n’a vue venir, cela commence à ressembler à un conte de fées tout droit sorti d’Hollywood.

Awoniyi pourrait enfin jouer à Berlin, loin des lumières de Liverpool

Une défaite 4-0 contre la formation finlandaise KUPS la nuit dernière signifie que l’équipe d’Urs Fischer est presque certaine de jouer au football européen en 2021/22 – une autre première pour un club qui innove tout le temps.

Et ils auront Taiwo Awoniyi à remercier alors que l’attaquant signé de Liverpool dans le cadre d’un contrat record de club il y a deux mois commence à rembourser son prix de 5,5 millions de livres sterling.

Awoniyi a brillé en prêt au pittoresque et verdoyant Stadion An der Alten Försterei la saison dernière.

Et, depuis son retour permanent, l’international nigérian a produit trois buts et deux passes décisives en trois matchs. Sa performance d’homme du match contre KUPS est celle qui restera dans le folklore de l’Union.

Son premier but de la soirée a été brillamment pris, une fléchette vers le premier poteau suivie d’une finition inventive.

Le second, avec son pied gauche plus faible, était tout aussi mortel – percé dans le coin après qu’Awoniyi eut tourné sur six pence à l’intérieur de la surface de 18 verges.

« Ce n’est pas encore fait. Nous devons le terminer à Berlin », a déclaré Awoniyi à Welt après le match, refusant de laisser la complaisance s’installer malgré la nature catégorique de la victoire 4-0 de l’Union.

Si les fans d’Union ont l’impression d’être à Hollywood en ce moment, Awoniyi est devenu leur leader.

