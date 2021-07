3 Canaris à surveiller dans les actions les plus courtes du marché

Il semble que le spectacle doive continuer dans les blue chips les plus vénérés du marché. Mais dans les actions les plus vendues et les plus vendues à découvert, pas tellement. Mais s’agit-il vraiment d’un scénario de « game over » pour l’un des programmes d’investissement d’argent rapide préférés de Reddit ?

Pomme (NASDAQ :AAPL). Microsoft (NASDAQ :MSFT). Amazon (NASDAQ :AMZN). Ce fut une autre semaine formidable, le plus souvent, pour les portefeuilles exposés aux plus grandes sociétés du monde.

À quelques pas de la cloche de clôture de cette semaine et les actions d’AAPL sont en hausse de près de 2% pour la semaine, juste en dessous des sommets historiques et ajoutant à son statut de premier plan avec une valorisation de près de 2,5 $.

De même, l’action MSFT, deuxième plus grande de la planète cotée en bourse, est en hausse de 1,36% après avoir atteint des records. Et AMZN ? Eh bien, deux sur trois, ce n’est pas mal.

Les parts du troisième plus grand du marché sont en baisse de près de 3,50%. Pourtant, et toutes choses égales par ailleurs, c’est certainement mieux que les actions extrêmement bien négociées, les plus en vue et les plus vendues de Redditors.

GameStop (NYSE :GME). AMC (NYSE :AMC). Ni l’un ni l’autre n’a besoin d’une introduction à ce stade en 2021. Et cette semaine, GME et AMC sont 0-2 pour la base de singes haussiers de Reddit.

L’action GME est en baisse de près de 9%, se rapprochant d’un creux de deux mois et voyant sa capitalisation boursière se réduire à 12,5 milliards de dollars sur plus de 14 millions d’actions pour la période de cinq jours.

De même, AMC a vu sa valorisation s’élever à 18,75 milliards de dollars avec des actions en baisse d’environ 19% avec plus de 575 millions d’actions négociées au cours de la semaine.

Arcimoto (NASDAQ :FUV)

Groupe de bourreau de travail (NASDAQ :WKHS)

Charge clignotante (NASDAQ :BLNK)

Mais 0-2 signifie-t-il que les jours des singes alors que les taureaux du commerce des mèmes sur les actions les plus à découvert du marché sont terminés avant d’entendre le sifflet du temps de jeu? Regardons les graphiques des prix des trois actions les plus «réelles» du marché et déterminons s’il est vraiment temps de se diriger vers les sorties ou de rester prêt pour des manches supplémentaires.

Actions les plus court-circuitées par intérêt court : Arcimoto (FUV)

Source : Graphiques par TradingView

Arcimoto est la première de nos actions les plus vendues à court d’intérêt. FUV conçoit des véhicules électriques à trois roues pour des marchés diversifiés allant de la livraison axée sur le consommateur, aux loisirs, à la sécurité et au dernier kilomètre.

Les ours n’achètent pas le récit avec plus de 39% du flottant des actions FUV vendu à découvert. Et en ce moment, les singes haussiers n’achètent pas non plus l’histoire. Mais cela peut ne pas avoir d’importance.

À la mi-juillet, ce titre le plus court-circuité a vu ses actions déraper de près de 20 %. La bonne nouvelle est que le graphique des prix indique toujours que la correction pourrait se transformer en un important recul et en une formidable opportunité d’achat.

Techniquement, le graphique des prix hebdomadaires de cette action la plus courte révèle un marteau d’inversion mensuel clé formé en mai. La confirmation haussière du creux de tendance de juin a continué à produire des gains de près de 70 % avant le recul de juillet.

Pour l’instant, je recherche le jeu en stock FUV pour aller dans des manches supplémentaires pour les taureaux, mais peut-être sans la population de singes de Reddit.

Si les actions de FUV peuvent continuer à se maintenir au-dessus de la ligne de tendance et du support de Fibonacci d’environ 8,75 $ à 10,50 $ et que la stochastique signale un croisement haussier, cette action la plus courte devient un jeu pour les investisseurs.

Cheval de bataille (WKHS)

Source : Graphiques par TradingView

Workhorse est le prochain de nos « vrais » stocks les plus courts. Semblable aux actions GME et AMC, celle-ci n’a pas besoin d’être présentée. C’est une offre perdue très médiatisée avec le service postal américain pour un accord de plusieurs milliards de dollars qui a fait chuter les actions de WKHS de près de 50% en une seule session en février.

Aujourd’hui et même si j’aimerais dire à l’intérêt short baissier de 35% de cette action la plus short de faire une hausse, le graphique des prix mensuel indique que ce sont les singes restants qui doivent jeter l’éponge.

Techniquement, les actions sont à un défi critique décisif des anciens sommets de l’action WKHS et du niveau de retracement de 76%. Malheureusement, le demi-tour abrupt et baissier à l’origine du test comprend également une stochastique d’apparence baissière, ce qui indique qu’un échec complet est de plus en plus probable.

Si vous êtes dans cette action la plus courte en tant que taureau, l’espoir n’est pas une stratégie. Un stop-loss dur inférieur à 10,50 $ ou un collier entièrement couvert pour contenir des pertes plus importantes lors d’un éventuel retour dans l’obscurité à un chiffre est logique.

Actions les plus court-circuitées par intérêt à court terme : Blink Charging (BLNK)

Source : Graphiques par TradingView

La dernière de nos actions les plus courtes est Blink Charging. L’action BLNK est depuis longtemps un favori des ours avec un intérêt à court terme constamment supérieur à 30%. Aujourd’hui, il s’élève à près de 34% et est suffisant pour placer les parts du jeu de la recharge des VE en troisième position.

Les ours savent-ils quelque chose ? Parfois, il n’en a certainement pas semblé. Pas plus tard que le mois dernier, l’action BLNK constituait une base de double fond corrective classiquement haussière. Aujourd’hui cependant, et le modèle est proche de l’échec d’une manière sensiblement importante.

Depuis la confirmation du bas pivot de juin, les actions de ce titre le plus court-circuité n’ont pas réussi à entrer dans le bon côté de la base corrective. C’était loin d’être bon signe. Pire encore, depuis l’action de test et d’échec du niveau de retracement de 50 % de cette action la plus courte, BLNK a fait marche arrière de manière agressive en dessous du signal d’achat du chandelier du marteau.

La stochastique ne s’engageant jamais dans l’action haussière des prix et l’indicateur semblant maintenant de plus en plus baissier, le n°3 de notre liste laisse fortement entendre qu’il est temps pour les singes de respecter, plutôt que de jouer avec les ours.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient pas (directement ou indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.