3 céréales de petit-déjeuner emblématiques de retour dans les magasins tôt pour 2021

C’est encore la canicule de l’été, mais Halloween est déjà dans l’allée des céréales. Les fans de cuisine sur les réseaux sociaux ont rapporté avoir déjà vu les céréales Monster Cereals préférées des fans de General Mills dans les magasins. Les modèles de boîtes de cette année célèbrent le 50e anniversaire de Boo-Berry, Count Chocula et Franken Berry dans les magasins. General Mills prévoit également de lancer les céréales Monster Mash plus tard cette année, mettant en vedette les cinq personnages monstres.

Ce week-end, un fan de céréales a rapporté avoir vu les trois céréales classiques dans un magasin Sam’s Club. Les boîtes 2021 pour chacune sont des designs rétro, célébrant leur grand anniversaire. Franken Berry et Count Chocula ont fait leurs débuts en 1971 et sont tous deux similaires aux Lucky Charms de General Mills. Count Chocula est une céréale à saveur de chocolat avec des guimauves, tandis que Franken Berry est à saveur de fraise. Boo-Berry a été introduit l’année suivante. Fruit Brute a rejoint la liste en 1974 et Fruity Yummy Mummy a été introduit en 1988. Les trois céréales Monster les plus connues sont généralement disponibles autour d’Halloween chaque année. Fruit Brute et Fruity Yummy Mummy ont été abandonnés, mais ils sont tous deux revenus pour une courte période en 2013.

La campagne du 50e anniversaire de General Mills n’inclut pas seulement une nouvelle boîte pour les trois grands monstres. La société s’est associée à Jada Toys pour sortir des figurines d’action du comte Chocula et de Franken Berry cette année, chaque figurine étant livrée avec sa propre petite boîte de céréales. Funko a fait des figurines Pop de Boo Berry, Fruit Brute et Yummy Mummy dans le passé, il existe donc clairement un marché pour les jouets basés sur des mascottes de céréales.

En mai, une photo de la prochaine céréale crossover Monster Mash a été divulguée. L’art de la boîte présente les cinq personnages de Monster Cereals jouant des instruments, jouant vraisemblablement “Monster Mash”. Ils pourraient également jouer “Monster Adventures in Outer Space”, un disque sur le dos de Monster Cereals en 1979.

Les monstres ont tous subi des changements de conception au fil des ans. En 2014, General Mills a fait appel aux artistes de DC Comics Jim Lee, Dave Johnson, Terry et Rachel Dodson pour redessiner les trois personnages principaux des boîtes cette année-là. “Les artistes partagent notre amour pour Monsters Cereals, et les fans de Monsters Cereals aiment aussi DC Comics”, a déclaré Catherine Cox Draper, directrice de l’unité commerciale de General Mills Big G Cereals, à USA Today à l’époque. “La réinvention des monstres pour l’emballage a été un processus hautement collaboratif, et nous nous sommes beaucoup amusés à voir la vision des artistes pour nos chers comte Chocula, Franken Berry et Boo Berry prendre vie.”