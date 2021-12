3 changeurs de jeu de crypto-monnaie | Place des investisseurs

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

L’édition de la semaine dernière a examiné trois cryptos qui pourraient changer le monde. Le gagnant du sondage auprès des lecteurs de cette semaine est légèrement différent :

Au lieu de changer notre façon de vivre, ces cryptos étendent le fonctionnement des technologies blockchain à un niveau fondamental. Alors attachez vos ceintures de sécurité : nous examinons les 3 crypto-monnaies qui mettent en valeur le Bitcoin et les autres joueurs hérités.

En 2009, l’auteur alors anonyme Satoshi Nakamoto a publié un article de 9 pages décrivant les plans d’une monnaie basée sur la blockchain. Jamais depuis la Constitution américaine de 4 pages (ou le menu recto-verso du restaurant) autant d’informations ont été transmises sur si peu de papier.

Nous sommes maintenant ici à la fin de 2021, avec un actif de 2,7 billions de dollars qui existait à peine il y a dix ans. A la barre se trouve Bitcoin (CCC :BTC-USD), la crypto-monnaie la plus dominante en valeur, qui consomme presque autant d’énergie que le pays de Suède.

Mais le jeu de la crypto change à nouveau. La montée en puissance des pièces de monnaie Proof of Stake (PoS) et « smartchain » écoénergétiques menace désormais d’arracher la couronne de Bitcoin. Les investisseurs doivent faire attention à ces altcoins avant qu’ils ne s’envolent vers la lune comme mon choix n ° 1 Ethereum (CCC :ETH-USD) a fait.

Solana (SOL)

J’ai toujours dit une chose aux personnes à la recherche du prochain « Ethereum-killer : »

Achetez le vrai.

Mon premier choix de crypto du sondage InvestorPlace 2021 a augmenté de 6,5 fois cette année, soit plus que tripler la hausse 2x de Bitcoin.

Mais même mon meilleur chien pourrait être dépassé par une crypto-monnaie qui change la donne. Et en haut de ma liste « Ethereum-killer » se trouve Solana (CCC :SOL-USD).

Maintenant, j’ai eu une relation de temps en temps avec Solana. J’ai suggéré aux investisseurs d’acheter à 110 $ en septembre et de prendre des bénéfices à 185 $ le mois suivant (il est depuis remonté à 210 $). SOL est devenu un pôle d’attraction pour les investisseurs « d’argent chaud » qui aiment attacher des prix déraisonnables à des investissements par ailleurs raisonnables.

Mais en ce qui concerne la technologie, Solana est une crypto claire à surveiller.

« Solana est l’une des rares blockchains publiques actuellement existantes à disposer d’une feuille de route vraiment plausible pour faire évoluer des millions de transactions par seconde », a noté le milliardaire du trading crypto Sam Bankman-Fried dans une interview avec Kitco News. « Ce n’est pas là que beaucoup d’autres blockchains se sont concentrés, y compris Ethereum. »

La plupart des crypto-monnaies fonctionnent sous l’un des deux protocoles de consensus :

Preuve de travail (PoW). Bitcoin et Ethereum 1.0 attribuent des pièces aux mineurs qui effectuent des calculs de plus en plus difficiles. Ces calculs énergivores sont utilisés pour former un consensus.

Preuve de participation (PoS). D’autre part, Cardano (CCC :ADA-USD) et Ethereum 2.0 utilisent des validateurs de confiance pour former un consensus, qui évite la phase énergivore de l’exploitation minière.

Solana utilise un troisième mécanisme : Preuve de l’histoire (PoH). Cette méthode ajoute un horodatage unique à chaque hachage de sortie, et les hachages ne peuvent être résolus qu’en séquence. Et comme chaque événement est enregistré dans un ordre spécifique, il est possible d’exécuter plusieurs chaînes de blocs sans « sharding », une méthode de gestion des données utilisée à la fois par Ethereum 2.0 et Cardano.

En d’autres termes, Solana est l’une des rares blockchains qui peut potentiellement évoluer pour exécuter des millions de transactions par seconde sans se briser en plus petits morceaux. Bien que les investisseurs à fort potentiel continueront de faire monter et descendre SOL, il n’y a qu’un seul mot pour décrire l’avenir à long terme de Solana :

Changer la donne.

Terra (LUNA)

En juin, un rapport du Trésor américain a qualifié les pièces stables de «risque systémique» potentiel pour le système financier. Une comptabilité opaque signifie qu’il y a peu de moyen de savoir si Attache (CCC :USDT-USD) ou Pièce en USD (CCC :USDC-USD) sont véritablement adossés aux actifs qu’ils prétendent posséder.

Terraform Labs, basé en Corée du Sud, cherche à changer cela. Plutôt que d’utiliser un véritable support d’actifs (qui peut être falsifié), Terre (CCC :LUNA-USD) utilise un ingénieux système à deux jetons qui incite les arbitragistes à maintenir à la place un rattachement à la monnaie fiduciaire.

« Comme Luna est créé pour correspondre aux offres de Terra, la volatilité est déplacée du prix de Terra à l’offre de Luna », explique le livre blanc. En d’autres termes, Terra s’arrime aux monnaies fiduciaires en permettant à une autre crypto-monnaie – Luna – de remuer à la place. Il s’agit d’un changement total par rapport à l’imposition d’un arrimage des prix par le biais de l’adossement d’actifs.

Ce n’est pas la première fois que j’exhorte les investisseurs à acheter :

«L’écosystème Terra offre une pièce stable qui fournit des règlements instantanés à faible coût. Et la meilleure partie ? Présentant actuellement une capitalisation boursière de 13 milliards de dollars, la taille de Terra ressemble beaucoup à celle de Cardano avant que ce dernier ne s’envole vers la lune.

— Moonshot Investor, 1er septembre

Les prix ont augmenté depuis. Aujourd’hui, Terra a une capitalisation boursière de 24 milliards de dollars, ce qui en fait la 13e plus grande crypto-monnaie au monde.

Les investisseurs doivent cependant garder à l’esprit trois risques.

Premièrement, Terra est devenue la prochaine Solana à monnaie chaude.

« Crypto consiste à créer un buzz et l’écosystème Terra suscite beaucoup d’attention », a averti Antoni Trenchev, co-fondateur du prêteur de crypto Nexo. C’est « la dernière chose brillante dans l’espace crypto. » Bien que j’aie encouragé les investisseurs à acheter dans la fourchette de 30 $, sa valeur de 66 $ aujourd’hui rend l’achat beaucoup plus cher.

Deuxièmement, LUNA est un jeton déflationniste, ce qui le rend vulnérable à la demande induite par le jalonnement (et donc à une volatilité accrue).

Et troisièmement, la crypto-monnaie pourrait faire face à une réglementation plus stricte alors que les gouvernements sévissent sur les règles bancaires.

Pourtant, Terra réécrit les règles de fonctionnement des pièces stables. Et avec n’importe quelle crypto qui change la donne, ce sera une chose à surveiller.

Shiba Inu (SHIB)

La dernière fois que j’ai expliqué le concept de tokenisation en octobre, j’avais deux applications en tête :

Sécurisation des informations sensibles. Dossiers médicaux, documents juridiques, recette de tarte aux pommes de grand-mère, etc.

Tokenisation des éléments difficiles à traiter. Crédits carbone, art numérique, argent dans le jeu, etc.

Mais qu’en est-il de la tokenisation d’une monnaie entière ?

Si vous m’aviez demandé il y a un mois, je vous aurais indiqué Tether, USDC ou Bitcoin emballé (CCC :WBTC-USD), trois des plus grosses pièces de monnaie financières de la blockchain Ethereum. Ceux-ci servent de représentations des actifs existants, et non de monnaie fiduciaire.

Les choses changent. Le 29 novembre, le détaillant en ligne Newegg (NASDAQ :NEGG) ont annoncé qu’ils commenceraient à accepter Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) sur leur site, en rejoignant Divertissement AMC (NYSE :AMC) dans leur clin d’œil aux investisseurs de Reddit.

C’est une nouvelle qui change la donne pour Shiba Inu. Contrairement au frère aîné Dogecoin (CCC :DOGE-USD), Shiba Inu est un token qui s’appuie sur le réseau Ethereum. Et s’il était accepté en tant que monnaie du monde réel, le SHIB serait le premier jeton flottant majeur à passer du « jouet spéculatif » à une option de paiement légitime.

Maintenant que SHIB est en baisse de 50 % depuis ma recommandation de « vente », j’inverse le rappel pour « acheter ». Pour ceux qui ne craignent pas quelques bosses sur la route (et une descente potentielle à zéro), Shiba Inu prouve que les jetons meme peuvent aussi changer la donne.

Qu’est-ce qui change la donne ?

En 2017, j’ai fait mon premier achat NFT : un Cryptokitty NFT, acheté 200$.

À l’époque, cela ne semblait pas particulièrement changer la donne. Je finirais par vendre l’image jpeg pour 350 $ avant que le marché ne s’effondre au début de 2018.

Mais les technologies d’avant-garde ont l’habitude de se faufiler. Bien que l’engouement pour Cryptokitty se soit finalement éteint, d’autres NFT ont depuis explosé, certains changeant de mains pour des millions de dollars. On peut même trouver du travail en tant que « agent immobilier Metaverse » ces jours-ci.

Essentiellement, ces nouvelles technologies créent des règles entièrement nouvelles pour combattre les anciennes. Vous n’aimez pas votre ancien iPhone ? Et la télépathie à la place ? Ou si votre trajet vous semble trop long (et que vous n’aimez pas les réunions Zoom), que diriez-vous d’une voiture volante à la place ?

Et bien que la plupart de ces technologies s’effondrent (un peu comme mon Cryptokitty l’a fait), les quelques-unes qui réussissent réécriront les règles du jeu.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

