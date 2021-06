3 choses à considérer lors de l’achat de technologies pour enfants au cours du Prime Day

Avec Prime Day qui tourne à plein régime, comme beaucoup d’autres parents, je suis à la recherche de bonnes affaires pour économiser de l’argent sur les choses pour ma famille ainsi qu’un petit quelque chose ici ou là pour moi-même. Amazon offre des opportunités d’économies assez incroyables sur la technologie pour les enfants. Cependant, lors de l’achat d’un gadget pour votre enfant, en particulier lorsqu’il s’agit d’un appareil connecté, il y a certaines choses à garder à l’esprit. Voici quelques façons de garantir un moment agréable et sûr lors de l’achat de technologies pour enfants pendant le Prime Day.

Conseils pour la technologie des enfants lors du Prime Day : Contrôles parentaux

Cette astuce ne s’applique principalement qu’aux appareils connectés, mais c’est la plus importante à retenir. Selon l’âge de votre enfant, le niveau de contrôle parental nécessaire variera autant que l’article que vous achetez. Bien que la plupart des appareils connectés destinés aux enfants respectent les différentes lois mises en place pour aider à protéger votre enfant, vous voudrez vous assurer qu’il existe une forme de service d’accompagnement qui vous permet de surveiller directement l’appareil.

Les fantastiques tablettes Amazon Fire Kids sont dues non seulement à leur excellent prix et à leur matériel, mais également à leur logiciel haut de gamme. La couche logicielle supplémentaire qui fait de sa tablette Fire une tablette pour enfants s’appelle Amazon Kids et Kids+. Ce service garantit un contenu et une interface adaptés à l’âge de votre enfant et vous permet de définir des règles d’utilisation. Ce qui est bien, c’est que quelle que soit la tablette Amazon Fire Kids que vous choisissez, elle disposera d’un excellent contrôle parental.

Bien sûr, Amazon et ses tablettes Kids Fire ne sont pas les seuls appareils que vous pourriez rechercher pendant le Prime Day. Vous êtes peut-être prêt à acheter le premier smartphone de votre enfant. Il existe de nombreux excellents téléphones pour les enfants, et avec cela, vous envisagerez de créer un compte pour votre enfant via Family Link de Google. Family Link est la plateforme permettant aux parents de s’assurer que leur enfant bénéficie d’une expérience sécurisée lorsqu’il utilise son propre compte Google.

Quel que soit le type d’appareil connecté à Internet que vous offrez à votre enfant, assurez-vous que des options de surveillance parentale de haute qualité sont disponibles pour assurer sa sécurité.

Si vous remarquez, j’ai dit compte Google et non pas téléphone en particulier, et c’est parce que ces fonctionnalités de surveillance parentale se sont également propagées à d’autres types d’appareils. Peut-être que vous cherchez à profiter des meilleures offres Prime Day pour les Chromebooks pour votre enfant ou peut-être une excellente tablette Android pour enfants – si le compte Google de votre enfant y est, Family Link sera là pour vous.

Conseils pour la technologie des enfants lors du Prime Day : convivialité et expérience

Tout comme les niveaux de contrôle parental nécessaires pour la technologie des enfants, la convivialité de l’appareil variera également pour votre enfant. Vous ne voudrez pas nécessairement acheter la tablette Amazon Fire HD 10 Kids Pro pour votre enfant de trois ans, car ce ne sera probablement pas la meilleure solution pour lui, à la fois physiquement et l’interface logicielle.

Être sûr de trouver quelque chose qui correspond aux exigences physiques et aux connaissances technologiques de votre enfant est essentiel pour assurer à la fois son engagement et son plaisir. Prenez les montres connectées pour enfants, par exemple. Il existe de nombreuses options, mais comme les expériences portables pour adultes, toutes ne sont pas identiques – et certaines sont carrément mauvaises.

De nos jours, les enfants sont très habitués à utiliser la technologie, et même ils ont certaines attentes quant à la façon dont quelque chose devrait fonctionner. Lorsque ces attentes ne correspondent pas, cela leur cause de la confusion et de la frustration, ce qui vous amène aux mêmes sentiments. Les montres intelligentes comme celle-ci Omage O6L Pro et Xplora X5 Play offrent d’excellents avantages de service ainsi qu’un matériel phénoménal, mais sont insuffisantes dans le domaine de l’expérience à la fois pour l’enfant et le parent. Alors que des choix tels que TickTalk 4 et Gizmowatch 2 offrent des expériences plus complètes ainsi qu’un matériel solide.

Alors que l’exemple d’une montre connectée pour enfants concerne une technologie relativement complexe, le sentiment s’applique également aux gadgets non connectés. La technologie pour enfants n’a pas besoin d’être sophistiquée et élaborée pour qu’un enfant y trouve de la joie, car la plupart du temps, la moins compliquée, la plus amusante – des boîtes en carton ? Assurez-vous de prendre en compte les capacités spécifiques de votre enfant et de les associer à la technologie qui lui convient le mieux, et vous serez sûr de vous retrouver avec un excellent achat.

Conseils pour la technologie des enfants lors du Prime Day : n’y pensez pas trop

Souvenez-vous de votre public – un enfant. Bien que les deux conseils mentionnés ci-dessus soient importants, ne les laissez pas vous compliquer excessivement le choix. Après avoir coché les cases de sécurité et de convivialité, à moins que vous ne soyez à la recherche d’un appareil axé sur l’éducation, et même dans ce cas, gardez la joie comme principal moteur de la décision.

La technologie peut faire tant de choses merveilleuses pour les enfants et les adultes. Gardez à l’esprit comment vous aimez utiliser votre technologie lorsque vous ne l’utilisez pas pour le travail ou les nouvelles. Ces appareils peuvent développer et satisfaire l’imagination d’un enfant, l’aider à apprendre des choses incroyables et faire ressortir certains des meilleurs rires.

Après avoir effectué quelques recherches pour vous assurer que le produit et l’entreprise disposent des outils appropriés pour vous aider à protéger votre enfant lorsqu’il est en ligne, réfléchissez à la façon dont votre enfant utilisera la technologie. Est-ce que cela correspond à leurs besoins physiques, et seront-ils capables de comprendre son interface ? Une fois que ces deux éléments importants ont été traités, assurez-vous que l’appareil que vous envisagez sera également amusant !