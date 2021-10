3 choses à considérer pour attirer plus de locataires

Les propriétaires peuvent maximiser leurs rendements et garder les locataires dans leurs propriétés plus longtemps en étant « intelligents », écologiques et flexibles. Les gens sont plus obsédés par la technologie que jamais, et les locataires d’aujourd’hui se concentrent sur le confort moderne.

Comme les gens passent maintenant plus de temps que jamais chez eux, il est inévitable que ce qu’ils attendent de leurs espaces a changé. La technologie de la maison intelligente joue un rôle énorme pour faciliter la vie des gens, et les propriétés pouvant accueillir le travail à domicile sont désormais cruciales. De plus, la population est plus que jamais consciente de l’environnement, ce qui peut se rattacher aux offres de maison intelligente.

Une nouvelle enquête du fournisseur de services de construction à louer Wise Living a révélé que les locataires attendent bien plus que le strict minimum de leur logement. Et les propriétaires et les investisseurs qui peuvent fournir des extras supplémentaires pourraient récolter des loyers plus élevés, ainsi que des locataires de longue durée.

1. Soyez « intelligent »

En moyenne, les locataires privés seraient prêts à payer 25 £ de plus par mois pour un appartement doté de la technologie de la maison intelligente. C’est environ 300 £ supplémentaires par an, dit Wise Living. Ceux qui louaient une maison paieraient 30 £ supplémentaires par mois, soit 360 £ par an.

Bien que l’âge du locataire moyen soit à la hausse, il attire encore souvent une population plus jeune. Et c’est la jeune génération qui apprécie le plus la technologie, avec 99% des 16-24 ans possédant un smartphone.

Même ainsi, les propriétaires qui ciblent les familles devraient également considérer ce qu’ils peuvent offrir. Par exemple, 62 % des parents ont jugé les serrures intelligentes importantes, contre 50 % de ceux sans enfants.

2. Passez au vert

De plus en plus de personnes évaluent leur propre impact sur la planète. À l’approche du sommet de la Cop26, c’est une conversation difficile à éviter.

Dans l’enquête, 69 % des locataires ont déclaré vouloir faire plus pour l’environnement. Cela est lié à la technologie de la maison intelligente, car 63% pensent à économiser de l’énergie dans leur maison. Les thermostats et l’éclairage intelligents sont un ajout simple à une propriété qui peut faire une grande différence. Cela affecte non seulement l’empreinte carbone, mais aussi les factures des ménages, ce qui est un argument de vente majeur.

L’installation d’appareils économes en énergie et le fait d’avoir une cote EPC élevée sont également des facteurs qui sont plus susceptibles d’attirer les locataires de nos jours. La plupart des nouvelles constructions coche déjà ces cases, mais les conversions et les anciennes propriétés peuvent toujours être mises à niveau.

3. Restez flexible

Les conclusions finales de l’enquête ont porté sur le degré de flexibilité que les locataires attendent désormais de leur logement. Cela a bien sûr été énormément impacté par la pandémie, car la façon dont les gens utilisent leur maison a considérablement changé.

Près des deux tiers (60 %) des locataires ont déclaré que « l’espace flexible » au sein de la maison est important. Cela pourrait signifier une pièce séparée qui pourrait être utilisée comme bureau ou des espaces d’ameublement pour accueillir un bureau. Lors de la commercialisation d’une propriété, un propriétaire peut mettre en évidence tous les espaces de la maison qui pourraient être utilisés pour le travail à domicile.

De nombreux blocs de construction à louer ont des espaces de travail à domicile et des bureaux communs intégrés. Il en va parfois de même pour les immeubles neufs propriétaires occupants et locataires.

Changements progressifs pour les propriétaires

Paul Staley de Wise Living a commenté : « L’accent croissant mis sur la durabilité, la flexibilité et la technologie intelligente devrait servir de girouette, montrant au secteur BTR dans quel sens le vent souffle.

« L’importance de la technologie intelligente a été quelque chose qui nous a particulièrement touché, renforçant l’idée que le haut débit est désormais considéré comme un quatrième service public, en particulier avec un si grand nombre de personnes travaillant désormais à domicile. »

« Il en va de même pour la durabilité et la sensibilisation à l’environnement, bien que le solde des réponses à l’enquête suggère que ces changements devront être plus progressifs. Cependant, cela peut être fait – aucun d’entre nous ne pensait vraiment que la facturation des sacs de transport ferait une différence, mais maintenant nous avons tous un sac à vie dans notre coffre de voiture ! »