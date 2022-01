3 choses importantes que nous avons apprises sur les Warriors avec Klay Thompson de retour dans la formation

Même avant que Klay Thompson ne revienne chez les Golden State Warriors, ils étaient sans doute la meilleure équipe de la NBA. Maintenant, le ciel est la limite.

Thompson, qui a raté deux saisons consécutives en raison d’une déchirure du LCA puis d’une déchirure du tendon d’Achille, a eu un parcours remarquablement difficile pour retourner dans la ligue avant de marcher à nouveau sur le sol.

Mais après une absence incroyablement longue, l’un des plus grands tireurs que le monde connaîtra est de retour pour Golden State. Alors que tout le monde lui aurait pardonné et lui aurait donné une piste supplémentaire s’il n’avait pas l’air bien à son retour à l’action, Thompson avait en fait l’air génial !

Cela signifie que le reste de la ligue est en difficulté et que les Warriors sont une énorme menace pour remporter un autre titre. Cependant, nous avons également appris d’autres choses dimanche soir.

Infraction : Attendez une seconde… il peut dunk ? !



Thompson a marqué 17 points en 20 minutes d’action dimanche, se connectant sur trois 3 points lors de son premier match de la saison.

Le moment le plus fou a été lorsqu’il a montré exactement jusqu’où il était parvenu dans sa récupération de blessure en dépassant la défense de Cleveland – qui se classe comme la meilleure de la Conférence de l’Est jusqu’à présent cette saison – pour un dunk insensé.

Cela n’avait aucun sens ! Ce n’est même pas quelque chose qu’il ferait avant ses blessures. Kevon Looney de Golden State a déclaré qu’il ne se souvenait pas de Thompson avoir jeté comme ça, même avec des genoux et un Achille en parfaite santé.

Y compris les séries éliminatoires, Thompson a dunk en seulement 137 matchs de sa carrière NBA. Cela signifie que même en bonne santé, il n’y avait que 18,5% de chances que vous voyiez un jeu dans lequel il dunkait.

Mais pour la plupart, même s’il était un peu plus rouillé compte tenu du temps qui s’était écoulé depuis son dernier match, il s’agissait d’une performance typique du triple champion de la NBA.

Il a eu quatre tentatives de placement sur le terrain en tirant sur des sauteurs après des écrans ou des boucles hors ballon, c’est ainsi qu’il a eu son plus grand impact dans l’offensive de Golden State au cours de son illustre carrière.

Thompson a également eu trois autres tentatives qui étaient des sauteurs sans dribble sur des possessions ponctuelles, ce qui n’est pas surprenant non plus compte tenu du rôle qu’il a généralement joué pour les Warriors.

L’élément peut-être le plus surprenant de son jeu que nous avons vu contre les Cavaliers était son empressement à affronter son défenseur en tête-à-tête de manière isolée.

Thompson avait l’air à l’aise de frapper des pull-up jumpers et des fadeaways, battant son défenseur du dribble, puis tirant plusieurs fois sur le rebond.

Après avoir passé tant de temps à récupérer, il n’était pas vraiment impatient de passer le ballon. Thompson n’a en fait enregistré que 16,0 passes et 2,0 passes décisives, selon NBA.com, à la fois la note la plus basse enregistrée par un joueur sur Golden State pendant le match.

Défense : Il aurait dû avoir DEUX blocs !



Nous savions déjà que Thompson est l’un des meilleurs tireurs de l’histoire de la ligue. Mais il est également un défenseur de premier plan, remportant la deuxième équipe NBA All-Defense la dernière fois qu’il était actif.

Alors, comment s’est-il comporté défensivement après tant de temps absent ? Voici ce que l’entraîneur Steve Kerr avait à dire (via .):

«Oui, c’est plus difficile de vraiment avoir une idée à cette fin parce que la mêlée ne vous donne pas vraiment une bonne idée de la position défensive d’un gars. Vous devez voir l’action réelle du jeu et lui garder les joueurs de la NBA. Je pensais qu’il avait l’air solide ce soir et qu’il a fait du bon travail. Ce sera (sera) amusant de regarder la cassette et de vraiment y regarder de plus près. Mais dans l’ensemble, (c’était une) excellente première nuit des deux côtés.

Comme l’a noté Wes Goldberg, au cours des saisons précédentes, Thompson aurait probablement affronté Darius Garland. Parmi les 88 joueurs qui ont enregistré le plus de minutes au cours de sa dernière saison en 2018-19, par BBall-Index, seuls deux joueurs ont gardé plus souvent les joueurs de haut niveau.

Au lieu de cela, cependant, Thompson a principalement partagé son temps contre Lamar Stevens, l’attaquant non repêché de Penn State, et Lauri Markannen.

Stevens a eu trois tentatives de tir sur Thompson et il s’est connecté sur deux d’entre eux. Il a marqué en transition après un vol, battant facilement Thompson dans une course à pied sur le sol. Plus tard, Garland est passé du pick and roll à Stevens, qui a conduit à gauche vers la jante et a battu Thompson à la jante.

Markannen, cependant, n’a marqué aucun placement au cours des neuf possessions qu’il a gardées par Thompson. En fait, Thompson a même réussi à bloquer une tentative de tir du 7 pieds.

Après le match, Looney de Golden State a noté que la polyvalence défensive de Thompson était indéniablement impressionnante.

L’observation de Looney est juste parce que si Thompson veut avoir un impact positif pour les Warriors en séries éliminatoires, il doit s’intégrer dans leur système défensif lourd.

C’est exactement ce qu’il a fait contre les Cavaliers, passant quelques possessions à des gardes comme le rusé Garland ou le vétéran Rajon Rondo.

Thompson a été appelé pour une faute contre Garland, même si franchement, cela avait l’air assez propre. Thompson le pensait aussi :

«Je me sentais bien défensivement. Je veux dire, je pensais que j’aurais pu avoir deux blocs ce soir – l’un aurait pu être une mauvaise décision, mais c’est le basket-ball. Je dois donc accepter ces moments, et je me sentais vraiment bien. Je me sentais bien défensivement. Je me sentais fort et je suis excité pour le défi à venir, gardant à nouveau les meilleurs gars de la ligue.

Au troisième trimestre, lorsque Cleveland a déployé ses deux grands alignements avec Jarrett Allen et Evan Mobley, Thompson a brièvement pris la tâche de garder le favori de la recrue de l’année.

Même si Mobley l’a battu en tête-à-tête sans trop de problèmes, le fait que l’entraîneur Steve Kerr ait fait confiance à Thompson contre le 7 pieds en dit déjà long sur ce que son rôle défensif peut évoluer vers l’avant une fois qu’il sera plus à l’aise dans son retour.

Les files d’attente : de qui prend-il les minutes ?



Une question persistante : Golden State a la meilleure note nette de la NBA jusqu’à présent cette saison. Quelles minutes Thompson va-t-il prendre maintenant qu’il est de retour dans le mix ?

La programmation la plus fréquente où Thompson est apparu comprenait également Stephen Curry, Andrew Wiggins, Juan Toscano-Anderson (qui irait à Draymond Green à son retour de sa blessure au mollet) et Looney.

Il est apparu avec les quatre joueurs pendant au moins 60% du temps où il s’est connecté et cette formation de cinq joueurs avait un différentiel de points positif.

Thompson a été utilisé aux côtés de Wiggins pendant toutes les minutes qu’il a jouées, sauf une, probablement parce que Wiggins a assumé les missions défensives les plus difficiles sur le périmètre.

Il convient de noter que Thompson a passé moins de temps aux côtés d’Otto Porter Jr. (6 min.), Jordan Poole (5 min.), Gary Payton II (4 min.) et Andre Iguodala (4 min.) lors de ce match.

On ne sait pas quelles minutes prendront un coup lorsque Thompson est utilisé pendant plus de 20 minutes. Cependant, les premières indications suggèrent que Poole est le joueur dont le rôle pourrait diminuer étant donné qu’il a quitté la formation de départ pour faire de la place à Thompson.

Lorsque les Warriors seront au complet, leur alignement de clôture comprendra presque certainement Curry et Thompson aux côtés de Green et Wiggins.

Mais c’est une expérience de pensée intéressante de se demander qui prendra la dernière place sur le sol. Le premier match de retour de Thompson n’a pas tout à fait fait pencher la main.