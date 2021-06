3 choses que les traders disent sur Bitcoin et l’état du marché haussier

Comparer

La chute du Bitcoin (BTC) en dessous de 29 000 $ le 22 juin a secoué les marchés à une poignée d’analystes pour appeler à une baisse potentielle en dessous de 20 000 $.

De nombreux commerçants de crypto sur Twitter se sont concentrés sur la formation d’une croix de la mort sur le graphique Bitcoin comme signe avant-coureur d’une autre baisse possible des prix, mais les analystes ayant un point de vue plus opposé voient ce schéma graphique comme un signal qu’il est temps d’acheter le tremper.

Le dernier fil sur #BTC deathcross et analyse des données de cycle 1) Temps historique de #deathcross à #goldencross (en jours) + plus grande variation de prix depuis le début de deathcross :

2011 : 180, -59 %

2014 : 90D, +83 %

2014 : 390 D, -63 %

2018 : 360D, -55%

2019 : 105D, -29%

2020 : D 50, + 66% pic.twitter.com/8JmbtnFLGJ – venturefoundΞr (@venturefounder) 17 juin 2021

Trois raisons pour lesquelles certains commerçants voient encore un cas haussier pour Bitcoin incluent l’émergence de l’étape “printemps” du modèle d’accumulation de Wyckoff, les achats constants par fourches à long terme et la formation d’un piège à ours dans le nombre d’or qui est similaire à mouvements. vu lors des corridas précédentes.

Le mannequin Wyckoff dit que le printemps est arrivé

Le modèle d’accumulation de Wyckoff a fait fureur parmi les analystes de crypto-monnaie au cours du mois dernier, car l’action des prix de Bitcoin a suivi le modèle d’assez près depuis la vente du 19 mai.

Modèle d’accumulation Wyckoff – Test de ressort Cela semble être une possibilité. Nous venons d’atteindre le plus bas à 28,8K$… Si ce modèle fonctionne, nous entrerons maintenant dans la phase finale de reprise. Voyons comment cela se déroule. #Bitcoin pic.twitter.com/stuWJRWWoL – Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 22 juin 2021

Comme on le voit dans le tweet ci-dessus, la chute de Bitcoin en dessous de 29 000 $ et le rallye ultérieur au-dessus de 32 000 $ ont certains analystes suggérant que le “test de printemps” vu dans la phase C du modèle de Wyckoff a été atteint. Cela indiquerait que le fond est à la correction actuelle et que le rallye plus agité commence maintenant.

Si cela s’avérait vrai, BTC entrerait dans la phase D, également connue sous le nom de “phase de marge”, où une nouvelle tendance haussière s’établit et où les “retraits vers de nouvelles opportunités d’achat d’offres de support” sont souvent considérés comme des opportunités d’achat à l’automne.

En phase D, une percée vers de nouveaux sommets est attendue alors que le cycle se termine et se prépare à potentiellement recommencer une fois le mouvement haussier épuisé.

Les détenteurs de long terme restent haussiers

Un autre signe haussier cité par les analystes est l’accumulation constante de détenteurs à long terme.

Si vous avez peur, rappelez-vous ce que font les gros titres à long terme de #Bitcoin en ce moment. Ne laissez pas la mouche vous décourager, pensez à long terme. https://t.co/koCh7pfGf9 pic.twitter.com/bAba8DUWo2 – Yann & Jan (@Negenttropic_) 22 juin 2021

La position de détenteur net à long terme de Bitcoin montre que les investisseurs ont en fait recommencé à accumuler fin avril et ont commencé à augmenter considérablement leur activité en mai lorsque le prix est passé de 30 000 $ à 40 000 $. Les données sur la chaîne montrent que ces investisseurs ont continué à acheter la baisse la plus récente.

Cette activité suggère que les traders de crypto-monnaie plus expérimentés sont familiers avec les cycles du marché Bitcoin et voient la fourchette actuelle comme un bon niveau pour ouvrir des positions longues lorsque la peur est élevée et le sentiment faible.

Les plus grandes récompenses vont à ceux qui prennent le risque d’acheter un actif dans un contexte de baisse des prix et du sentiment, et ce sont le genre de situations dans lesquelles les traders opposés prospèrent.

Un piège à ours se cache dans le nombre d’or

Le troisième scénario sur lequel se concentrent certains analystes suggère que les mouvements de prix actuels ont créé un piège à ours qui fait écho à un mouvement observé au cours du dernier cycle impliquant un recul vers le niveau d’extension du ratio d’or de 1,618. Cela sera ensuite suivi d’une cassure vers un nouveau haute.

Dans cette perspective, le marché est actuellement en phase de prise de conscience des quatre étapes psychologiques des bulles d’actifs. Une fois que le piège à ours se sera produit, Bitcoin entrera dans la phase de manie où une large couverture médiatique attire l’attention de nouveaux entrants sur le marché qui poursuivent ensuite le prix vers des sommets toujours plus élevés “sur la base de l’illusion que l’actif continuera d’augmenter, pour toujours”.

Les appels précédents de la possibilité que Bitcoin atteigne un prix de 200 000 $ d’ici le troisième ou le quatrième trimestre de 2021 par le trader vétéran Peter Brandt, qui n’était pas le seul à prédire que sa valeur dépassera la barre des 100 000 $ cette année, je suggérerais que le bouchon soufflé tant attendu est encore à venir.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.