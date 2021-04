3 choses que tout commerçant de crypto-monnaie devrait savoir sur les échanges de produits dérivés

Compartir

Au cours des deux dernières années, les contrats à terme sont devenus très populaires auprès des traders de crypto-monnaie et cela est devenu plus évident à mesure que l’intérêt total ouvert pour les produits dérivés a doublé en trois mois.

Un autre test de sa popularité est venu lorsque le chiffre d’affaires des contrats à terme a surpassé l’or, qui est un marché bien établi avec un volume quotidien de 107 milliards de dollars.

Cependant, chaque bourse a son propre carnet de commandes, son calcul d’indice, ses limites d’effet de levier et ses règles de marge croisée et isolée. Ces différences peuvent sembler superficielles au début, mais elles peuvent faire une grande différence en fonction des besoins des commerçants.

Intérêt ouvert

Intérêt ouvert des contrats à terme agrégés (bleu) et du volume quotidien (noir). Source: Bybt

Comme indiqué ci-dessus, le total des intérêts ouverts sur contrats à terme est passé de 19 milliards de dollars à 41 milliards de dollars aujourd’hui en trois mois. Pendant ce temps, le volume quotidien des échanges a dépassé 120 milliards de dollars, plus que les 107 milliards de dollars pour l’or.

Bien que les contrats à terme Binance détiennent la majorité de ce marché, plusieurs concurrents ont des volumes pertinents et un intérêt ouvert, notamment FTX, Bybit et OKEx. Certaines différences entre les échanges sont évidentes, telles que FTX facturant des contrats perpétuels (échanges inversés) toutes les heures au lieu de la fenêtre habituelle de 8 heures.

Intérêt ouvert des contrats à terme BTC et ETH, USD. Source: Bybt

Remarquez comment CME se classe troisième dans les contrats à terme Bitcoin (BTC), bien qu’il propose exclusivement des contrats mensuels. Les marchés dérivés traditionnels de CME sont également réputés pour exiger un dépôt de marge de 60%, bien que les courtiers puissent offrir un effet de levier à des clients spécifiques.

Contrats de marge stablecoin et token

En ce qui concerne les échanges cryptographiques, la plupart permettront un effet de levier jusqu’à 100x. Les ordres Tether (USDT) sont généralement libellés en termes de BTC. Pendant ce temps, les carnets de commandes perpétuels inversés (avec marge symbolique) sont affichés dans les contrats, qui peuvent valoir 1 $ ou 100 $ selon l’échange.

Entrée d’ordres à terme perpétuels USDT BTC. Source: Bybit

L’image ci-dessus montre que la saisie d’ordres à terme Bybit USDT nécessite un montant libellé en BTC et la même procédure est effectuée sur Binance. D’autre part, OKEx et FTX offrent aux utilisateurs une option plus simple qui permet au client de saisir un montant de USDT, tout en se convertissant automatiquement en conditions BTC.

Entrée d’ordres à terme perpétuels USDT BTC. Source: OKEx

En plus des contrats basés sur l’USDT, OKEx propose une paire USDK. De même, les contrats à terme perpétuels Binance proposent également un livre Binance USD (BUSD). Par conséquent, pour ceux qui ne sont pas disposés à utiliser Tether comme garantie, d’autres options sont disponibles.

Taux de financement variables

Certaines bourses permettent aux clients d’utiliser un effet de levier très élevé et bien que cela ne pose pas de risque global car il existe des moteurs de règlement et des fonds d’assurance pour ces situations, cela exercera une pression sur le taux de financement. Par conséquent, les acheteurs sont généralement pénalisés sur ces métiers.

Taux de financement des contrats à terme ETH sur 8 heures. Source: Bybt

Le graphique ci-dessus montre que Bybit et Binance affichent généralement le taux de financement le plus élevé, tandis que OKEx présente systématiquement le plus bas. Les traders doivent comprendre qu’il n’y a pas de règles qui dictent cela et que le taux peut varier entre les actifs ou exercer un effet de levier momentanément sur la demande.

Même une différence de 0,05% équivaut à 1% de surcoûts par semaine, ce qui signifie qu’il est essentiel de comparer le taux de financement de temps en temps, en particulier lors de marchés haussiers, lorsque le taux a tendance à augmenter rapidement.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.