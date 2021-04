3 choses que vous n’avez pas essayé de réparer la nouvelle fonction anti-tracking d’Apple sur votre iPhone – .

La nouvelle fonctionnalité App Tracking Transparency (ATT) d’Apple, déployée avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5 plus tôt cette semaine, est l’un des développements technologiques les plus discutés. Il s’agit de la première technologie qui oblige les développeurs à demander l’autorisation avant de suivre les utilisateurs. C’est pourquoi Facebook a été si terrifié par la nouvelle fonctionnalité de confidentialité. iOS 14.5 permettra désormais aux utilisateurs d’iPhone d’empêcher le réseau social de collecter les précieuses données qu’il utilise pour diffuser des publicités personnalisées.

Au fur et à mesure que ATT a commencé à se déployer, certains utilisateurs d’iPhone et d’iPad ont remarqué que le paramètre anti-suivi apparaît en grisé dans le menu Paramètres. Nous avons déjà expliqué ce que tout cela signifie et Apple a publié un document d’assistance pour détailler les trois exceptions où le bouton sera grisé. Mais des preuves anecdotiques indiquent que certaines personnes ne relèvent pas des catégories mises en évidence par Apple, mais ne peuvent toujours pas activer la fonctionnalité. La bonne nouvelle est qu’un bouton grisé ne signifie pas que la fonctionnalité anti-pistage est désactivée, et il existe des correctifs non officiels que vous pouvez essayer dès maintenant.

Voici à quoi ressemble la nouvelle bascule de confidentialité:

Le paramètre Demander à l’application de ne pas suivre activé affiche une liste des applications qui ont demandé l’autorisation, chacune ayant sa propre bascule marche / arrêt. Source de l’image: The Verge

Pour rappel, voici les catégories d’utilisateurs iOS qui pourraient ne pas pouvoir activer et désactiver le bouton.

Pour les utilisateurs ayant un compte enfant ou âgés de moins de 18 ans par année de naissance, connectés avec leur identifiant Apple * (* l’âge du compte enfant varie selon le pays et la région.) Si votre identifiant Apple est géré par un établissement d’enseignement ou utilise un profil de configuration qui limite le suivi Si votre identifiant Apple a été créé au cours des 3 derniers jours

La solution la plus simple est de ne rien faire. Si la bascule est désactivée ou grisée, cela signifie en fait que ATT est activé et que vous ne pouvez pas le désactiver. Les applications seront invitées à ne pas vous suivre – vous ne verrez tout simplement aucune invite demandant votre consentement. Si vous alliez bloquer toutes les applications demandant la permission de vous suivre, peu importe si la bascule est grisée.

En d’autres termes, le problème que vous pensiez avoir n’est pas du tout un problème. Aucune application ne pourra vous suivre.

Cependant, si vous souhaitez activer le suivi pour certaines applications ou si vous avez envie de la satisfaction d’appuyer sur le bouton Demander à l’application de ne pas suivre, vous voudrez corriger le bouton grisé. LifeHacker a mis au point un guide rapide qui propose trois solutions non officielles au problème.

Une des choses que vous pouvez essayer est de redémarrer votre iPhone et de vous connecter et de vous déconnecter de l’App Store ainsi que d’iCloud. Le redémarrage du téléphone après chaque déconnexion peut également être nécessaire. Le deuxième correctif concerne l’ajustement du paramètre de recommandations personnalisées dans les paramètres, la confidentialité et la publicité Apple. Le troisième correctif peut ne pas être disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Si vous aimez exécuter les versions bêta d’iOS sur votre iPhone et que la fonction anti-suivi est grisée, l’installation d’iOS 14.6 bêta 1 peut résoudre le problème.

Que ces correctifs fonctionnent ou non, Apple identifiera probablement le bogue qui cause le problème et le corrigera. Mais, encore une fois, si vous vouliez bloquer tout le suivi des applications sur iPhone et iPad, le fait que le paramètre soit grisé n’a pas d’importance.

