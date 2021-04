3 conseils DGT à suivre en vélo | Moteur

Lorsque vous vous déplacez à vélo, vous pouvez rencontrer des situations à risque et il est préférable de suivre ces conseils de la DGT.

L’une des conséquences de la pandémie de coronavirus a été l’augmentation de ce moyen de transport privé. Selon les données de l’Association des marques et des vélos d’Espagne (AMBE), pendant la désescalade, la demande a explosé et en quelques mois les ventes ont augmenté de plus de 300%, maintenant cet intérêt au fil du temps. Conscient de cela, La DGT nous donne les trois conseils essentiels pour le cyclisme.

Les cyclistes sont, avec les piétons et les utilisateurs de véhicules à mobilité personnelle, les acteurs les plus vulnérables sur la route. Afin de circuler en toute sécurité, il est conseillé de mettre en pratique conseils spécifiques qui, en outre, sont parfois des règles obligatoires, comme l’utilisation de lumières ou d’un casque.

Si vous roulez #bici 🚲👇 # HazteVer ❎ Feu arrière obligatoire avant blanc et rouge; et réflecteur arrière rouge. La lumière doit être utilisée entre le coucher du soleil et le lever du soleil ou un éclairage faible. ❎Vêtement réfléchissant obligatoire de nuit sur les routes interurbaines.https: //t.co/K1K1wNUsV9 pic.twitter.com/tihYh8X5Bx – Dir.Général Traffic (@DGTes) 5 avril 2021

Lumières de vélo

Sur un vélo, lumières ils deviennent un élément de sécurité qui aide le cycliste à être vu par les autres utilisateurs à une distance supérieure à 150 mètres. Avec les règlements en main, il est impératif de les activer entre le coucher et le lever du soleil. En outre, ils doivent être approuvés par l’Union européenne; sinon, l’utilisateur peut être pénalisé.

Comment porter ces groupes optiques? Le règlement établit qu’il est obligatoire d’équiper le vélo avec un feu de position à l’arrière, qui doit être fixe et blanc. Il faut y ajouter un rétroréflecteur de la même couleur et de n’importe quelle forme tant qu’il ne s’agit pas d’un triangle. De plus, il est conseillé d’inclure des réflecteurs jaunes sur les rayons ou sur les pédales, même si la vérité est qu’ils sont généralement inclus dans la plupart des modèles.

Le reste des obligations d’un cycliste

A cela il faut ajouter que le cycliste doit porter, forcément, un vêtement réfléchissant si vous prévoyez de conduire entre le coucher et le lever du soleil sur des routes interurbaines. Quelque chose qui peut être complété par des vêtements légers. Le chapitre sur les responsabilités se termine par l’utilisation du casque: si vous voyagez par la route, il est impératif, alors qu’en ville, seuls les moins de 16 ans devraient le porter, bien que pour le reste, il soit conseillé.

Enfin, la DGT ajoute quelques recommandations en ce qui concerne l’équipement: des lunettes de protection contre la poussière et les insectes ainsi que des gants pour se protéger en cas de chute.

Cet article a été publié dans Autobild par Elena Sanz Bartolomé.