3 conseils pour démarrer votre activité en ligne en 2022

Avec la fin de l’année qui se profile et de nombreux spécialistes du marketing envisagent déjà l’année prochaine. J’ai résumé trois des suggestions les plus récentes des experts invités du podcast eCommerce que j’héberge sur la façon d’améliorer votre boutique en ligne.

Le thème commun de chacun de ces leaders d’opinion dans l’espace est de penser de manière holistique. Si vous vous enlisez trop dans votre quotidien et dans les moindres détails, vous ne pourrez pas évoluer aussi efficacement.

Voici leurs conseils sur ce que vous pouvez faire au cours des prochains mois pour vous assurer que votre entreprise est configurée pour une croissance maximale.

1. Faites vos recherches

Cela peut sembler assez évident, mais vous seriez surpris de la fréquence à laquelle cette étape cruciale est négligée dans les secteurs « go, go, go ».

Dans la période entre la grande ruée de la saison des vacances et avant que les choses ne reprennent autour de la Journée des présidents, prenez le temps d’évaluer les nouveaux outils et solutions. Il existe des plateformes et des technologies innovantes en constante évolution. Plus vous adoptez la solution tôt, plus elle a tendance à être rentable.

Daniel Lipinski, PDG d’Outfund, souligne l’importance d’explorer toutes les options disponibles pour les petites entreprises en croissance : « Il existe toute une communauté orientée vers le commerce électronique et les entreprises en ligne pour qu’elles réussissent ».

Cependant, souligne Daniel, toutes les solutions ne sont pas égales et vous devez passer du temps à évaluer celles qui conviennent à votre situation commerciale unique.

2. Mettre en œuvre un système d’exploitation d’entreprise

La période d’arrêt à la toute fin du quatrième trimestre est le moment idéal pour commencer à réévaluer vos processus et procédures internes. Aucune raison pour laquelle « nouvelle année, nouveau moi » ne s’applique pas aussi aux entreprises !

Chase Clymer, co-fondateur d’Electric Eye, déclare que le livre de Gino Wickman Traction: Get a Grip on Your Business a vraiment changé sa façon d’aborder la gestion de sa petite agence. « Comprendre quand les choses sont réellement problématiques, comment planifier de manière appropriée et comment prendre de vraies décisions commerciales pour vos North Stars sont des choses pour lesquelles certaines personnes ne réalisent pas qu’elles ont besoin d’aide jusqu’à ce qu’elles comprennent l’impact qu’elles peuvent avoir. »

Passez un peu de temps à aligner vos canards, alors lorsque les choses s’accélèrent, vous et votre équipe tirez efficacement sur tous les cylindres !

3. « Il n’y a pas de sauce secrète »

Faisant écho à la nécessité d’un examen et d’une préparation internes réguliers, Robert Rand, directeur des partenariats et des alliances chez JetRails, souligne l’importance de se concentrer sur le long terme. « Il s’agit vraiment d’avoir ce plan stratégique pour les prochaines années, de comprendre où vous voulez être et de rétro-concevoir ce que cela va prendre. »

Une grande partie de cela est l’évaluation des risques et ce que vous pouvez faire pour atténuer les effets maintenant et préparer l’avenir. Par exemple, si votre objectif est de continuer à augmenter le trafic sur votre site Web trimestre après trimestre, votre plate-forme de commerce électronique sera-t-elle en mesure de gérer vos niveaux de trafic élevés prévus pour la prochaine grande vente éclatée des Fêtes ? Sinon, il est peut-être temps de migrer vers une solution plus robuste que d’attendre qu’il soit trop tard et que vous rencontrez déjà des problèmes.

Vous cherchez des conseils d’experts pour vous aider à évoluer ?

Nous avons les 16 épisodes de la première saison d’Optily Radio : Accélérer le marketing du commerce électronique disponibles avec des tactiques et des idées étonnantes de leaders d’opinion dans le domaine du marketing et de la vente au détail en ligne. Le salon sera de retour en 2022 avec de tout nouveaux experts et plus de prédictions sur ce à quoi les petites entreprises de la vente au détail en ligne devraient être prêtes à faire face.

Auteur : Katarina White

Katarina est la spécialiste du contenu chez Optily, l’optimiseur de dépenses publicitaires en un clic pour le commerce électronique. Elle anime également le podcast Optily Radio qui rassemble des experts du marketing numérique et du commerce électronique pour discuter des tendances, des stratégies et des tactiques que les spécialistes du marketing des PME peuvent utiliser pour développer leurs boutiques en ligne.

dans…