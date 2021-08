3 conseils pour mettre en œuvre l’optimisation de la recherche vocale dans votre marketing de contenu

“Alexa, dis-moi quelles tendances prendront le dessus sur le marketing de contenu cette année.” « Hé Siri, sur quoi devrions-nous nous concentrer pour nos efforts de marketing de contenu cette année ? » “Google, dis-moi à quoi ressemble le paysage du marketing de contenu.”

Beaucoup d’entre nous ont demandé à Alexa, Siri, Google ou tout autre appareil d’assistant vocal de nous indiquer la météo ou de nous donner les informations dont nous avons besoin en un clin d’œil, comme le nombre de tasses dans un gallon. En fait, une étude d’eMarketer a prédit que 122,7 millions de personnes utiliseront un assistant vocal en 2021. Pourquoi est-ce le cas ? Avec la pandémie provoquant un virage vers tout ce qui est numérique, les consommateurs ont changé leur façon de faire les choses, même la façon dont ils effectuent des recherches sur Internet. Des processus à la collaboration en passant par le marketing et plus encore, les technologies numériques ont un impact sur pratiquement tout ce que nous faisons. Et avec l’augmentation de la popularité et de l’utilisation de la recherche vocale, son impact sur l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) et le marketing de contenu augmente rapidement.

La recherche vocale est la méthode de prédilection pour beaucoup lorsque vous posez une question ou recherchez une mise à jour rapide sur quelque chose. Dans la plupart des cas, l’assistant vocal répondra avec une réponse courte, mais d’autres fois peuvent conduire le demandeur dans une phase de recherche plus approfondie. Ces changements dans la façon dont les gens recherchent et les évolutions des technologies sous-jacentes elles-mêmes ont un impact sur les stratégies de référencement et de marketing de contenu. En bref, la recherche vocale est importante pour les spécialistes du marketing de contenu.

L’amplification des techniques de recherche vocale dans votre contenu peut commencer par ces trois stratégies :

Créez du contenu conversationnel. Lorsque les gens parlent à leurs assistants vocaux, ils utilisent probablement une langue différente de celle qu’ils utiliseraient s’ils étaient sur leur téléphone ou leur ordinateur et qu’ils tapaient leur demande. Lorsqu’ils parlent, les gens utilisent des mots communs que beaucoup connaissent et comprennent. Envisagez de rendre votre contenu plus conversationnel en utilisant des phrases complètes et complètes et des mots familiers qui se rapportent au sujet ou au sujet de votre contenu. Répéter les mots-clés de manière naturelle dans le contenu peut également aider à améliorer les classements.Concentrez-vous sur les mots-clés et la langue. C’est là que vous pouvez vous concentrer sur les mots-clés parlés que quelqu’un peut rechercher. Considérez les mots-clés populaires que quelqu’un rechercherait pour trouver le sujet ou le service que vous proposez. Bien que ce soit quelque chose que vous devriez déjà faire pour votre stratégie de référencement, déterminez si des modifications doivent être apportées aux mots parlés. Très probablement, les mots-clés seront plus longtail et spécifiques plutôt que des fragments. Par exemple, une personne peut taper « définition du marketing de contenu » tandis qu’une personne utilisant un assistant vocal peut demander « quelle est la définition du marketing de contenu et pouvez-vous m’en donner un exemple ? ».Pensez à utiliser les FAQ. Les assistants vocaux sont conçus pour répondre aux questions et c’est exactement pour cela que les gens les utilisent. Réfléchissez aux questions populaires que les gens posent dans votre secteur. Par exemple, « quelles sont les stratégies pour créer un livre électronique ? ». Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez créer des blogs, des articles ou tout autre contenu applicable axé sur ces questions clés. Besoin d’aide pour déterminer les questions que les gens se posent ? Mettez un terme de recherche pertinent dans Google et faites défiler jusqu’à leur section “Les gens demandent aussi”. Ou utilisez un outil comme Answer the Public pour générer un large éventail de questions connexes que les gens posent.

L’émergence et la montée en puissance de personnes à travers le monde utilisant la recherche vocale et les assistants vocaux obligent les spécialistes du marketing à réorganiser leur contenu pour s’adapter à ce changement. Avec la projection d’une utilisation accrue des assistants vocaux, les spécialistes du marketing de contenu doivent commencer à apporter des changements dès maintenant pour en récolter les fruits à l’avenir. Concentrez-vous sur le langage et le ressenti de la conversation en vous assurant que votre contenu s’adapte à un ton de conversation. Réévaluez les mots-clés et ajoutez-en à ceux qui sont actuellement optimisés pour vous aider à améliorer votre classement. N’oubliez pas que les mots-clés à longue traîne spécifiques à un sujet sont essentiels. Enfin, les gens aiment poser des questions, notamment à l’aide de leur assistant vocal. Créez du contenu qui inclut et répond à ces questions. L’utilisation de la recherche vocale et de l’assistant vocal n’a pas encore complètement pris le dessus, mais comme la tendance continue de faire sa marque, il est important d’en tenir compte lors de la création de contenu et de l’exécution d’initiatives de marketing de contenu.