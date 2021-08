3 conseils pour stimuler les efforts de vente sociale

in

Il n’y a pas si longtemps, les équipes de vente et de marketing avaient deux rôles distincts. Le marketing a permis de faire connaître une entreprise et ses produits et les ventes ont géré le processus de vente pour les acheteurs potentiels. Les médias sociaux ont fondamentalement changé ce modèle.

La plupart des entreprises utilisent aujourd’hui les médias sociaux pour faire connaître leur marque. Pour les spécialistes du marketing, les médias sociaux sont un canal pour stimuler l’engagement avec le contenu marketing. Mais cela a un coût, littéralement. Les entreprises qui atteignent leur public cible sur les réseaux sociaux le font généralement via du contenu payant et/ou sponsorisé. Les médias sociaux payants peuvent étendre la portée, mais ils peuvent ne pas augmenter l’engagement des acheteurs.

En réponse, de nombreuses organisations ont adopté une approche organique pour amplifier le contenu. En théorie, les programmes d’engagement des employés augmentent la portée de la marque en permettant à des contributeurs individuels de partager du contenu marketing d’entreprise. Mais activer vos employés avec le même contenu le même jour semble inauthentique pour les acheteurs potentiels.

La vente sociale offre une alternative aux programmes d’engagement des employés. Les vendeurs disposent d’un contenu tiers qui les aide à développer leur marque tout en élevant la marque de l’entreprise. Lorsque les vendeurs deviennent le visage humain de la marque, ils renforcent la confiance des acheteurs et augmentent l’impact du contenu de l’entreprise.

Les acheteurs modernes s’attendent à un engagement personnalisé, authentique et significatif. Voici comment votre programme de vente sociale peut répondre à cette attente.

Comprenez que moins c’est plus

Mettons-nous un instant dans la peau de l’acheteur. Leurs fils d’actualité sont jonchés de contenu d’entreprise qui, le plus souvent, ne résonne pas. La plupart des acheteurs continuent de faire défiler parce qu’ils ne veulent pas qu’on leur vende un produit. Avant que les « acheteurs » ne soient prêts à devenir des clients, ils veulent se renseigner et cela se produit souvent par le biais des réseaux sociaux.

Les commerciaux ne peuvent pas s’appuyer exclusivement sur le contenu de l’entreprise pour nouer des relations. Le contenu d’entreprise a son temps et sa place, mais d’abord, vos représentants commerciaux doivent s’établir comme étant des leaders humains, dignes de confiance et d’opinion. Les vendeurs sont les mieux équipés pour développer leur marque lorsqu’ils partagent un contenu qui reflète le mieux qui ils sont et qui est pertinent pour leurs abonnés. Le contenu tiers permet aux commerciaux de faire exactement cela.

Lorsque les vendeurs vont au-delà de la publication de contenu spécifique à l’entreprise et au produit, ils commencent à offrir plus de valeur à leur public. Cela devient une solution gagnant-gagnant pour le marketing d’entreprise, car les taux d’engagement augmentent lorsque les vendeurs diversifient leurs publications.

Aidez les vendeurs à montrer leur côté humain

Les meilleurs vendeurs ont toujours été ceux qui créent des liens personnels avec leurs acheteurs. Avant de rejoindre l’organisation Customer Success de Seismic, j’ai formé des conseillers financiers au social selling. J’ai toujours commencé mes sessions de formation par un petit rappel : vous êtes dans le métier de la relation, pas dans celui de la vente de produits financiers pour notre entreprise.

Le concept de partage de votre côté humain est essentiel pour réussir dans la vente sociale. Les acheteurs d’aujourd’hui en savent plus que jamais sur votre entreprise et les produits/services que vous proposez. De nombreux commerciaux ignorent cela lorsqu’ils planifient le contenu qu’ils partagent sur les réseaux sociaux. Les vendeurs qui réussissent sur les réseaux sociaux construisent leur marque personnelle en mettant en valeur leurs intérêts, comme être un fan de sport, un amateur de vin ou un passionné de barbecue. Ces éléments humains se perdent lorsque les vendeurs partagent exclusivement du contenu d’entreprise.

Trouver le bon équilibre de contenu

Tout comme un gymnaste olympique concourant à la poutre, trouver l’équilibre est essentiel. Lorsque les vendeurs trouvent le bon équilibre, ils renforcent leur crédibilité auprès des acheteurs et contribuent à étendre la portée du contenu d’entreprise qu’ils partagent sur les réseaux sociaux.

La vente sociale consiste plus à renforcer les relations avec les acheteurs qu’à vendre réellement. Encouragez vos vendeurs et conseillers à partager leur côté humain, ainsi que leurs intérêts en dehors de leur 9 à 5. Au fur et à mesure que les relations humaines se développent, les conversations d’affaires suivront.

Nous comprenons qu’il peut être difficile de commencer la vente sociale. Si vous souhaitez un guide utile pour commencer, téléchargez notre guide, 3 étapes pour instaurer la confiance sur les réseaux sociaux.