3 conseils pour vous guider dans le choix de votre partenaire d’intégration HubSpot

Toute entreprise cherchant à tirer le meilleur parti de son investissement dans HubSpot peut bénéficier d’une intégration professionnelle ou d’une mise en œuvre guidée effectuée avec un partenaire. Mais avec autant de partenaires potentiels, comment en trouver un qui correspondra bien à votre entreprise ? Chez Lynton, on nous pose souvent cette question. Nous avons donc compilé nos trois meilleurs conseils pour aider les entreprises comme la vôtre à prendre une décision stratégique.

Recherche, Recherche, Recherche

Vous avez plusieurs options en ce qui concerne un partenaire d’intégration. Par exemple, votre équipe peut travailler directement avec HubSpot ou opter pour l’une de ses nombreuses agences partenaires. Cependant, avant d’en sélectionner un dès le départ, faites vos devoirs sur chacun. Utilisez plusieurs sources pour vérifier leur compétence. Si vous ne savez pas à quoi cela ressemble, essayez :

Consulter la page de leur agence pour tout avis lié à l’intégration ou à la mise en œuvre de HubSpotExplorer leur page de service d’intégration HubSpot sur leur site Web, s’ils en ont uneLire leur blog et rechercher des articles spécifiquement sur l’intégration ou les outils HubSpotRechercher des études de cas, des témoignages, des citations ou tout ce qui s’y rapporte sur l’ensemble de leur site Web en téléchargeant tout contenu marketing premium ou tout support de vente gratuit qui met en valeur leur expertise et leur processus.

Souvenez-vous de votre chronologie

Avez-vous besoin d’être rapidement opérationnel avec HubSpot ? Pouvez-vous y aller doucement, ou votre chronologie se situe-t-elle quelque part entre ces deux ? Quelle que soit votre réponse, cela peut avoir un impact sur votre choix de partenaire. Si vous vous demandez pourquoi, il existe plusieurs facteurs, et ils sont tous liés à ce que vous espérez accomplir avec votre mise en œuvre. Par exemple, votre entreprise pourrait être toute nouvelle et simplement plonger vos orteils dans différentes technologies. Si tel est le cas, vous aurez peut-être besoin d’un partenaire expérimenté non seulement dans HubSpot, mais aussi dans les stratégies de vente et de marketing entrantes.

De même, vous pourriez être une entreprise établie avec des processus définis et cherchant à n’utiliser que quelques outils dans Sales Hub. Vous pourrez peut-être réduire certains angles dans ce scénario et accélérer votre projet. De nombreuses implémentations ou projets d’intégration HubSpot impliquent la migration d’un système à un autre, ce qui peut nécessiter un travail de développement personnalisé et une formation supplémentaire. Tout cela affecte la durée de votre intégration, surtout si le partenaire que vous envisagez n’a pas toutes les capacités dont vous avez besoin !

Gardez vos objectifs en tête

L’achat de n’importe quel logiciel HubSpot est une décision énorme, et votre entreprise l’a probablement fait avec des objectifs spécifiques en tête. Ou, comme mentionné précédemment, vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous voulez en retirer. Heureusement, il existe une expérience d’intégration pour vous. Vous pouvez travailler directement avec HubSpot ou n’importe quel partenaire pour une formation de base sur l’outil. Il n’y a pas beaucoup de mise en œuvre sans intervention et votre entreprise devra probablement terminer certaines tâches à temps pour passer à l’étape suivante. Si cela fonctionne pour vous, tant mieux !

Si vous avez besoin de quelque chose de plus stratégique, il y a aussi un partenaire pour vous. Prenez notre offre à Lynton, par exemple. Nous collaborons avec votre équipe dès la première réunion pour déterminer comment configurer votre nouvel outil HubSpot pour votre modèle commercial unique. Nous passons du temps à en apprendre davantage sur votre entreprise, en posant des questions telles que : « Comment générez-vous des prospects ? Quels sont les jalons de vos processus de vente ? Que se passe-t-il après la conclusion d’un accord ? » et plus. Nous pouvons adapter les questions en fonction des défis que vous nous présentez, ou nous pouvons vous guider à chaque étape du processus avec des conseils avisés. Quelle que soit la situation, nous construisons votre plan d’intégration en fonction de vos objectifs. De cette façon, nous pouvons élaborer votre plan de mise en œuvre de manière appropriée et former votre équipe à cette stratégie ainsi qu’à HubSpot lui-même.

Emballer

Quels que soient l’outil HubSpot que vous avez acheté et les exigences que vous avez, une intégration professionnelle est recommandée. Espérons que ces conseils vous aideront dans votre cheminement pour trouver un partenaire expérimenté.