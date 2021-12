3 conseils simples mais efficaces pour surveiller les conversations de marque sur Twitter

Twitter est ma plate-forme de médias sociaux préférée depuis des lustres, et même si certains utilisateurs ont du mal à naviguer au début, aucune autre application n’offre autant d’opportunités de se faire entendre.

Bien sûr, une mise à jour sur Facebook, Instagram ou TikTok peut devenir virale et toucher un large public, mais il faut beaucoup de chance pour que cela se produise. Sur Twitter, vous pouvez vous faire voir et entendre assez facilement, en taguant simplement une marque et/ou une publication média. C’est la plate-forme la plus ouverte.

Cette ouverture en fait également la meilleure ressource à surveiller pour les marques et les spécialistes du marketing, car c’est souvent là que les gens vont exprimer leurs opinions, car ils cherchent à attirer l’attention d’une marque dans la sphère publique. L’écoute peut apporter des avantages significatifs pour la recherche – si vous écoutez.

Pour vous aider, voici trois astuces de surveillance Twitter moins discutées à ajouter à votre processus.

Surveiller les modifications apportées à la biographie de Twitter

Quelle attention avez-vous déjà accordée aux biographies de Twitter ?

Les utilisateurs/marques n’ont pas beaucoup d’espace pour se décrire, ils doivent donc en tirer le meilleur parti, et en y prêtant attention, vous pouvez souvent avoir une meilleure idée de ce qui compte vraiment le plus pour chaque utilisateur.

Dans le même ordre d’idées, lorsqu’une personne modifie sa biographie Twitter, cela signale généralement qu’il se passe quelque chose d’important, comme un nouveau projet, un changement de carrière ou une étape importante.

Atteindre les utilisateurs pour les féliciter à ce sujet peut être une tactique de marque précieuse, lorsqu’elle est utilisée correctement.

Vous pouvez également utiliser la biosurveillance pour aider à :

Établir des relations avec des influenceurs Convertir des prospects de haut niveau Se lier d’amitié avec des journalistes spécialisés et des publications médiatiques

Alors comment faire ?

Visualping est un excellent outil pour configurer des alertes de changement de biographie sur Twitter et suivre les modifications pertinentes.

Comme vous pouvez le voir ici, avec Visualping, vous pouvez sélectionner n’importe quel élément de n’importe quel site Web, et l’outil vous alertera lorsque des modifications seront apportées à cette section.

Lors de la configuration de votre alerte, assurez-vous de sélectionner spécifiquement la zone bio, de sorte que vous ne soyez averti que lorsqu’il y a un changement. Vous serez également averti lorsque l’utilisateur modifiera sa photo de profil, sauf si vous excluez cette section de votre alerte.

C’est un moyen pratique de rester au courant des changements pertinents, ce qui peut vous aider à maximiser votre approche de sensibilisation.

Surveiller les questions de niche

Obtenir du trafic de référence de Twitter n’est pas nécessairement facile car les utilisateurs de Twitter aiment la brièveté et le défilement des mises à jour rapides dans le flux. En tant qu’utilisateur actif de Twitter, je peux confirmer que je fais souvent défiler les titres, même si je clique rarement sur de nombreux liens, car je peux généralement obtenir le contexte pertinent de la conversation tweet environnante.

Pourtant, créer des clics de haute qualité à partir de Twitter est faisable lorsque vous participez activement à des discussions connexes.

J’ai utilisé cette astuce pour mon site de loisirs avec un certain succès : surveillez votre mot-clé sur Twitter et ajoutez un point d’interrogation (après un espace) pour organiser des discussions qui incluent des questions sur votre sujet cible :

[keyword ?]

Vous pouvez le créer en tant que recherche enregistrée dans TweetDeck, exécuter des recherches manuelles sur Twitter ou dans diverses autres applications de gestion sociale.

Ce type de suivi vous permet également de mieux comprendre les difficultés de vos clients, et donc de mieux les accompagner.

Il convient également de noter qu’il existe des plates-formes qui automatisent ce processus en envoyant des réponses aux tweets contenant un certain mot-clé. Je resterais loin de ces solutions si j’étais vous. J’aime l’automatisation du marketing, mais seulement lorsqu’elle est utilisée pour les bonnes raisons.

Gardez un œil sur les clients mécontents des concurrents

Enfin, si vous souhaitez mieux connaître votre clientèle cible, gardez un œil sur la façon dont elle interagit avec vos concurrents.

Qu’est-ce qui les agace le plus ? Quelles caractéristiques du produit manquent (et votre produit peut-il combler cette lacune ?) Y a-t-il quelque chose de votre côté qui doit être corrigé pour éviter des plaintes similaires de la part de vos clients.

La surveillance concurrentielle peut vous aider à éviter les mauvaises situations où les clients sont tellement ennuyés qu’ils rendent publiques leurs plaintes. Vous pouvez également apprendre de vos concurrents en les regardant gérer ces plaintes (ou éviter leurs erreurs s’ils le font mal).

Enfin, vous pouvez également gagner des clients mécontents de votre côté en leur faisant savoir que vous avez ce qui manque à votre concurrent.

Twitter vous permet de surveiller les tweets contenant un 🙁 donc pour surveiller les clients mécontents de vos concurrents, créez une nouvelle recherche :

[brand name :(]

En utilisant Tweetdeck, vous pouvez configurer les deux recherches ci-dessus sur une seule page :

En utilisant la même logique, vous pouvez également surveiller les tweets contenant un sentiment positif autour de votre marque pour les afficher sur votre site en tant que preuve sociale. Vous pouvez mettre à jour automatiquement cette preuve sociale en ajoutant ces tweets sur votre site.

Conclusion

La surveillance de Twitter va au-delà d’une tactique de base de gestion de la réputation – bien que cela aussi devrait toujours faire partie de la stratégie de surveillance de la marque. Vous pouvez vous connecter à des personnes de votre créneau et améliorer vos tactiques de sensibilisation en utilisant les astuces de surveillance Twitter simples ci-dessus.