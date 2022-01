3 conseils techniques pour améliorer votre confidentialité en 2022

En 2013, Zygmunt Bauman Il nous prévenait déjà des risques de la surveillance continue qui s’exerce sur nous. C’était dans son travail Surveillance des liquides, co-écrit avec David Lyon qui a expliqué, entre autres, comment Google et autres serveurs Internet Ils enregistrent en détail chacune de nos habitudes, préoccupations et préférences, nous faisant un maillon de plus dans leurs horribles stratégies de marketing avec lesquelles ils nous bombardent pour nous rendre esclaves d’un système caractérisé par le plein de scandales liés à la violation de notre vie privée.

Dans cette optique et sachant que la surveillance ne va pas s’arrêter et qu’elle se sophistique chaque jour, nous avons souhaité vous présenter quelques étapes relativement simples pour protéger votre vie privée et commencer l’année un peu moins observée.

Nos ordinateurs gardent tous nos secrets. Il y a nos comptes bancaires, nos dossiers médicaux et de nombreux documents qui définissent qui nous sommes. Heureusement, il existe un moyen simple de nous protéger : crypter vos informations.

« Stalkerware » est un terme générique désignant une famille d’applications, secrètement installées sur les smartphones des victimes, qui divulguent toutes sortes de données privées à des tiers.

« Stalkerware peut suivre votre position, enregistrer vos appels téléphoniques et vos SMS, voler les mots de passe des comptes de réseaux sociaux auxquels vous vous connectez via votre téléphone, révéler vos contacts, vos photos, vos e-mails et même vos communications. crypté de bout en bout -fin », a expliqué le Directrice de la cybersécurité à l’Electronic Frontier Foundation, Eva Galperin, en 2019.

Utiliser un ordinateur peut sembler être un acte solitaire, mais il existe un type de logiciel caché appelé « enregistreur de frappe », qui exécute en arrière-plan nos ordinateurs personnels ou professionnels et peut enregistrer ce que nous faisons.

Le terme en espagnol se traduit par quelque chose comme « enregistreurs de frappe », ce qui signifie que ces programmes enregistrent et sauvegardent chaque frappe effectuée par une personne. En d’autres termes, chaque e-mail que nous tapons, les mots de passe que nous tapons ou les recherches sur le Web que nous effectuons sont stockés puis filtrés selon la personne qui les a installés en premier lieu.