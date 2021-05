3 constructeurs automobiles hérités se tournent vers les véhicules électriques

La transformation des véhicules à essence et diesel en véhicules électriques est un élément important de la poussée mondiale vers une énergie plus propre. Les stocks de véhicules électriques ont surpassé les constructeurs automobiles traditionnels au cours de la dernière année. Il est très probable que les actions des sociétés de véhicules électriques pure-play resteront surperformantes.

Cependant, presque tous les constructeurs automobiles se tournent progressivement vers les véhicules électriques. Cela impliquerait que la concurrence s’intensifie dans l’industrie des véhicules électriques. Cependant, avec un grand marché mondial adressable, la croissance devrait être forte pour les entreprises de VE ainsi que pour les constructeurs automobiles traditionnels.

Pour mettre les choses en perspective, Deloitte s’attend à ce que les véhicules électriques représentent un tiers des voitures neuves vendues d’ici 2030. En outre, d’ici 2040, on s’attend à ce que les véhicules électriques représentent 57% de tous les véhicules automobiles neufs vendus dans le monde.

Il n’est pas surprenant que les constructeurs automobiles envisagent une transformation progressive. C’est le seul moyen de survivre car les prochaines décennies appartiennent aux VE.

Parlons de trois constructeurs automobiles traditionnels qui visent à passer au tout électrique au cours de la prochaine décennie.

Gué (NYSE:F)

General Motors (NYSE:GM)

Volkswagen AG (OTCMKTS:VWAGY)

Véhicules électriques: Ford (F)

Source: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

L’action F a connu une tendance haussière au cours de la dernière année, la société annonçant d’importants plans de transformation. Cependant, l’action semble toujours attrayante avec un ratio cours / bénéfice prévisionnel de 11,5.

Récemment, Ford a déclaré les chiffres de vente d’avril 2021 et les ventes de véhicules électriques ont totalisé 11 172, ce qui était une hausse de 262%. Il est intéressant de noter que les ventes mensuelles de véhicules électriques de la société étaient plus élevées que celles de Nio (NYSE:NIO), XPeng (NYSE:XPEV) et Li Auto (NASDAQ:LI).

Ford vise également à construire ses propres cellules de batterie de véhicules électriques aux États-Unis d’ici 2025. L’année dernière, les ventes de véhicules électriques représentaient seulement 2% des immatriculations de véhicules neufs aux États-Unis. Cependant, Ford estime que les ventes de véhicules électriques augmenteront de 25% à 30% d’ici la fin de la décennie, et de 50% d’ici 2035. Par conséquent, il existe de nombreuses possibilités de croissance aux États-Unis.

Pour l’Europe, la société prévoit de vendre toutes les voitures électriques d’ici 2030. La société prévoit d’investir 1 milliard de dollars dans un nouveau centre de fabrication de véhicules électriques à Cologne, en Allemagne. De toute évidence, l’entreprise a des plans d’électrification ambitieux. Cela contribuera à stimuler la croissance dans les années à venir.

Pour le premier trimestre de 2021, la société a déclaré un coussin de liquidité total de 47,2 milliards de dollars. Cela donne à l’entreprise une grande flexibilité financière pour poursuivre une transformation agressive au cours de la prochaine décennie.

General Motors (GM)

Source: Katherine Welles / Shutterstock.com

L’action GM a également connu une tendance haussière au cours de la dernière année. L’entreprise a également des projets ambitieux dans le segment des véhicules électriques. En termes de calendrier, General Motors s’attend à être entièrement électrique d’ici 2035. En outre, la société prévoit d’être «neutre en carbone d’ici 2040 dans ses produits et opérations mondiaux».

En mars 2020, la société a annoncé un plan d’investissement de 20 milliards de dollars sur les véhicules tout électriques et autonomes. Vers la fin de l’année, la société a porté ses plans d’investissement à 27 milliards de dollars. Ce plan d’investissement prévoit la sortie de plus de 30 véhicules électriques dans le monde d’ici 2025, dont plus de 20 pour l’Amérique du Nord.

General Motors s’est fixé un objectif ambitieux de 1 million de ventes de véhicules électriques dans le monde d’ici le milieu des années 2020. Selon une recherche de Bois Mackenzie «L’entreprise n’atteindra que la moitié de cet objectif d’ici 2026.» Cependant, General Motors devrait atteindre 5 millions de ventes de véhicules électriques d’ici 2030.

En avril 2021, LG Energy et GE ont annoncé un investissement de 2,3 milliards de dollars dans la deuxième usine de fabrication d’Ultium Cells aux États-Unis. L’usine de batteries est un élément clé de la stratégie EV de l’entreprise.

D’un point de vue financier, la société a déclaré une trésorerie et des équivalents de 20 milliards de dollars l’année dernière. L’entreprise dispose d’une grande flexibilité financière pour investir dans la transformation de l’entreprise.

Véhicules électriques: Volkswagen AG (VWAGY)

Source: multitel / Shutterstock.com

Volkswagen fait également partie des constructeurs automobiles qui prévoient de passer au tout électrique dans les années à venir. D’ici 2030, l’entreprise prévoit que 70% de ses ventes en Europe seront des véhicules électriques. En outre, la société s’attend à ce qu’au moins 50% des ventes en Chine et aux États-Unis soient des véhicules électriques.

Dans l’ensemble, l’entreprise prévoit de dépenser 19 milliards de dollars d’ici 2025 pour investir dans la mobilité électrique, l’hybridation et la numérisation.

En termes de croissance dans le segment des véhicules électriques, le groupe a déclaré un total de 143 000 véhicules électrifiés dans le monde en 2019. L’année dernière, ce nombre a triplé pour atteindre 422 000. Au cours de l’année en cours, le groupe Volkswagen s’attend à avoir 1 million de véhicules électrifiés dans le monde.

La Chine restera probablement le plus grand marché de véhicules électriques au monde. Volkswagen a des projets ambitieux pour le pays. D’ici 2030, la société prévoit de lancer plus de 30 modèles en Chine qui seront produits localement. Les modèles seront principalement de la marque Volkswagen et Audi.

Il semble très probable que Volkswagen évoluera vers des ventes entièrement électriques d’ici 2035. À l’instar de Ford et de General Motors, l’entreprise dispose d’une grande flexibilité financière pour investir dans la grande transformation. L’action VWAGY semble attrayante avec un P / E sur 12 mois de 12,5.

A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.