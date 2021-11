3 coups que les Packers peuvent faire après avoir perdu OBJ contre les Rams

Bien que les Packers de Green Bay aient raté Odell Beckham Jr., il y a encore des mesures que l’équipe peut faire pour améliorer leur situation de large.

En ce qui concerne le fil, Odell Beckham Jr. aurait décidé entre aller à Green Bay pour jouer avec les Packers et aller à Los Angeles pour rejoindre les Rams.

Beckham Jr. a finalement choisi les Rams, faisant perdre aux Packers ce qui aurait pu être une situation de receveur large qui aurait changé la donne dans le Wisconsin. Même Davante Adams voulait que Beckham Jr. vienne à Green Bay pour jouer à ses côtés.

Comme les Packers étaient intéressés, cela indique un besoin important au poste. Comme Aaron Rodgers l’a démontré lors d’une excellente campagne MVP l’année dernière, sa connexion spectaculaire avec Davante Adams a résulté en 1 374 verges, 18 touchés et 13 victoires. Considérer ce que Beckham Jr. aurait pu ajouter à cet héritage est maintenant quelque chose qui ne peut qu’être imaginé, car il n’y a pas de talent comparable en vue.

La date limite des échanges de la NFL est passée le 2 novembre, donc les échanges sont désormais hors de question, mais les Packers peuvent encore prendre des mesures pour contrer leur adversaire NFC à Los Angeles et garder leur équipe 7-2 au sommet.

3. Signez Alshon Jeffrey pour venir à Green Bay

Bien qu’il ait remporté une bague au Super Bowl en 2017, Alshon Jeffrey n’est pas l’un des receveurs larges les plus connus de la NFL. Repêché par les Bears de Chicago en 2012, Jeffrey a joué pour les Bears et les Eagles de Philadelphie, où il a remporté un Super Bowl avec l’équipe.

Jeffrey a été libéré en agence libre en mars de cette année, ce qui n’est pas surprenant lorsque les fans des Eagles ont réalisé que l’équipe avait emmené DeVonta Smith avec son choix n ° 10 lors du repêchage 2021 de la NFL.

Mais les Packers pourraient utiliser un vétéran comme Jeffrey pour complimenter leur attaque, surtout quand tant de leurs receveurs sont plutôt jeunes. Jeffrey a eu deux 1000+ saisons, prouvant qu’il est capable d’accumuler les verges lorsqu’on lui en donne l’occasion.

2. Amenez Dez Bryant à Green Bay

Il est insondable de penser que Dez Bryant signerait un jour avec l’équipe qui lui a volé sa prise et une chance de remporter une bague du Super Bowl, d’autant plus que Bryant vient d’apparaître dans une publicité Uber Eats en plaisantant sur le tristement célèbre moment.

Mais Bryant a déclaré plus tôt cette année qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite et qu’il est toujours officiellement un agent libre disponible sur le marché.

Bryant a 33 ans, il n’est donc pas impossible qu’il ait encore quelques bonnes saisons dans le réservoir.

La question est : envisagerait-il un jour de les dépenser à l’endroit qui lui a volé la gloire ? Peut-être que si vous le fassiez enfin, Bryant gagnerait cette bague convoitée du Super Bowl.

1. Utilisez un joueur d’équipe d’entraînement amélioré

Pour les autres équipes qui ont besoin de profondeur au poste, il est logique de puiser dans la liste de l’équipe d’entraînement et de mettre à niveau un joueur : c’est une des principales raisons pour lesquelles les joueurs de l’équipe d’entraînement restent dans une équipe.

C’est quelque chose que les Seahawks peuvent faire car ils font également face à la perte d’OBJ, mais pour les Packers, ils ont déjà promu quelques-uns de leurs récepteurs d’entraînement.

Equanimeous St. Brown et Juwann Winfree ont été promus de l’équipe d’entraînement plus tôt cette saison, mais aucun n’a eu un impact significatif sur l’équipe tout au long de la saison. St. Brown a trois réceptions pour 12 verges, et Winfree a eu quatre réceptions pour 30 verges jusqu’à présent cette saison.

Personne dans l’équipe d’entraînement ne va jouer comme Beckham Jr. tout au long de l’année, mais il y a toujours des joueurs non repêchés qui gagnent une place dans l’équipe grâce à des places d’équipe d’entraînement améliorées qui deviennent des récepteurs incroyables. Victor Cruz, Wes Welker et Doug Baldwin ont tous grimpé dans la liste sans être repêchés, et tous les trois ont joué dans des équipes du Super Bowl.