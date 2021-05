3 crypto-monnaies à acheter après le crash de mercredi

Si vous envisagez de vous aventurer dans l’univers de la crypto-monnaie cette année, cela pourrait être l’occasion idéale de collecter diverses pièces à des prix plus attractifs. Si vous cherchez à acheter des crypto-monnaies aujourd’hui, il existe trois projets de blockchain solides qui méritent votre attention.

Polygone (MATIC)

C’est un projet qui vise à faire évoluer Ethereum, et c’est un gros problème. La forte demande d’espace sur la blockchain a conduit à des transactions extrêmement élevées, et ces frais seront considérablement réduits sur la chaîne Polygon Layer 2 tout en préservant toute la sécurité et la décentralisation.

Il s’agit d’un saut astronomique qui ne manquera pas d’attirer beaucoup d’attention.

Devriez-vous acheter Polygon MATIC / USD aujourd’hui?

Le 18 mai, MATIC était évalué à 2,45 $ et est tombé à 2,08 $ le 20 mai. C’est une diminution de 17,8%, et cela ne peut qu’augmenter à partir d’ici. Idéalement, vous devriez acheter MATIC en raison du fait qu’il s’agit de l’un des projets basés sur Ethereum les plus uniques et qu’au fil du temps, il apportera des changements et augmentera encore sa valeur.

Cependant, nous recommandons d’acheter MATIC sous la barre des 2,10 $ avec un stop loss ajusté d’environ 2,00 $, car la volatilité à court terme n’a pas encore diminué. Si le niveau de 2,00 $ ne tient pas, vous voudrez peut-être vendre et garder un œil sur un meilleur point de rentrée.

Uniswap (UNI)

Uniswap est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie décentralisés basés sur le réseau Ethereum, et il permet même aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies basées sur Ethereum sur une base peer-to-peer. En tant que tel, il a réussi à révolutionner le marché de la liquidité avec sa fourniture de liquidité concentrée.

Devriez-vous acheter Uniswap UNI / USD aujourd’hui?

Le 3 mai, UNI valait 43,48 $ et a perdu plus de 35% pour se négocier à environ 27,77 $. Les investisseurs devraient envisager d’acheter aux niveaux actuels compte tenu des perspectives à long terme d’Uniswap. Mais à l’instar du MATIC, des stratégies de gestion des risques prudentes sont nécessaires et si vous le voyez tomber en dessous de 25 $, c’est un signe pour réduire les pertes et espérer un meilleur point de retour sur la route.

Cardano (ADA)

Cardano est un concurrent d’Ethereum et d’une blockchain intelligente basée sur des contrats créée par l’un des cofondateurs d’Ethereum, Charles Hoskinson. Cet écosystème DeFi est sûr d’alimenter la chaîne lorsqu’ils présentent leurs contrats intelligents de preuve de participation tout au long de l’année.

Dois-je acheter Cardano ADA / USD aujourd’hui?

Le 16 mai, ADA était évalué à 2,30 $ et est maintenant en baisse à 1,85 $. Il s’agit d’une baisse de 19,6% et constitue un excellent point d’entrée pour les nouveaux arrivants qui souhaitent investir. Il a lentement commencé à augmenter, et si vous parvenez à le ramener en dessous de 2 $, cela pourrait être un investissement judicieux; Cependant, vous devriez l’éviter si vous le voyez descendre en dessous de 1,50 $, car vous pourriez voir un potentiel de baisse encore plus grand, peut-être même en retestant le niveau de 1 $ comme ce fut le cas deux fois fin avril.

Aller de l’avant

D’une manière générale, MATIC, ADA et UNI sont des investissements intelligents, et chacun d’eux profite de l’élan d’achat de jeudi.

Si vous êtes un véritable partisan de la blockchain Ethereum, ou si vous voulez simplement voir une certaine concurrence comme dans le cas de Cardano, vous n’êtes pas seul, et de nombreux investisseurs pourraient être d’accord avec vous et investir dans ces pièces, alors achetez-les pendant l’assaisonnement.