3 crypto-monnaies à acheter avant fin 2021

Zilliqa ZIL / USD, Polkadot DOT / USD et Chainlink LINK / USD ont suscité beaucoup d’intérêt, car ils offrent tous des solutions à certains des plus gros problèmes de mise à l’échelle rencontrés dans les blockchains les plus populaires. Cela étant, cet intérêt est-il justifié et ont-ils un avenir ?

Pour avoir une meilleure perspective à ce sujet, nous allons analyser chacun d’eux.

Faut-il acheter Zilliqa ?

Le 2 juin, Zilliqa se négociait à 0,127 $. Il a commencé le 2 mai avec une valeur de 0,204 $. Cela signifie que vous en avez perdu 37 en peu de temps. Mais Zilliqa est en fait 60% plus élevé depuis début 2021.

Zilliqa est la première blockchain à implémenter le sharding, permettant une mise à l’échelle linéaire à mesure que la blockchain grandissait. La conception du réseau lui permet de gérer d’importants transferts de valeur internationaux, ainsi que des microtransactions, qui n’étaient pas facilement évolutives sur d’autres blockchains. Les développeurs veulent s’appuyer sur ce réseau qui peut évoluer en fonction des besoins et n’est pas affecté en termes de vitesse par une utilisation et un développement accrus des dApps.

En avril, ils ont annoncé un pack de collection NFT avec le boxeur Terence Crawford, et en mai, ils ont uni leurs forces avec le Art x Tech Incubator Y-lab de la National Gallery SG pour aider les artistes à conduire la nouvelle révolution NFT.

Étant donné que depuis le début de l’année, la valeur a augmenté de plus de la moitié, ce serait une bonne idée d’envisager une opportunité ici, car l’élan devrait se poursuivre, le prix du ZIL a le potentiel d’augmenter à plus de 0,5 dollar. en finale. de l’année, en supposant que les développements et mises à jour logiciels répondent à une demande croissante.

Cela est dû au fait que le projet a connu une expansion exponentielle de la communauté, un niveau élevé de liquidité et des avancées techniques.

Faut-il acheter Polkadot ?

Polkadot le 2 juin est au prix de 24,28 $. Il a commencé le 2 mai avec une valeur de 36,34 $, ce qui nous indique qu’il a perdu environ 33% depuis lors.

Cependant, Polkadot a commencé en janvier avec une valeur de 8,36 $, ce qui signifie qu’il a augmenté de 190% en valeur.

Nous pouvons voir qu’il existe un intérêt pour Polkadot même avec la récente baisse de valeur, et environ 24 $ pourraient être une bonne option d’achat.

En fait, Master Ventures a récemment lancé un fonds Polkadot de 30 millions de dollars. Polkadot et Kusama prévoient de mettre aux enchères 50 emplacements de chaîne de deuxième niveau, et les enchérisseurs doivent détenir DOT ou KSM en fonction du protocole qu’ils souhaitent utiliser, dont la valeur pourrait atteindre plus de 50 $ en trois à quatre mois. . .

Faut-il acheter Chainlink ?

Chainlink le 2 juin se négociait à 30,75 $. Il a commencé le 2 mai avec une valeur de 39,50 $. Nous pouvons voir une diminution de 22% en valeur.

Il a commencé en janvier avec une valeur de 11,87 $, ce qui signifie qu’il a augmenté de 159% en valeur.

Chainlink a connu des hauts et des bas, mais il semble avoir trouvé un support autour de 30 $, donc l’obtenir à ce prix pourrait être une option fiable.

Chainlink a introduit Chainlink 2.0 à la mi-avril, qui a jeté les bases de l’adoption de contrats intelligents hybrides. Cette suite croissante de services décentralisés stimule l’innovation et fournit aux développeurs des sources de prix, des fonctionnalités aléatoires vérifiables, une preuve de réservation et des adaptateurs externes.

Cette implémentation de données réelles sur Ethereum a le potentiel d’apporter de nouvelles applications à vos contrats intelligents. Une plus grande évolutivité conduira à une accessibilité plus élevée.

Il n’y a actuellement aucune limite à la valeur que Chainlink peut apporter à ce futur cas d’utilisation, et tant que de nouvelles données sont générées et qu’une croissance est nécessaire, Chainlink continuera à ajouter de la valeur et pourrait atteindre plus de 40 $ en l’espace d’un mois et retour testez vos plus hauts au-dessus de 50 $ avant la fin de l’année.

Le marché à venir

Chacune de ces technologies apporte sa propre innovation, et au fur et à mesure que le marché progressera, nous verrons qu’elles sont beaucoup plus utilisées dans des scénarios réels. Sa fiabilité et son attrait décideront en fin de compte de sa valeur, et c’est à vous de décider quelle option est la mieux adaptée à vos convictions spécifiques.

Vous pouvez obtenir Zilliqa, Polkadot ou Chalink sur la base de ce résumé d’examen, mais il est fortement recommandé de faire plus de recherches vous-même pour savoir exactement dans quoi vous vous engagez.

