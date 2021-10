3 crypto-monnaies à acheter maintenant au lieu de Dogecoin

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) peut certainement se rallier. Son potentiel est particulièrement puissant lorsque les crypto-monnaies en général ont une forte dynamique. Cependant, j’ai du mal à m’appuyer sur un actif qui n’a aucune substance derrière lui.

Dogecoin a été introduit fin 2013 et a commencé comme une blague. Une blague. J’ai du mal à soutenir quelque chose comme ça, même si cela a le potentiel de s’apprécier sur une période donnée.

C’est particulièrement vrai parce qu’il y a de meilleurs actifs cryptographiques en jeu en ce moment, même si JP Morgan (NYSE :JPM) Le PDG Jamie Dimon a récemment appelé Bitcoin (CCC :BTC-USD) « sans valeur », ajoutant qu’il n’a « aucune valeur intrinsèque ». Les régulateurs finiront par sévir contre Bitcoin, a-t-il déclaré.

Beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec Dimon, mais ce n’est pas la question. Regardons trois cryptos plus attractifs que Dogecoin.

Bitcoin

Ce n’est pas le choix glamour et oui, c’est l’évident. Mais si nous recherchons des crypto-monnaies à posséder au cours des dix prochaines années, il est difficile d’éviter la plus grande de toutes.

Après son récent rallye, Bitcoin possède actuellement une capitalisation boursière supérieure à 1 000 milliards de dollars. Bien qu’il n’ait pas été créé avec les intentions les plus pratiques – comme la vitesse de transaction – son objectif de devenir une « réserve de valeur » s’est bien déroulé.

La monnaie numérique décentralisée a vu sa valeur exploser au fil des ans, dépassant les monnaies traditionnelles, l’or, l’inflation, les actions et apparemment tout le reste. Je ne peux pas imaginer un avenir où les crypto-monnaies prospèrent et où Bitcoin lutte pour survivre.

Tesla (NASDAQ :TSLA), Carré (NYSE :SQ), Microstratégie (NASDAQ :MSTR) et de nombreuses autres grandes entreprises ont déjà Bitcoin dans leurs bilans. Si plusieurs autres entreprises font la même chose, la valeur de Bitcoin augmentera probablement de manière significative.

Ethereum

Pesant comme la deuxième plus grande crypto-monnaie, Ethereum (CCC :ETH-USD) a éclipsé la barre des 400 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Il n’a pas été créé pour être une réserve de valeur, mais il a fait un travail incroyable pour le devenir. Le prix de l’actif a augmenté massivement au cours des dernières années, ce qui a entraîné la création d’applications plus pratiques pour la devise.

Ethereum est déjà capable de faciliter des transactions plus rapides que Bitcoin. Cela seul rend Ethereum plus pratique. Cependant, le lancement d’Ethereum 2.0 augmentera encore sa vitesse. La mise à jour promet également de convertir la pièce actuelle d’un système de preuve de travail en un système de preuve de participation. Ce changement réduira finalement l’énergie dépensée pour extraire la monnaie et améliorera la vitesse de son réseau.

Ethereum est également le moteur du marché NFT en ce moment. Que vous croyiez ou non au marché NFT, il est là et les transactions qui utilisent les NFT ont lieu. Ces transactions ont lieu dans Ethereum.

Enfin, Ethereum est capable de contrats intelligents. De telles transactions peuvent débloquer automatiquement des fonds une fois qu’une obligation contractuelle spécifique est remplie.

Toutes ces utilisations pratiques, combinées au catalyseur de réserve de valeur, devraient faire d’Ethereum un investissement attrayant si les crypto-monnaies maintiennent leur élan. À tout le moins, Ethereum semble plus stable que Dogecoin.

Cardano sur Dogecoin

Enfin et surtout, nous avons Cardano (CCC :ADA-USD). On pourrait soutenir que Dogecoin a une marque plus forte que Cardano. Au moins de manière générale, c’est probablement vrai. Cependant, cela ne signifie pas que Dogecoin est un meilleur investissement.

Comme Dogecoin, Cardano est une crypto-monnaie relativement spéculative et se négocie à bas prix. Cardano se négocie actuellement à un peu plus de 2,16 $, tandis que Dogecoin change de mains pour un peu moins de 23 cents.

Alors, qu’est-ce que Cardano ?

Cardano est une plateforme blockchain de preuve de participation : la première à être fondée sur des recherches évaluées par des pairs et développée à l’aide de méthodes fondées sur des preuves. Il combine des technologies pionnières pour fournir une sécurité et une durabilité inégalées aux applications, systèmes et sociétés décentralisés.

Charles Hoskinson a fondé Cardano, après avoir été co-fondateur d’Ethereum. Comme Ether, Cardano est capable de réaliser des contrats intelligents, et les deux ont de nombreux éléments de base positifs dans leurs fondations.

S’il existe certainement des crypto-monnaies plus connues et plus chères, Cardano, pour son prix, est une bonne alternative au Dogecoin. Cardano ne s’est pas récemment rallié comme Bitcoin ou Ethereum et pourrait donner aux taureaux l’opportunité de générer des bénéfices plus élevés.

Cela dit, gardez à l’esprit que Cardano est l’un des noms les plus spéculatifs de la liste.

