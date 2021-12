3 crypto-monnaies smart contract à acheter en décembre 2021

La technologie des contrats intelligents change tous les aspects de l’économie mondiale. Il fait référence à des programmes stockés sur une chaîne de blocs et qui sont exécutés lorsque des conditions prédéterminées sont remplies. C’est la technologie qui alimente des programmes tels que la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT) et le métaverse. Dans cet article, nous examinerons certaines des meilleures crypto-monnaies de contrat intelligent pour décembre.

Ethereum

Ethereum (ETH / USD) a été le premier contrat intelligent au monde. Aujourd’hui, c’est la plate-forme la plus populaire, celle qui alimente plus de 80% de toutes les organisations autonomes décentralisées (DAO). Par exemple, il alimente plus de 200 projets DeFi qui ont une valeur verrouillée totale (TVL) de plus de 180 milliards de dollars. Certains des plus grands projets DeFi exécutés sur Ethereum sont Compound, Maker, Uniswap et Aave.

Ethereum est un projet blockchain de deuxième génération, ce qui signifie qu’il n’est pas parfait. D’une part, il utilise une technologie de preuve de travail (PoW) connue pour être relativement lente et peu économe en énergie. En effet, il traite moins de 20 transactions par seconde et son réseau est relativement coûteux. Cela explique pourquoi vous assistez à une concurrence importante de la part des tueurs d’Ethereum.

Le prix d’Ethereum approche de son plus haut historique de 4 855 $. Il a connu une lente tendance à la hausse ces dernières semaines. Par conséquent, je soupçonne que le prix montera en flèche jusqu’à la résistance clé de 5 000 $ en décembre 2021.

Polygone

Polygon (MATIC) est une plate-forme de contrat intelligent de couche 2 qui aide les développeurs à optimiser leurs applications Ethereum. Le réseau aide simplement à résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus. En tant que tels, les utilisateurs bénéficient de vitesses de transfert plus rapides et de coûts inférieurs.

Ces derniers mois, de plus en plus de développeurs sont entrés dans l’écosystème Polygon. D’autres créent même leurs applications à partir de zéro en utilisant la technologie. Selon DeFi Llama, les plates-formes DeFi sur le réseau ont une valeur verrouillée totale de plus de 5 milliards de dollars.

Au cours des dernières semaines, le prix MATIC a suivi une lente tendance haussière et s’approche maintenant de son plus haut historique. J’espère qu’il dépassera ce niveau ce mois-ci.

Algorand

Algorand (ALGO) est une plate-forme de contrat intelligent qui permet aux développeurs de créer des DAO comme ceux de la finance décentralisée (DeFi). La plate-forme est devenue populaire auprès des développeurs. En fait, le nombre d’utilisateurs d’ALGO a augmenté et cette tendance devrait se poursuivre.

La principale raison pour laquelle je m’attends à ce que le prix d’Algorand se comporte bien en décembre est basée sur des détails techniques. Comme indiqué ci-dessous, la pièce a formé un motif de tasse et de poignée. Ces derniers mois, il a formé la section des tireurs. Par conséquent, il est possible que le prix se rétablisse bientôt.

Les crypto-monnaies post 3 smart contract à acheter en décembre 2021 sont apparues en premier sur Invezz.