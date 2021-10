3 Crypto Moonshots pour devancer la « prochaine grande chose »

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Source : LuckyStep/ShutterStock.com

Une nouvelle industrie du Moonshot émerge

Véhicules électriques… 5G… Informatique quantique… Impression 3D…

Vous avez déjà entendu tous ces mots à la mode. Et vous en avez probablement marre d’eux maintenant. Tesla (NASDAQ :TSLA) existe depuis 2003 et la technologie 5G a été inventée il y a près de dix ans. Pendant ce temps, l’informatique quantique a été la « prochaine grande chose » depuis que je me souvienne.

Mais je parie qu’il y a un Moonshot sur lequel vous vous posez encore des questions :

Tokenisation.

Ce concept simple de transformer des biens échangeables en jetons numériques semble avoir besoin d’une explication à chaque fois qu’il est mentionné. Recherche Google « NFT » et les deux tiers des résultats sont des descriptions de « que sont les NFT ».

Imaginez à quel point cela deviendrait ennuyeux avec le mot « grille-pain ».

Mais la tokenisation reste l’une des technologies les plus prometteuses de notre époque. C’est plus que des cryptos et des NFT – c’est un moyen d’échanger des biens et de sécuriser les données. Crédits carbone… journaux de données privés… images de singes ennuyés… la tokenisation permet aux utilisateurs de transférer ces actifs de manière sécurisée et instantanée entre les parties.

Aujourd’hui, nous allons examiner certaines des technologies les plus prometteuses dans le domaine de la tokenisation. Et nous répondrons une fois pour toutes : « qu’est-ce que les NFT ?

Je rigole. Je préfère vous donner trois bons choix d’investissement plutôt que de régurgiter une recherche Google.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Tokenisation 101

Aux passionnés de crypto, Bitcoin (CCC :BTC-USD) a peut-être été à la fois la meilleure et la pire chose qui soit jamais arrivée à la tokenisation.

D’une part, la première crypto-monnaie au monde a lancé une économie de blockchain de mille milliards de dollars. 46 millions d’Américains – 22% de la population adulte du pays – possèdent désormais Bitcoin, selon les éditeurs de Exploding Topics. Et il est difficile de passer une journée sans entendre dire à quel point vous auriez pu être riche… si vous aviez acheté 100 $ de Bitcoin… en 2010.

D’un autre côté, Bitcoin a également aspiré la majeure partie de l’oxygène de la salle de cryptographie collective. L’« or numérique » mondial représente 45 % de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies et plus de 90 % du taux de hachage crypto mondial. Demandez à n’importe quel enfant précoce de dix ans d’expliquer le concept de « blockchain » et la plupart répondraient avec une version d’une monnaie numérique.

Plus que Bitcoin

Mais la blockchain est plus que de simples crypto-monnaies. C’est un moyen ingénieux d’encoder des données de manière sécurisée et publique. Je pourrais publier mon numéro de sécurité sociale ou ma date d’anniversaire (les deux que j’oublie souvent) sur une blockchain codée en SHA-256, et il faudrait plusieurs siècles à un superordinateur pour récupérer l’un ou l’autre numéro (vous me trouverez dans la niche conjugale jusque-là ). Et si quelqu’un falsifiait les données pendant ces années, tout le monde le saurait car le grand livre public aurait changé.

C’est un peu comme parler en égyptien ancien. Un observateur peut entendre les mots prononcés, mais ne peut pas comprendre le sens codé – à moins d’avoir une copie de la pierre de Rosette à portée de main. C’est un moyen de garder les données sensibles sécurisées à la vue de tous.

Les passionnés de cryptographie ont utilisé ces fonctionnalités pour créer toute une industrie de NFT ou de jetons non fongibles. Le plus commun d’entre eux, Ethereum (CCC :ETH-USD) La norme de jeton ERC-721 a aidé des millions d’investisseurs à suivre la propriété des actifs numériques.

Ces jetons sont relativement simples, tout bien considéré. La norme ERC-721, par exemple, n’a que dix fonctions clés (nom, symbole, approbation, prise de possession, etc.) et deux événements (transfert et approbation). C’est un système qui est uniquement conçu pour coder la propriété de la pièce, pas l’œuvre elle-même. C’est la différence entre un acte de propriété (représenté par un morceau de papier) et les briques et le mortier de la maison elle-même.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Plus que des NFT ?

La tokenisation s’est depuis déplacée vers des problèmes plus complexes. Ordinateur Internet (CCC :ICP-USD), un projet très apprécié d’Andreessen Horowitz soutenu DÉFINITÉ, promet d’apporter le calcul des données à la blockchain (en d’autres termes, il numérise également la maison). En théorie, cela pourrait créer un service cloud décentralisé pour rivaliser Google (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) et Amazon (NASDAQ :AMZN).

Pendant ce temps, certaines applications s’attaquent à des problèmes plus modestes. Jeton de mousse (CCC :MCO2-USD) vise à rendre les crédits carbone négociables entre les entreprises. VEChain (CCC :VET-USD) s’attaque aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement en créant un enregistrement public des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID).

Le problème, bien sûr, est qu’aucun jeton n’est garanti pour réussir… jusqu’à ce qu’il le fasse. La Commission européenne pourrait facilement couronner le rival de MCO2 Carbone Universel (CCC :UPCO2-USD) comme son crédit carbone officiel et envoyer les prix du MCO2 dans les égouts. Et comme le DFINITY d’ICP l’a découvert, numériser toute la maison n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

3 investissements pour augmenter la tokenisation

Mais plusieurs gagnants clairs émergent déjà dans la course à la tokenisation du monde. Non seulement ces joueurs ont une technologie supérieure ; ils ont également une longueur d’avance en matière d’adoption.

Hedera (HBAR)

La crypto-monnaie la plus sous-estimée au monde est peut-être Hedera (CCC :HBAR-USD), un projet adopté par pas moins de 23 grandes organisations dont Google, IBM (NYSE :IBM), et Tata Communications.

Hedera propose deux services distincts.

Jetons. La possibilité pour les entreprises de configurer, créer et gérer des jetons sans déployer de contrat intelligent.

Consensus. Permet aux utilisateurs d’envoyer des données d’événement pour vérifier et suivre les enregistrements.

Essentiellement, Hedera crée une plate-forme permettant aux entreprises de déployer des applications blockchain.

Prenons un exemple.

Si cabinet d’avocats DLA Piper voulaient suivre chaque fois que quelqu’un éditait un document juridique sensible, ils pouvaient commencer par une fonction de « suivi des modifications » dans Microsoft Word et utiliser un système d’honneur pour appliquer les règles. Les responsables informatiques plus entreprenants (et les responsables de la conformité alarmés) pourraient éventuellement faire appel à une société tierce comme IBM pour gérer la sécurité.

Mais ces deux systèmes sont sensibles à la fraude. Avec suffisamment de temps et d’habileté, un acteur extérieur pourrait s’introduire et modifier un document sans que personne ne le sache.

C’est là qu’intervient la tokenisation. En encodant ces journaux sur un grand livre public, Hedera supprime la possibilité de modifications secrètes. Toute modification serait détectée par la fonction de consensus de la blockchain.

HBAR est actuellement disponible pour moins de 40 cents. Avec la montée en flèche de la tokenisation, ne soyez pas surpris si cette crypto-monnaie atteint 5 $ à l’avenir.

Ethereum (ETH)

Il est difficile de parler de « tokenisation » sans un clin d’œil aux NFT. Et dans ce royaume, Ethereum est devenu le roi incontesté.

Depuis le début de l’année, la part de marché d’Ethereum dans les ventes de NFT est passée de 50% à 97%, selon les données collectées par CoinTelegraph. Son seul concurrent majeur – soutenu par la NBA Blockchain de flux (CCC :FLUX-USD) – s’est depuis longtemps reculé.

La raison est évidente, comme je l’ai mentionné dans mon article « Si vous n’achetez qu’une seule crypto-monnaie… »

« Toute nouvelle pièce NFT cherchant à remplacer Ethereum devra théoriquement créer de nouveaux jetons pour chaque actif que l’ETH-USD sécurise désormais… La position dominante de l’ETH dans les NFT et les contrats intelligents en fait l’un des paris les plus sûrs dans le monde de la cryptographie. »

En d’autres termes, il est bon d’être le premier à créer une nouvelle norme. Parvenus de Pois (CCC :DOT-USD) à Cardando (CCC :ADA-USD) ont investi des millions de dollars dans leurs projets de développement commercial, sapant des fonds qui pourraient autrement être utilisés pour embaucher des codeurs vedettes.

Pendant ce temps, Ethereum a utilisé son avance pour innover. Mercredi, la communauté ETH a lancé la mise à niveau Altair, ouvrant la voie à un protocole Proof of Stake (PoS) écoénergétique.

Ces gains ne sont pas passés inaperçus. Depuis janvier, Ethereum a surperformé Bitcoin avec une marge de 4 pour 1, transformant des investissements de 100 000 $ en 450 000 $. Et alors que la tokenisation continue de s’installer, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’Ethereum continue d’enregistrer davantage de gains.

Maillon de chaîne (LIEN)

Enfin, il y a une pièce qui a récemment fait le Moonshot couper: Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD).

LINK est ce qu’on appelle un « oracle blockchain », un flux de données de confiance qui aide les contrats intelligents à prendre des décisions. Si un programmeur veut un Aave (CCC :AAVE-USD) Contrat DeFi pour payer une certaine valeur en USD de Bitcoin, ils auront besoin de Chainlink ou d’un autre oracle de blockchain pour fournir des données de prix précises. Et si un contrat a besoin d’un déclencheur, ils peuvent compter sur Chainlink pour fournir un fusible décentralisé.

Il y a une bonne raison pour laquelle les programmeurs utiliseront Chainlink – les pénalités pour les erreurs sont désastreuses. Les données falsifiées peuvent provoquer une avalanche de contrats intelligents exécutés à de mauvais prix. Et des déclencheurs mal programmés peuvent initier des transactions qui n’ont jamais été censées se produire.

C’est pourquoi Chainlink et d’autres oracles joueront un rôle si clé dans la tokenisation. Peu importe l’épaisseur des murs du coffre-fort d’une banque, il n’est aussi sûr que le gardien qui surveille la porte d’entrée. Et dans le monde des contrats intelligents, Chainlink joue un rôle essentiel dans la gestion des données qui déterminent la façon dont les actifs tokenisés se déplacent.

Vendre est aussi important qu’acheter

Avide Moonshot les lecteurs peuvent se demander : où sont les stocks dans tout cela ? Il doit sûrement y avoir des entreprises qui repoussent également les limites de la tokenisation.

Et en fait, il y en a. Les startups de tisser à Poignée de main sont déjà en train de tout marquer, de l’espace disque aux domaines Internet. Les plus prometteurs de ces parvenus ont déjà levé des milliards de liquidités auprès des investisseurs.

Le problème est que la plupart de ces entreprises sont cachées dans des fonds de capital-risque. Et tout comme les startups technologiques du milieu des années 2010, celles qui sont cotées en bourse, comme Cercle (NYSE :CND) et Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), se négocient avec une prime significative.

Cela signifie que le meilleur moyen de trouver des Moonshots reste dans les jetons eux-mêmes. Et alors que Wall Street prend conscience du fait, vous pouvez être sûr que ces crypto-monnaies prometteuses feront partie de la prochaine industrie de Moonshot.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.