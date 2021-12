3 Cryptos à vendre avant l’hiver Crypto à venir

Il y a trop de crypto-monnaies dans le monde. Il y a plus de 8 000 pièces et jetons classés par CoinMarketCap, et des milliers d’autres trop petits ou insignifiants pour que le site puisse les surveiller. C’est évidemment un marché hyper-concurrentiel ; l’idée que chacune de ces crypto-monnaies ait son propre cas d’utilisation unique et une base importante de commerçants est hautement improbable. Et avec les investisseurs qui se préparent pour un hiver crypto, beaucoup cherchent quelles cryptos vendre pour atténuer les dégâts.

Le marché est mûr pour une correction. La Réserve fédérale envisage d’accélérer son tapering, rendant les investisseurs généralement plus averses au risque dans leurs investissements. Au-delà de cela, la Chine continue de réglementer durement les actifs numériques. Pendant ce temps, l’Inde tire vers le bas la monnaie numérique avec une législation proposée, et les États-Unis ciblent les réglementations alors que le Congrès se réunit pour débattre de la cryptographie. Ces facteurs s’ajoutent à une bonne dose de peur parmi les détenteurs de crypto.

Cette crainte est amplifiée par la baisse actuelle des prix de la cryptographie. Juste un mois après avoir atteint son plus haut niveau historique, Bitcoin (CCC :BTC-USD) est en baisse de plus de 20 000 $. Ethereum (CCC :ETH-USD) est en baisse de 10% juste aujourd’hui, et les favoris récents avalanche (CCC :AVAX-USD) et Polygone (CCC :MATIC-USD) sont respectivement en baisse de 14 % et 15 %. Ce sont aussi des cryptos massifs; chacun des projets répertoriés a une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars.

Avec tout cela à l’esprit, il est clair que toutes les cryptos ne survivront pas à un ralentissement important du marché. Quels sont les cryptos à vendre, cependant?

En voici quelques-uns à surveiller si vous souhaitez éliminer les graisses avant les temps difficiles :

Ordinateur Internet (CCC :ICP-USD)

SushiSwap (CCC :SUSHI-USD)

SafeMoon (CCC :SAFEMOON-USD)

Cryptos à vendre : ordinateur Internet (ICP-USD)

Source : Shutterstock

Si vous détenez actuellement la pièce ICP d’Internet Computer, vous êtes probablement extrêmement optimiste quant à la technologie offerte par le réseau. Ou, vous tenez à long terme et priez pour un revirement. ICP a eu du mal pendant toute son histoire en tant que crypto cotée en bourse. Le marché se préparant à un nouveau ralentissement, ce pourrait être le bon moment pour le laisser partir et déplacer cet argent ailleurs.

Internet Computer vise à être la prochaine grande vague de blockchain ; il faut des contrats intelligents et augmente leur efficacité aux vitesses Internet. C’est une idée très attrayante, mais elle n’a pas réussi à attirer de nouveaux capitaux. En fait, il ne s’avère vraiment cohérent que lorsqu’il s’agit de perdre de la valeur. ICP a été lancé début mai à un prix d’environ 360 $ ; il a rapidement volé au nord de 700 $, mais depuis la première semaine, la pièce est dans une spirale descendante abrupte et constante. Il se négocie actuellement à un peu plus de 25 $. Il y a à peine deux mois, ce prix s’élevait à 45 $, ce qui montre à quel point la baisse a été brutale.

Au-delà de ces simples problèmes de prix, les investisseurs ont beaucoup de reproches visant à Fondation Dfinity — l’institution derrière Internet Computer. De nombreux utilisateurs affirment que Dfinity a mal géré l’attribution des pièces lors du lancement. Cela engendre à son tour des fourchettes dures de la monnaie ; bien sûr, avec de nouvelles options pour investir dans cette technologie via ces hard forks, il y a peu d’incitations à garder de l’argent dans ICP.

SushiSwap (SUSHI-USD)

Source : Shutterstock

Le jeton d’échange décentralisé (DEX) SushiSwap est un projet remarquable; c’est le cinquième DEX en termes de volume de transactions et il dispose d’une communauté dédiée.

Cependant, il subit également un drame interne évident. Cela pourrait facilement détrôner SUSHI de sa place parmi les meilleures plates-formes DEX, en particulier en cas de correction importante du marché.

Drama suit SushiSwap depuis la fin de 2020. Le créateur de la plate-forme – le pseudonyme Chef Nomi – a été surpris en septembre 2020 en train de retirer des millions de dollars en Ethereum du portefeuille du fonds de développement du protocole. Depuis, il y a des murmures qui ne cessent de s’échapper de l’intérieur du projet de rapports de force.

En septembre 2021, le leader de la plateforme de l’époque, le pseudonyme 0xMaki, a démissionné de son rôle de leader pour assumer un rôle consultatif au sein de la communauté. Le développeur principal Mudit Gupta est également parti plus tôt ce mois-ci; Gupta est tombé sous les projecteurs cet automne après avoir nié l’existence de ce que certains influenceurs cryptographiques avaient identifié comme un bogue qui pourrait mettre plus d’un milliard de dollars en danger.

Si tout cela ne suffit pas, il y a aussi la sortie du CTO de la plateforme. Joseph Delong est le dernier CTO du réseau SushiSwap ; il est également le plus récent et l’un des membres de l’équipe les plus notables à s’être éloigné du projet. Le tweet de démission de Delong de la semaine dernière met en garde contre de nombreuses querelles internes dans l’entreprise; il qualifie la plate-forme de « en péril ».

SUSHI est apparu brièvement aujourd’hui après qu’un développeur majeur de DApp a publié une proposition visant à absorber le réseau dans son écosystème. Cependant, avec la communauté déchirée sur l’idée, cela n’a pas duré longtemps. SUSHI est maintenant en baisse de 4%.

Cryptos à vendre : SafeMoon (SAFEMOON-USD)

Source : Shutterstock

En parlant de cryptos voyant un drame interne, il semble que SushiSwap soit en bonne compagnie. Un jeton qui avait une sacrée source est maintenant dans l’eau chaude, avec sa critique de dessin de lancement 2.0. En tant que tel, il y a beaucoup de sentiment baissier à percevoir sur le jeton SafeMoon.

Le grand lancement de SafeMoon 2.0 de SafeMoon a eu lieu ce week-end. Alors que l’événement était censé être un énorme catalyseur pour le jeton, il a apporté plus de rouge que de vert. La refonte, qui a reconsolidé l’offre de jetons en circulation et a jeté les bases de futures mises à niveau, a précédé une perte de 11% aujourd’hui.

Il semble que cela soit lié aux commentaires de l’ancien directeur commercial Thomas Smith directement après le lancement du jeton 2.0. Smith a rejoint l’espace Twitter « SafeMoon After Dark » et a partagé son opinion sur le projet. Là, il a déclaré que le chef de SafeMoon, John Karony, avait fait pirater ses appareils personnels, ce qui implique que SafeMoon n’est peut-être pas sécurisé. De plus, il a directement critiqué l’état de SafeMoon 2.0, affirmant que le protocole mis à niveau ne passerait jamais un audit.

Smith a également discuté du récent sommet des membres de l’équipe SafeMoon, affirmant que ces employés ont été licenciés ou ont démissionné avant de pouvoir être licenciés.

Mais en plus du drame interne SushiSwap-esque, SafeMoon a également un tableau des prix ICP-esque. Depuis que le jeton a culminé à un niveau record fin avril, il est resté en baisse constante. Le jeton est en baisse de près de 90% par rapport à son plus haut historique.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.