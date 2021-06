3 Cryptos à venir sur Coinbase qui pourraient être le prochain Bitcoin

Bitcoin (CCC :BTC-USD) est toujours le roi des crypto-monnaies. En effet, la valorisation de ce mastodonte de la crypto éclipse ses pairs, et continuera probablement de le faire pendant un certain temps. Cependant, les investisseurs en crypto sont toujours à l’affût de ce qui pourrait être le prochain Bitcoin. Et une gamme de nouvelles options surgissent de plus en plus pour répondre à cette demande.

Source : Useacoin / Shutterstock.com

L’un des points de validation que les investisseurs recherchent avec les crypto-monnaies pour choisir les gagnants est de savoir si ces options de crypto sont disponibles ou non sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE). L’« effet Coinbase » est réel. En effet, les investisseurs recherchent cette validation dans de nombreux cas avant de se lancer.

Coinbase a été relativement agressif en ajoutant de nouvelles crypto-monnaies à son échange ces derniers temps. Plus récemment, la bourse a annoncé qu’elle ajouterait trois nouveaux cryptos. Chacun a eu une réponse mitigée à la nouvelle.

Plongeons-nous dans les trois nouvelles crypto-monnaies à venir sur Coinbase… et si elles pourraient être le prochain Bitcoin.

Ces 3 nouvelles cryptos pourraient-elles être le prochain Bitcoin ?

Coinbase accepte désormais officiellement les trois crypto-monnaies suivantes sur sa plateforme : Pont de la grange (CCC :BOND-USD), Pair en direct (CCC :LPT-USD), et Quantité (CCC :QNT-USD).

Dans le cas de BarnBridge, les investisseurs semblent apprécier le potentiel DeFi de la crypto ainsi que son soutien Ethereum. La première application de cette crypto-monnaie, SMART Yield, est une DApp permettant aux utilisateurs de différencier les profils de risque de divers instruments similaires à des obligations.

Livepeer est un autre jeton soutenu par Ethereum, connu pour ses applications DeFi dans l’espace de streaming vidéo. La capacité de cette crypto-monnaie à distribuer et transcoder la vidéo sur son réseau est impressionnante. Et les investisseurs semblent aimer cette application du monde réel actuellement.

QNT est un jeton utilisé pour alimenter les solutions logicielles d’entreprise Overledger de Quant. Ces solutions ont vocation à faire le lien entre les blockchains publiques et les réseaux privés. La capacité des applications décentralisées à fonctionner sur plusieurs blockchains simultanément a inspiré de nombreux investisseurs à découvrir cette option de cryptographie.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.