3 Cryptos adossés à l’or qui brillent plus que Bitcoin

Si vous avez observé le marché boursier récemment, vous savez que l’inflation et les crypto-monnaies sont une priorité. Les prix à la consommation vont-ils continuer à augmenter ? Les prix de la crypto vont-ils encore une fois baisser ? Les commerçants ne peuvent pas en être sûrs, ce qui rend l’idée de cryptos adossés à de l’or si attrayante en ce moment.

Les cryptos adossés à l’or sont un moyen de combiner le meilleur des devises numériques avec une couverture contre l’inflation. En d’autres termes, ils sont un moyen de profiter du métal précieux tout en s’adonnant à tout ce qui concerne la cryptographie.

Écrivant pour CoinDesk sur la prévalence croissante des cryptos adossés à de l’or, Muyao Shen a rapporté qu’un certain nombre d’analystes de crypto pensent que le nouvel intérêt a beaucoup de sens. Vetle Lunde, analyste chez Arcane Research, qualifie cette classe d’actifs d'”outils très pratiques pour les investisseurs”. Lunde n’est pas seul – la capitalisation boursière des cryptos adossés à de l’or a été multipliée par 30 depuis le début de 2020.

Sans aucun doute, cela témoigne de l’attrait croissant de ce segment du monde de la cryptographie.

Si vous envisagez d’investir dans des cryptos adossés à de l’or, vous avez de la chance. Ces trois options méritent un examen plus approfondi ici.

Cryptos adossés à l’or : Tether Gold (XAUT-USD)

Attache (CCC :USDT-USD) est peut-être mieux connu pour son stablecoin en dollars américains, mais Attache Or (CCC :XAUT-USD) mérite également l’attention des investisseurs. Le jeton Tether Gold a fait ses débuts au début de 2020 et est l’une des devises stabilisées à l’or les plus populaires disponibles actuellement.

Tether Gold cherche à exploiter l’efficacité de la conversion de l’or en n’importe quelle monnaie fiduciaire mondiale, tout en éliminant également le problème du déplacement de l’or physique. Le livre blanc Tether Gold suggère des cas d’utilisation comme l’inclusion dans un portefeuille comme couverture contre l’instabilité financière.

Tout comme l’USDT, la valeur de XAUT est protégée par un coffre-fort physique contenant les actifs sous-jacents de Tether Gold. Tether détient un dollar américain pour chaque jeton USDT en circulation. De même, chaque XAUT est soutenu par sa propre once d’or.

Tether Gold pourrait être l’un des meilleurs paris en termes de reconnaissance de la marque. Mais, son problème réside dans sa portée d’échange. Actuellement, il n’y a que quelques échanges à travers lesquels vous pouvez acheter XAUT. Bitfinex, BTSE et FTX sont vos seuls paris pour acheter le jeton. Et bien que ce ne soient pas des échanges minuscules, ils ne sont pas très populaires aux États-Unis

PAX Or (PAXG-USD)

PAX Or (CCC :PAXG-USD) est une autre crypto adossée à l’or prise en charge par un stablecoin bien connu. Le jeton est le produit de Charles Cascarilla, le fondateur de Paxos Standard (CCC :PAX-USD), un autre jeton lié au dollar américain.

PAXG pourrait être la première crypto adossée à l’or à exister. La crypto a été lancée fin 2019 et est l’une des monnaies numériques adossées à l’or les plus populaires, aux côtés de Tether Gold. Là où PAX Gold dépasse XAUT, cependant, c’est dans son support d’échange.

PAXG est disponible à l’achat sur certaines des plus grandes bourses du monde. Binance, Kraken et Uniswap tous portent PAXG. La monnaie a aussi l’avantage d’être entièrement construite sur le Ethereum (CCC :ETH-USD), ce qui signifie qu’il est standardisé par le modèle de jeton ERC-20 et peut donc être vendu sur un grand nombre d’autres échanges.

L’inconvénient de la monnaie vient également de son algorithme de vérification. Le jeton PAXG utilise actuellement une preuve de travail, connue pour être énergivore. Cependant, avec Ethereum travaillant pour passer au modèle de preuve de participation moins consommatrice, tout ira bien bientôt.

Cryptos adossés à l’or : Asia Broadband (AABB)

Asie Haut Débit (OTCMKTS :AABB) est un jeu très populaire — et spéculatif — dans l’industrie minière. Il est également à l’origine de l’un des plus récents cryptos adossés à de l’or, Or AABB (CCC :AABBG-USD).

AABB est une entreprise qui est incroyablement familière avec le rebranding, passant des médias numériques à l’éducation en passant par l’exploitation minière. Récemment, la société a commencé à se lancer dans l’espace des crypto-monnaies. La société combine maintenant son activité minière avec son activité crypto pour créer une crypto adossée à de l’or.

La société soutient ce jeton avec son propre or provenant de mines d’Asie et du Mexique. Il connaît déjà le succès, avec des investisseurs négociant 1 million de dollars dans AABBG depuis le printemps. Contrairement aux jeux précédents, AABBG n’est pas exactement un stablecoin. Le jeton représente un dixième de gramme d’or plutôt qu’une once entière. Cela le rend nettement moins cher.

AABBG peut être incroyablement populaire en ce moment. Cependant, cela ne va pas sans inconvénients. À l’heure actuelle, la seule façon d’acheter AABBG est d’utiliser l’échange d’Asia Broadband.

Ce problème sera rendu moins flagrant à l’automne, lorsque la société prévoit de publier son échange exclusif. L’application étendue permettra aux utilisateurs de se déplacer plus rapidement dans leur AABBG et de le convertir en d’autres fiats.

