3 Cryptos offrant une exposition DEX qui pourrait être la prochaine grande chose

Les échanges décentralisés, ou DEX, sont l’un des outils les plus populaires pour la classe d’actifs crypto. Contrairement à un échange centralisé, les DEX permettent aux utilisateurs d’échanger des cryptos entièrement sur la blockchain. Il n’y a aucun organe directeur qui détient quoi que ce soit en garde ou qui crée des règles, et l’accent est davantage mis sur la sécurité en chaîne.

CoinMarketCap, un Binance-site d’informations et de suivi de la valeur de la crypto, a récemment fait une énorme annonce. En partenariat avec le Uniswap (CCC :UNI-USD) DEX, les utilisateurs peuvent échanger des jetons via le site Web CoinMarketCap.

Avec la nouvelle fonction d’échange de jetons, les utilisateurs peuvent consulter les valeurs cryptographiques en temps réel sur le site Web et peuvent échanger les jetons qu’ils possèdent contre d’autres via Uniswap.

Dans l’ensemble, c’est un énorme partenariat. Uniswap est de loin le plus grand DEX et CoinMarketCap est de loin le site d’analyse cryptographique le plus populaire. L’effort de collaboration fera beaucoup pour amener les utilisateurs de CoinMarketCap à la plate-forme Uniswap, tout en attirant davantage l’attention sur les jetons DEX comme moyen d’investissement.

Uniswap s’est généralement bien comporté cette année. Le token UNI est en hausse de près de 250% depuis le début de l’année.

Un intérêt revigoré pour les DEX et les jetons DEX, parallèlement à la grande nouvelle pour Uniswap, incite les investisseurs à rechercher des jetons DEX à fort potentiel de croissance. De tous les cryptos DEX que vous pourriez acheter, voici quelques-uns de vos meilleurs paris :

Cryptos DEX à acheter : Uniswap (UNI-USD)

Uniswap est le souverain couronné des DEX. Tout est dans les chiffres : il a une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars et un volume de transactions quotidien de plus de 350 millions de dollars. Il a une valeur totale bloquée de près de 5,5 $, ce qui correspond au montant total des liquidités à sa dépense, une fois amassé et converti en dollars américains. Il a également le soutien d’Ethereum.

Uniswap a son statut de leader car il innove constamment pour résoudre les problèmes et rend son DEX aussi simple à utiliser que possible. Cela est évident par sa troisième refonte majeure, Uniswap 3.0, lancée le 5 mai. Une innovation majeure de l’équipe de développement est la nouvelle fonctionnalité de liquidité concentrée, qui permet aux fournisseurs de liquidités de fixer des limites sous lesquelles leurs jetons peuvent être échangés. Cela empêche toute sorte de fluctuation sauvage des prix si une transaction importante se produit ailleurs le long de la chaîne, un effet d’entraînement qui peut faire perdre de l’argent aux LPs sur d’autres DEX.

UNI bénéficie également de l’actualité d’aujourd’hui. Avec l’entrée en vigueur du partenariat CoinMarketCap aujourd’hui, une multitude d’utilisateurs de CoinMarketCap seront exposés à l’échange, et beaucoup commenceront probablement à utiliser Uniswap grâce à la commodité d’échanger via le site Web. UNI est l’un des cryptos les plus populaires à acheter en ce moment si vous cherchez à vous mouiller les pieds avec les jetons DEX.

PancakeSwap (GÂTEAU-USD)

PancakeSwap est l’Ethereum d’Uniswap Bitcoin (CCC :BTC-USD). Le frère cadet, PancakeSwap, est le deuxième plus grand DEX par capitalisation boursière, avec 2,41 milliards de dollars à son actif. Cependant, PancakeSwap surpasse Uniswap dans son énorme pool de liquidités ; il y a près de 7 milliards de dollars de valeur totale bloqués dans PancakeSwap, ce qui signifie que de plus en plus de transactions peuvent être effectuées sur l’échange CAKE.

Tout comme Uniswap, CAKE a connu des hauts et des bas. En commençant l’année à moins de 1 $, le jeton a réussi à atteindre un sommet historique de plus de 44 $ avant de se rétrécir lors de l’effondrement de la cryptographie du deuxième trimestre. Maintenant, il se situe à 13,40 $, un gain toujours très impressionnant.

PancakeSwap diffère par son réseau du plus grand Uniswap. Là où Uniswap existe sur la blockchain Ethereum de longue date, PancakeSwap opère sur la plus petite Binance Smart Chain. Cela laisse beaucoup à considérer, vu comment BSC et la chaîne ETH ont une échelle différente, des frais de gaz différents et des normes de jetons différentes.

Les analystes sont assez optimistes sur le jeton CAKE. FXStreet a récemment prévu un bond potentiel de 35% pour CAKE s’il peut sortir de sa moyenne mobile de 200 jours, ce qu’il est sur le point de faire. En tant qu’échange d’une grande capitalisation boursière, d’une classe de jetons différente et d’un ensemble différent de règles à respecter, PancakeSwap et Uniswap existent comme une sorte de tandem Batman-Spiderman. Chacun a des pouvoirs différents et un univers différent, mais ils se battent pour la même chose. C’est pour ces raisons que CAKE est une crypto solide à acheter pour encaisser des jetons DEX.

DEX Cryptos à acheter : SushiSwap (SUSHI-USD)

SushiSwap est stylistiquement assez différent de PancakeSwap et d’Uniswap. En fait, ses origines mêmes sont comme l’équivalent crypto d’un film de casse. L’échange a été financé par l’exploitation minière de vampires, dans laquelle les développeurs, aux côtés de FTX Le PDG Sam Bankman-Fried a convaincu les fournisseurs de liquidités Uniswap de rejoindre leur bourse de démarrage.

L’échange SushiSwap fonctionne sur le même modèle de teneur de marché automatisé que les deux autres, mais ses mises à niveau sont toutes guidées par la communauté. SushiSwap a une fonctionnalité unique qui est commune à certaines sous-sections de jetons, comme celles associées au développement DApp. Cette caractéristique est la gouvernance. Vous voyez, les utilisateurs peuvent miser leur SUSHI contre des récompenses de rendement agricole ; les agriculteurs gagnent 0,05 % de tous les swaps sur la plateforme.

Quand on mise SUSHI, on reçoit xSUSHI en plus du rendement. Détenir xSUSHI donne un droit de vote sur différents efforts de la communauté. Les détenteurs de xSUSHI décident des mises à niveau et autres propositions, plutôt que des développeurs. En fin de compte, grâce à cette relation, les agriculteurs repartent avec le rendement qu’ils obtiennent et leurs jetons de gouvernance, et la plate-forme bénéficie de plus de liquidités pour effectuer des échanges.

SUSHI est un jeu plus petit que Uniswap ou PancakeSwap. Sa capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard de dollars et ses liquidités totales ne sont que de 3 milliards de dollars. Mais, il est assez clair que le SushiSwap DEX prend ses offres dans une direction différente de UNI ou CAKE. En plus du jalonnement de la gouvernance, l’équipe expérimente le développement de DApp avec sa fonctionnalité Bento Box. C’est cette innovation qui fait de SUSHI un achat crypto DEX intéressant et assez prometteur.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.