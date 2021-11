3 Cryptos «verts» à acheter qui ont Mark Cuban en train de déposer de l’argent

La crypto-monnaie a un grave problème d’énergie. L’extraction de crypto-monnaie de preuve de travail, comme celle de Bitcoin (CCC :BTC-USD), absorbe de grandes quantités d’énergie. De plus, chaque transaction sur un réseau consomme de l’énergie ; lorsque ces transactions arrivent par milliers chaque seconde, cela s’additionne. Plus tôt cette année, les réseaux ont commencé à s’efforcer d’atténuer les cryptos à péage infligées à l’écosystème ; certains sont passés d’une preuve de travail à une preuve de participation moins énergivore, certains ont promis la neutralité carbone et certains jetons sont apparus en se vantant d’être respectueux de l’environnement d’une manière ou d’une autre. Mais il existe une nouvelle classe de cryptos à acheter qui attire l’attention des investisseurs : la crypto-monnaie à compensation de carbone.

Les jetons de compensation carbone sont conçus pour être utilisés par les particuliers et les entreprises. À un niveau fondamental, ces jetons fonctionnent principalement de la même manière ; une entreprise peut mener des activités émettrices de carbone, mais elle peut ensuite acheter des cryptos de compensation pour annuler les effets négatifs. Les cryptos de compensation de carbone sont frappés par une activité négative en carbone ; lorsqu’un réseau voit une tonne métrique de carbone retirée de l’atmosphère, il crée des jetons qui le représentent. Ainsi, lorsqu’une entreprise achète ces jetons, elle soutient les activités négatives en carbone et réduit l’impact de ses comportements positifs en carbone.

Les cryptos de compensation de carbone sont controversées, mais cela n’en fait pas un mauvais investissement

Bien sûr, ces jetons suscitent leur juste part de critiques. Comme ils sont en grande partie encore jeunes en tant qu’industrie, il n’y a pas beaucoup de consensus concernant la frappe des jetons. Même encore, certains projets se sont avérés être des escroqueries. Il est également critiqué pour avoir réduit l’activisme à la financiarisation – jeter de l’argent sur un problème plutôt que de réduire soi-même les émissions. Pourtant, il est difficile de ne pas voir les compensations carbone comme un investissement lucratif ; tant que les entreprises continueront à utiliser des crédits de compensation carbone pour rester au moins neutres en carbone, il y a beaucoup d’argent à gagner dans ce secteur.

De nombreux investisseurs prennent conscience de ce fait, y compris le célèbre taureau crypto et entrepreneur Mark Cuban. Alors que les investisseurs en cryptographie pourraient être rattrapés par les NFT ou le métaverse en ce moment, le récent fil Twitter de Cuba aide à orienter davantage la conversation vers les compensations carbone. Cuban dit qu’il est assez optimiste sur les compensations de carbone, en achetant lui-même beaucoup d’entre elles. Plus précisément, il a révélé qu’il achetait 50 000 $ de compensations carbone tous les 10 jours, les vérifiait et les enregistrait dans la blockchain.

De toute évidence, la classe d’actifs est assez polarisante. Mais, il est difficile de ne pas remarquer quand des Cubains achètent massivement les actifs. Si vous souhaitez investir comme Mark Cuban, vous pouvez consulter ces principaux acteurs de l’espace :

Crédit carbone mousse (CCC :MCO2-USD)

Klima DAO (CCC :KLIMA-USD)

Protocole Toucan : Base Carbone Tonne (CCC :BCT-USD)

Cryptos de compensation de carbone à acheter: crédit de mousse de carbone

Moss est un arbitre des compensations carbone et l’un des cryptos écologiques les plus populaires à acheter pour les investisseurs en ce moment. L’entreprise vise notamment à sauver la forêt tropicale d’Amérique du Sud par ses efforts.

Se qualifiant de première compensation carbone « vraiment mondiale », Moss achète des crédits de carbone à des projets environnementaux réputés. En ce sens, il ambitionne d’être le projet de compensation carbone le plus crédible ; le livre blanc du réseau montre ses efforts robustes et diligents pour certifier la légitimité des organisations par lesquelles il obtient ses crédits carbone.

Le réseau conserve ces crédits en dépôt ; lorsqu’une entreprise ou un particulier achète des tokens MCO2, ils reçoivent des versions crypto tokenisées de ces crédits carbone. Chaque MCO2 acheté équivaut à une tonne métrique de carbone qui a été retiré de l’atmosphère. Grâce à l’achat de jetons, le réseau prétend avoir envoyé 10 millions de dollars de financement aux efforts de conservation de la forêt amazonienne.

Le jeton MCO2 a connu une période volatile de huit mois depuis son lancement. Initialement cotés à un prix d’environ 17 $, les prix ont continué de baisser jusqu’en septembre. À peu près à cette époque, l’échange cryptographique à double tête de Winklevoss Gémeaux a annoncé qu’il inscrirait MCO2. L’accessibilité créée par le référencement contribue à ramener le MCO2 à ces valeurs initiales. Pour le moment, le jeton se négocie à 10 $ et il continue de progresser rapidement.

Klima DAO gagne du terrain grâce à Mark Cuban

Klima est un choix intéressant en tant que crypto de compensation carbone. En effet, le réseau combine tous les avantages d’une compensation carbone avec une organisation autonome décentralisée (DAO). Les réseaux DAO sont les jeux de crypto les plus véritablement démocratiques ; posséder le jeton KLIMA donne un pouvoir de gouvernance. Avec ce pouvoir de gouvernance, les détenteurs peuvent voter sur les modifications potentielles du réseau Klima. Bien sûr, plus on possède, plus ils ont de gouvernance, ce qui ajoute une incitation supplémentaire à acheter des jetons en plus de la compensation.

Le jeton KLIMA fait des vagues dans la communauté crypto alors qu’il célèbre l’accumulation de 100 millions de dollars de crédits de compensation carbone. Cela équivaut à plus de 9 millions de tonnes métriques de carbone retiré de l’atmosphère. Les développeurs de Klima affirment que cette acquisition agressive de crédits carbone est une mesure non seulement pour rendre la planète plus verte, mais également pour rendre l’industrie plus rentable. L’achat vise à faire monter les prix pour inciter les entreprises à prendre des mesures plus importantes en participant à des réseaux de compensation carbone.

A moins d’un mois, Klima est beaucoup plus récente que Moss. Cependant, avec son entrée explosive sur le marché, il suscite l’admiration de Mark Cuban. Cuban dit qu’il souhaite étendre ses efforts existants au sein de l’espace cryptographique de compensation de carbone en participant au réseau Klima. Avec Klima, il dit que la classe d’actifs a de grandes chances non seulement de neutraliser les émissions de carbone, mais aussi de rendre les émissions négatives.

Carbon Offset Cryptos à acheter : Protocole Toucan

Le protocole Toucan est un nouveau jeton intéressant, et il est très étroitement lié à Klima. Les deux sont en fait des réseaux partenaires, et tous deux traitent de l’arbitrage des crédits carbone via le token Base Carbon Tonne de Toucan, ou BCT.

Toucan est le protocole auquel Cuban fait référence lorsqu’il dit qu’il achète des crédits de carbone et les met sur la blockchain. En ce sens, Toucan est très différent de Moss ; les utilisateurs de l’écosystème Klima/Toucan peuvent acheter leurs propres crédits d’actifs carbone et les faire vérifier et enregistrer sur le registre Toucan en tant que BCT.

Le réseau crée des pools de compensations carbone générées par les utilisateurs pour frapper BCT, mais il ne veut pas que le réseau s’arrête avec simplement un jeton inflationniste. Il prévoit plutôt d’étendre les capacités de BCT au-delà du réseau Toucan. Selon le livre blanc du protocole, l’objectif ultime du BCT est de permettre aux utilisateurs de relier le jeton et de l’utiliser pour participer aux activités DeFi.

Dans le monde parfait de Toucan, les utilisateurs pourront relier leur BCT à d’autres réseaux, où ils pourraient faire des choses comme miser les jetons pour un revenu passif. En ce sens, la vision de Toucan est l’une des plus polyvalentes et l’une des plus attrayantes pour ceux qui veulent des utilitaires supplémentaires pour leurs actifs.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.