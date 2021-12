3 Cryptos Web 3.0 à acheter après une panne d’AWS qui a fait planter Internet

S’il y a quelque chose celui d’Amazon (NASDAQ :AMZN) Web Service nous l’a appris hier, c’est que le Web 3.0 se fait attendre depuis longtemps. La panne d’AWS a eu des effets généralisés sur Internet, des effets qui ne seraient pas si flagrants dans un monde plus décentralisé. L’événement montre aux investisseurs ce que les taureaux du Web 3.0 ont toujours su. Mais maintenant, avec l’intérêt pour la prochaine itération du Web, quels sont les meilleurs cryptos Web 3.0 à acheter ?

Les pannes AWS ne sont pas rares. Hier était assez similaire à ce qui s’est passé en novembre 2020. Rapidement (NYSE :FSLY), un réseau de diffusion de contenu, a supprimé plusieurs sites populaires en juin 2021. Serait-ce à quoi ressemble Internet à partir de maintenant ? Les internautes accordent une grande confiance au cloud computing et aux réseaux de diffusion de contenu (CDN).

Le Web 3.0 promet de résoudre cette dépendance par la décentralisation. Ses défenseurs veulent s’éloigner d’un Internet dicté par les plus grandes entreprises technologiques — Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), Amazon, Méta-plateformes (NASDAQ :FB), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Pomme (NASDAQ :AAPL). En déplaçant le Web vers la blockchain, les forces qui animent Internet ne sont pas des entreprises, ce sont les utilisateurs eux-mêmes. C’est parce que les projets de blockchain Web 3.0 ne sont pas le produit de grandes entreprises, ce sont des applications sur mesure pour la prochaine génération d’Internet, conçues par des développeurs qui mettent la gouvernance entre les mains des utilisateurs.

Avec cette idée grandiose en tête, où investir pour favoriser l’adoption du Web 3.0 ? Voici quelques cryptos Web 3.0 qui prennent en charge les produits visant à faire de choses comme la panne AWS une chose du passé :

Flux (CCC :FLUX-USD)

BitTorrent (CCC :BTT-USD)

océan Protocole (CCC :OCÉAN-USD)

Cryptos Web 3.0 à acheter : Flux (FLUX-USD)

Flux est la crypto la plus appropriée à acheter pour se prémunir contre les problèmes Internet centralisés. C’est parce que Flux s’appelle « AWS de la blockchain », une réponse décentralisée à la prévalence d’Amazon dans le cloud computing. Il propose la blockchain en tant que service, tandis que le cloud computing AWS concerne le logiciel en tant que service, l’infrastructure en tant que service et la plate-forme en tant que service.

L’ancrage de l’ensemble de l’écosystème Flux est FluxOS. Grâce au système d’exploitation FluxOS, on peut déployer des applications décentralisées, héberger des serveurs, extraire des données en temps réel et effectuer de nombreuses autres tâches cruciales pour l’itération actuelle d’Internet. À l’heure actuelle, des dizaines d’applications et de serveurs fonctionnent déjà sur le réseau.

Ce qui intéresse particulièrement le public du Web 3.0, c’est l’utilisation par Flux de FluxNodes pour assurer le fonctionnement de la plate-forme de services Web. Ceux qui détiennent la pièce FLUX ont la possibilité d’héberger leur propre nœud pour le réseau. Les opérateurs fournissent la puissance de calcul au réseau par tout ce qu’ils peuvent offrir, comme un PC individuel ou un serveur dédié. Ces serveurs sont situés partout dans le monde ; ils maintiennent les projets des développeurs en cours d’exécution sur le réseau Flux à tout moment dans n’importe quelle partie du monde.

Flux crée un battage médiatique sérieux en tant que jeu Web 3.0; la panne d’AWS continue de donner à la pièce FLUX plus de visibilité en tant qu’investissement Web 3.0.

BitTorrent (BTT-USD)

Il y a de fortes chances que les investisseurs connaissent BitTorrent en tant que service de partage de fichiers. Mais saviez-vous que c’est aussi une crypto ? La revitalisation de BitTorrent au cours des dernières années ne le prépare pas seulement à un retour en tant que service Web ; il se positionne plutôt comme un leader du Web 3.0.

Au début des années 2000, BitTorrent était un tour de force parmi les plateformes de partage de fichiers. Le service permettait aux détenteurs de fichiers de proposer des graines de fichiers à télécharger. Les utilisateurs pouvaient télécharger la graine et collecter des portions de fichiers à partir d’un réseau d’hôtes jusqu’à ce qu’ils reçoivent le fichier complet. Après cela, ils pourraient ensemencer le fichier et recommencer le processus.

Ce partage de fichiers peer-to-peer est quelque chose qu’Internet pourrait gagner. Il élimine la graisse des fournisseurs de serveurs, permettant aux utilisateurs de fournir et de recevoir des services. La nature locale de ces services peer-to-peer ajoute également aux aspects décentralisés du Web 3.0 qui attirent les investisseurs.

En 2018, Justin Sun et son réseau Tron (CCC :TRX-USD) a acheté BitTorrent. Le réseau Tron est à l’origine de la crypto-fication de la plate-forme, permettant au réseau de partage de fichiers d’utiliser le jeton BTT comme carburant pour les transactions. Depuis lors, BitTorrent a subi de nombreuses mises à niveau en tant que protocole blockchain, y compris une récente redénomination du jeton BTT. Maintenant, alors que le réseau principal BitTorrent se prépare à être lancé le 12 décembre, la crypto BTT suscite un certain intérêt.

Cryptos Web 3.0 à acheter : protocole océanique (OCEAN-USD)

L’informatique centralisée est très gentille avec ses utilisateurs lorsqu’il s’agit de récupérer des données. Cependant, de nombreux développeurs Web 3.0 travaillent pour créer quelque chose qui puisse rivaliser avec la commodité du cloud. Ces développeurs s’efforcent également de rendre les données des utilisateurs beaucoup plus sûres ; en effet, les réseaux de cloud computing ne sont pas nouveaux pour voir les données compromises. Des projets comme Ocean Protocol sont parmi ceux qui mènent la charge vers des données plus sécurisées dans un monde Web 3.0

Ocean Protocol est certainement plus un jeu Web 3.0 à la pique et à la pelle, étant donné qu’il se concentre sur les données des utilisateurs et la façon dont elles sont gérées. Mais les utilisateurs seraient heureux de savoir que les bibliothèques de données d’Ocean ne comportent pas les mêmes risques de sécurité que les dépositaires de données actuels. C’est parce qu’Ocean utilise un modèle de calcul à données.

Les utilisateurs peuvent vendre leurs données privées à but lucratif en les téléchargeant sur le protocole océanique ; seules les métadonnées sont visibles et les fichiers de données réels sont cryptés et stockés en chaîne. Ceux qui achètent ces données peuvent ensuite exécuter des calculs sur ces ensembles de données, et comme ils ne sont visibles que sur site, les données sont hautement sécurisées.

Tous ces échanges de données ont lieu sur l’application pratique Ocean Market d’Ocean. Bien entendu, la plate-forme héberge également divers outils DeFi, permettant aux détenteurs d’OCEAN de miser leur devise et de fournir des liquidités au réseau. Elle a également récemment entamé la mise en place d’une organisation autonome décentralisée (DAO) ; à travers l’OceanDAO, les utilisateurs auront le pouvoir de voter sur les modifications futures du réseau.

