3 $ de prises intelligentes, 17 $ de haut-parleur Echo, 10 $ de rabais sur Fire Stick 4K, bonbons de Pâques, offres micoSDXC, dosettes de café, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon a-t-il décidé d’accueillir le Prime Day 2021 en mars?! Il y a tellement d’offres quotidiennes incroyables là-bas en ce moment, cela semble vraiment être un événement de magasinage majeur.

Les faits saillants de la rafle de lundi incluent le prix le plus bas jamais vu pour Les super coques iPhone cristallines de Tuff & Co. disponibles pour chaque iPhonemodel différent, le plus vendu d’Amazon couverture lestée avec 31000 notes 5 étoiles pour seulement 39,90 $ au lieu de 80 $, très populaire Mini prises intelligentes Wi-Fi Gosund pour moins de 3 $ chacun lorsque vous coupez le coupon et utilisez le code promotionnel 3Q6NISWU à la caisse, 5% de réduction sur le gadget génial qui transforme tous les rideaux en rideaux intelligents (et 5% de réduction sur l’accompagnement mini hub si vous souhaitez les contrôler avec Alexa et d’autres systèmes de maison intelligente), le nouveau aspirateur robot autonettoyant sur le marché, d’Amazon Echo Flex haut-parleur Alexa compact pour seulement 17,49 $ ou 24,99 $ avec un ampoule intelligente à DEL fournie, 10 $ de rabais sur la bien-aimée Fire TV Stick 4K, 15 $ de rabais sur Fire TV Blaster qui vous permet de contrôler n’importe quel téléviseur avec Alexa, 10 $ de réduction sur le Roku Streaming Stick +, la toute première remise sur Amazon Écho Show 10 écran intelligent avec un écran motorisé qui vous suit lorsque vous vous déplacez, une énorme vente d’une journée sur Bonbons de Pâques, une vente d’un jour encore plus importante sur Cartes microSDXC de SanDisk et plus, 20% de réduction dosettes de café des marques Amazon, le n ° 1 le plus vendu Prolongateur de portée Wi-Fi sur Amazon pour seulement 26,99 $, la bien-aimée Cuiseur à oeufs rapide Dash qui cuit des œufs parfaits en appuyant sur un bouton pour 16,99 $ et plus.

Faites défiler ci-dessous toutes les offres quotidiennes les plus chaudes d’aujourd’hui.

Étui pour iPhone antichoc transparent et mince Prix: 14,99 $

Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Couverture pondérée YnM – Matière lourde 100% coton certifié Oeko-Tex avec des perles de verre de qualité supérieure… Prix courant: 49,90 $ Prix: 39,90 $ Vous économisez: 10,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Prise intelligente Gosund Smart WiFi Outlet fonctionne avec Alexa et Google Home, WiFi 2.4G uniquement, sans Hub Re… Prix courant: 22,94 $ Prix: 11,47 $ Vous économisez: 11,47 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 3Q6NISWU

Echo Flex – Mini haut-parleur intelligent enfichable avec Alexa Prix courant: 24,99 $ Prix: 17,49 $ Vous économisez: 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Appareil de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote | Dolby Vision | Version 2018 Prix courant: 49,99 $ Prix: 39,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Moteur électrique intelligent SwitchBot Curtain – Application sans fil ou contrôle automatique de la minuterie, ajout d’un hub Mini / P… Prix courant: 99,00 $ Prix: 94,05 $ Vous économisez: 4,95 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

SwitchBot Hub Mini Smart Remote – IR Blaster, Link SwitchBot to Wi-Fi, Control Air Conditioner,… Prix courant: 49,00 $ Prix: 39,00 $ Vous économisez: 10,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Flex – Mini haut-parleur intelligent enfichable avec ampoule Bluetooth Alexa Sengled Prix courant: 34,98 $ Prix: 24,99 $ Vous économisez: 9,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Fire TV Blaster – Ajoutez des commandes vocales Alexa pour l’alimentation et le volume de votre téléviseur et de votre barre de son (requis… Prix courant: 34,99 $ Prix: 19,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Roku Streaming Stick + | Appareil de diffusion en continu HD / 4K / HDR avec télécommande sans fil longue portée et voix… Prix courant: 49,99 $ Prix: 39,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Roku Premiere | Lecteur multimédia en continu HD / 4K / HDR, télécommande simple et câble HDMI Premium Prix courant: 34,99 $ Prix: 32,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aspirateur robot et vadrouille Ecovacs Deebot N8 Pro + avec station de vidange automatique, aspiration supérieure de 2600 Pa, L… Prix: 699,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tout nouveau Echo Show 10 (3e génération) | Écran intelligent HD avec mouvement et Alexa | Charbon de bois Prix courant: 249,99 $ Prix: 209,99 $ Vous économisez: 40,00 $ (16%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tout nouvel Echo Dot (4e génération, version 2020) | Haut-parleur intelligent avec Alexa | Charbon de bois Prix courant: 49,99 $ Prix: 34,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Show 5 – Écran intelligent avec Alexa – Restez connecté avec les appels vidéo – Charbon Prix courant: 89,99 $ Prix: 49,99 $ Vous économisez: 40,00 $ (44%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Show 8 – Écran intelligent HD avec Alexa – Restez connecté avec les appels vidéo – Charbon Prix courant: 129,99 $ Prix: 74,99 $ Vous économisez: 55,00 $ (42%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix: 24,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

TP-Link AC750 WiFi Extender (RE220), Couvre jusqu’à 1200 pieds carrés et 20 appareils, jusqu’à 750 Mbps double… Prix courant: 34,99 $ Prix: 26,99 $ Vous économisez: 8,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Cuiseur électrique rapide de 6 capacités DASH pour œufs durs, pochés, brouillés ou omelettes avec… Prix courant: 19,99 $ Prix: 16,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.