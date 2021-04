3 découvertes scientifiques majeures du siècle dernier qui pointent vers Dieu ⋆ .

Cette semaine, les juifs et les chrétiens traditionnels célèbrent des actes spéciaux de Dieu dans l’histoire de l’humanité. Pourtant, les données des sondages montrent maintenant qu’un nombre croissant de jeunes, y compris ceux issus de foyers religieux, doutent même de l’existence de Dieu.

De plus, les sondages sondant ces jeunes «agnostiques et athées non affiliés à la religion» ont révélé que la science – ou du moins les affirmations de porte-parole putatifs de la science – ont joué un rôle démesuré en cimentant la désaffection avec la croyance religieuse. Dans un cas, plus des deux tiers des athées autoproclamés et un tiers des agnostiques affirment que «les découvertes de la science rendent l’existence de Dieu moins probable».

Il n’est pas difficile de voir combien de personnes ont pu acquérir cette impression. Depuis 2006, des écrivains populaires de «nouveaux athées» – Richard Dawkins, Victor Stenger, Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Stephen Hawking, Bill Nye et Lawrence Krauss – ont publié une série de livres à succès affirmant que la science rend la croyance religieuse invraisemblable . Selon Dawkins et d’autres, l’évolution darwinienne, en particulier, établit que «L’univers que nous observons a précisément les propriétés auxquelles nous devrions nous attendre s’il n’y a, au fond, aucune conception, aucun but… rien d’autre qu’une indifférence aveugle et impitoyable.

Mais la science soutient-elle réellement cette vision strictement matérialiste de la réalité? En fait, trois découvertes scientifiques majeures au cours du siècle dernier contredisent les attentes des athées scientifiques (ou matérialistes) et pointent plutôt dans une direction nettement théiste.

Premièrement, les cosmologistes ont découvert que l’univers physique avait probablement un début, contrairement aux attentes des matérialistes scientifiques qui avaient longtemps dépeint l’univers matériel comme éternel et existant par lui-même (et, par conséquent, n’ayant pas besoin d’un créateur externe).

La première preuve d’un début cosmique est venue dans les années 1920 lorsque les astronomes ont découvert que la lumière provenant de galaxies éloignées était étirée ou «décalée vers le rouge» comme si les galaxies s’éloignaient de nous. Peu de temps après, le prêtre et physicien belge Georges Lemaître et l’astronome Caltech Edwin Hubble ont indépendamment montré que les galaxies plus éloignées de la Terre reculaient plus vite que celles proches. Cela suggérait une expansion sphérique de l’univers (et de l’espace) comme un ballon gonflé à partir d’un début explosif singulier – d’un «big bang».

Lemaître a également montré que les équations d’Einstein décrivant la gravité impliquaient le plus naturellement un univers dynamique et en évolution, malgré la tentative initiale d’Einstein de gerrymander ses propres équations pour décrire l’univers comme éternellement existant et statique – c’est-à-dire, ni contractant ni en expansion. En 1931, Einstein a visité Hubble au mont. Observatoire Wilson en Californie pour voir par lui-même les preuves du décalage vers le rouge. Il a annoncé plus tard que nier la preuve d’un début était «la plus grande bévue» de sa carrière scientifique.

Cette preuve d’un début, renforcée plus tard par d’autres développements de l’astronomie observationnelle et de la physique théorique, non seulement contredit les attentes des matérialistes scientifiques, elle confirme celles des théistes traditionnels. Comme l’a observé le physicien et lauréat du prix Nobel Arno Penzias, «les meilleures données dont nous disposons [concerning a beginning] sont exactement ce que j’aurais prédit, si je n’avais rien d’autre à faire que les cinq premiers livres de Moïse, les Psaumes et la Bible dans son ensemble.

Deuxièmement, les physiciens ont découvert que nous vivons dans une sorte d ‘«univers Boucle d’or». En effet, depuis les années 1960, les physiciens ont déterminé que les lois et paramètres physiques fondamentaux de notre univers ont été finement ajustés, contre toute attente, pour rendre notre univers capable d’accueillir la vie. Même de légères modifications des valeurs de nombreux facteurs indépendants – tels que la force de l’attraction gravitationnelle et électromagnétique, les masses de particules élémentaires et l’arrangement initial de la matière et de l’énergie dans l’univers – auraient rendu la vie impossible.

Il n’est pas surprenant que de nombreux physiciens aient conclu que cet improbable mise au point pour la vie indique un «réglage fin» cosmique. En tant qu’ancien astrophysicien de Cambridge, Sir Fred Hoyle a fait valoir: «Une interprétation sensée des données suggère qu’un superintellecte a joué avec la physique» pour rendre la vie possible.

Pour éviter cette conclusion, certains physiciens ont postulé un grand nombre d’autres univers. Cette idée de «multivers» dépeint notre univers comme le résultat d’une grande loterie dans laquelle un mécanisme de génération d’univers crache des milliards et des milliards d’univers – si nombreux que notre univers avec son improbable combinaison de facteurs propices à la vie devrait éventuellement surgir.

Pourtant, les partisans du multivers négligent un problème évident. Toutes ces propositions – qu’elles soient basées sur la «cosmologie inflationniste» ou la «théorie des cordes» – postulent des mécanismes générateurs d’univers qui eux-mêmes nécessitent des ajustements préalables inexpliqués – nous ramenant ainsi à notre point de départ et à la nécessité d’un réglage fin ultime.

Enfin, des découvertes en biologie moléculaire ont révélé la présence de code numérique à la base de la vie, suggérant le travail d’un maître programmeur. Après que James Watson et Francis Crick aient élucidé la structure de la molécule d’ADN en 1953, Crick a développé sa célèbre «hypothèse de séquence». Dans ce document, Crick a proposé que les constituants chimiques de l’ADN fonctionnent comme des lettres dans un langage écrit ou des symboles numériques dans un code informatique.

Le fonctionnement du code informatique dépend d’une séquence précise de zéros et de uns. De même, la capacité de la molécule d’ADN à diriger l’assemblage de molécules protéiques cruciales dans les cellules dépend d’arrangements spécifiques de constituants chimiques appelés «bases» le long de la colonne vertébrale de sa structure en double hélice. Ainsi, même Richard Dawkins l’a reconnu, «le code machine des gènes ressemble étrangement à un ordinateur». Ou, comme l’explique Bill Gates, «l’ADN est comme un programme informatique, mais de loin, beaucoup plus avancé que n’importe quel logiciel que nous ayons jamais créé.»

Aucune théorie de l’évolution chimique non dirigée n’a expliqué l’origine des informations dans l’ADN (ou ARN) nécessaires pour construire la première cellule vivante à partir de produits chimiques non vivants plus simples. Au contraire, notre expérience uniforme et répétée – la base de tout raisonnement scientifique – montre que les systèmes possédant des informations fonctionnelles ou numériques proviennent invariablement de causes intelligentes.

Nous savons par expérience que les logiciels proviennent de programmeurs. Nous savons généralement que les informations – qu’elles soient inscrites en hiéroglyphes, écrites dans un livre ou encodées en signaux radio – proviennent toujours d’une source intelligente.

Ainsi, la découverte d’informations – et d’un système complexe de transmission et de traitement d’informations – dans chaque cellule vivante, fournit des bases solides pour déduire que l’intelligence a joué un rôle dans l’origine de la vie. Comme l’a observé le théoricien de l’information Henry Quastler, «l’information provient habituellement d’une activité consciente».

L’historien des sciences Fredrick Burnham note: «l’idée que Dieu a créé l’univers [is] une hypothèse plus respectable aujourd’hui qu’à tout moment au cours des 100 dernières années. Dans mon livre «L’hypothèse du retour de Dieu», je suis d’accord et je soutiens que les récentes découvertes scientifiques sur les origines biologiques et cosmologiques ont des implications résolument théistes, suggérant que les rapports scientifiques populaires sur la mort de Dieu ont pu être – pour adapter la célèbre boutade de Mark Twain – très exagéré.

Stephen C. Meyer dirige le Centre pour la science et la culture du Discovery Institute à Seattle. Son nouveau livre, «L’hypothèse du retour de Dieu: trois découvertes qui révèlent l’esprit derrière l’univers», est maintenant disponible sur HarperOne.